SAN FRANCISCO (AP) – Der Beginn der kommerziellen Dungeness-Krabbensaison in Kalifornien wurde zum sechsten Mal in Folge verschoben, um Buckelwale davor zu schützen, sich in Fallen und Bojenleinen zu verfangen.

Das staatliche Ministerium für Fisch und Wildtiere sagte, der kommerzielle Krabbenfang werde sich mindestens bis zum 1. Dezember verzögern. Die Situation werde am oder vor dem 17. November neu bewertet.

Es ist die jüngste Verzögerung für den Beginn der Handelssaison, die traditionell Mitte November für die Gewässer zwischen der Kreisgrenze von Mendocino und der Grenze zu Mexiko beginnt.

„Große Ansammlungen von Buckelwalen suchen weiterhin zwischen Bodega Bay und Monterey nach Nahrung, und die Verwendung von Krabbenfallen würde das Risiko einer Verstrickung in diesen Fischereizonen erhöhen“, sagte Fisch- und Wildtierdirektor Charlton H. Bonham in einer Erklärung am Freitag.

Der Freizeitfang von Dungeness-Krabben mit Fallen wird in einigen Gebieten vorübergehend eingeschränkt, wenn die Freizeitsaison am 4. November beginnt, sagten Beamte. Freizeitkrabben können andere Methoden anwenden, darunter Korbnetze und Krabbenschlingen.

Die kommerzielle Krabbenindustrie ist eine der wichtigsten Fischereien Kaliforniens und die Schalentiere sind besonders an Feiertagen beliebt.

Buckelwale können sich in den vertikalen Seilen verfangen, die mit schweren kommerziellen Fallen verbunden sind, die sie monatelang herumschleppen können, wodurch sie verletzt, verhungert oder so erschöpft werden, dass sie ertrinken können.

Buckelwale wandern jedes Jahr von der mexikanischen Halbinsel Niederkalifornien nach Norden, wo sie ihre Kälber zur Welt bringen. Im Frühling, Sommer und Herbst ernähren sich die Buckelwale vor der kalifornischen Küste von Sardellen, Sardinen und Krill, bevor sie wieder nach Süden ziehen.

Die Associated Press