Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat Bund und Länder aufgefordert, mehr finanzielle Mittel für die Krankenhausreform bereitzustellen. „Eine echte Krankenhaus- und Gesundheitsreform, die die Patienten im Blick hat, braucht Zeit und natürlich auch Geld“, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Ohne zusätzliche Mittel von Bund und Ländern wird die Transformation nicht machbar sein.“

Landsberg forderte ein Ende der Unterfinanzierung der Kliniken. „Aus Sicht der Kommunen ist es entscheidend, dass Bund und Länder mit einer nachhaltigen Krankenhausreform die Unterfinanzierung beseitigen und gleichzeitig eine qualitativ hochwertige medizinische Versorgung vor Ort sicherstellen“, mahnte der Verbandschef.

Der Geschäftsführer forderte zudem eine bessere Vernetzung stationärer und ambulanter Einrichtungen. „Dazu ist es wichtig, die stationäre und ambulante Versorgung stärker als bisher zu verzahnen. Die geplante Reform greift hier deutlich zu kurz.“

Die Klinikreform soll Anfang 2024 in Kraft treten

Die Reformpläne von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sehen unter anderem eine Einteilung der Kliniken in bestimmte Versorgungsstufen und eine Änderung des Vergütungssystems vor. Krankenhäuser sollen nicht nur mehr Pauschalvergütungen pro Diagnose erhalten, sondern auch dafür, dass sie bestimmte Leistungen erbringen. Die Länder passen sich den Niveaus nicht an. Die Krankenhausreform soll Anfang 2024 in Kraft treten.

Der gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Tino Sorge, forderte Minister Lauterbach zu Kompromissen mit den Ländern auf. „Wenn die Reform Anfang 2024 in Kraft treten soll, wird Minister Lauterbach im Sommer erhebliche Zugeständnisse an die Länder machen und seine Sturheit endgültig aufgeben müssen“, sagte der CDU-Politiker dem RND. „Es ist noch völlig offen, wie der Bund den Kliniken bei den Transformationskosten, aber auch bei den massiv gestiegenen Betriebskosten in Zusammenarbeit mit den Ländern helfen will“, fügte Sorge hinzu. „Hier rächt sich die monatelange Haushaltsblockade der Ampel-Koalition.“

Qualitätsprüfung: Wie viel Offenlegung wird es in Zukunft geben?

Unklar ist auch, wie viel Offenlegung es künftig zur Überprüfung der Qualität von Krankenhäusern geben soll. „Mit seinem Wunsch nach vermeintlicher Transparenz beißt Minister Lauterbach weiterhin die Länder und riskiert, Patienten zu verunsichern“, warnte der Christdemokrat. Lauterbach plant die Einführung einer Transparenz-Website, auf der Patienten überprüfen können, nach welchen Qualitätsstandards die Kliniken in ihrer Region arbeiten.

Minister Lauterbach habe mit dem Versuch, länderübergreifend eine Reform zu konzipieren, wertvolle Monate verschwendet, kritisierte die Sorge. „Der Alleingang hat die Reform an den Rand des Scheiterns gebracht.“