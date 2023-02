Die Klubs der Premier League müssen an den nächsten beiden Wochenenden erneut knien

Die Kapitäne der Premier League stimmten vor der Saison dafür, das Knien auf wichtige Momente zu beschränken. Foto von Mark Leech/Offside/Offside via Getty Images

Premier-League-Spieler werden an den nächsten beiden Wochenenden im Rahmen der Kampagne „Kein Platz für Rassismus“ vor ihren Spielen knien, wurde am Donnerstag bekannt gegeben.

Club-Kapitäne in der gesamten Liga stimmten im August dafür, das Knien auf „ausgewählte wichtige Momente“ zu beschränken.

Die Spieler knieten im Oktober zwei Wochen lang im Rahmen der Anti-Rassismus-Kampagne nieder und werden vom 11. bis 19. Februar erneut ihre Einheit gegen Diskriminierung demonstrieren.

In einer Erklärung der Premier League heißt es: „Das No Room For Racism-Branding wird in unseren Spielen verwendet, um Fans in Großbritannien und auf der ganzen Welt an die klare Botschaft zu erinnern, dass Diskriminierung im Fußball oder in der Gesellschaft insgesamt nicht toleriert wird, und um zu zeigen, wie Vielfalt übergreifend ist alle Bereiche des Spiels machen es stärker.“

Englands höchste Spielklasse enthüllte mit der Initiative „Kein Platz für Rassismus“ einen Sechs-Punkte-Plan für „Zwei-Jahres-Fortschritt“.

Es zeigte sich, dass 16,5 % der Belegschaft der Premier League einen ethnisch vielfältigen Hintergrund haben, gegenüber 12 % im Jahr 2021. Es zeigte sich auch, dass 73 % der Teilnehmer aus den integrativen Coaching-Programmen der Liga in Vollzeit bei Vereinen beschäftigt sind.

Darren Moore, Manager des drittklassigen Sheffield Wednesday und Vorsitzender der Beratergruppe der schwarzen Teilnehmer der Premier League, sagte: „Nach zwei Jahren des Aktionsplans „Kein Raum für Rassismus“ ist es ermutigend zu sehen, dass weiterhin Fortschritte erzielt werden Kampf gegen Diskriminierung und dass weitere Schritte unternommen werden, um das Spiel zu diversifizieren, um sicherzustellen, dass Spieler und Trainer aus unterrepräsentierten Gruppen im Fußball erfolgreich sein können.“

Die jüngste Initiative fällt mit dem zweijährigen Jubiläum der Kampagne „Kein Platz für Rassismus“ zusammen.