Die Klub-Weltmeisterschaft mag für Europa ein nachträglicher Einfall sein, aber für den Rest der Welt ist sie der Heilige Gral

Weniger als sechs Wochen nach der bemerkenswerten Leistung der Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft befindet sich Marokko als Gastgeber der FIFA Klub-Weltmeisterschaft im Mittelpunkt des Weltfußballs.

Seit 2005 findet jährlich die Klub-Weltmeisterschaft statt, an der die sechs Sieger der europäischen Champions-League-Turniere jedes Kontinents sowie ein zusätzlicher Klub aus dem Gastgeberland teilnehmen.

In den letzten zehn Jahren haben europäische Teams das Turnier dominiert und zuletzt ein Spiel verloren, als der brasilianische Klub Corinthians Chelsea im Finale 2012 besiegte. Der vierzehnmalige Europapokalsieger Real Madrid geht als großer Favorit in den Wettbewerb 2023.

Anders als bei der Weltmeisterschaft, wo es eine Gruppenphase gibt, spielen die Klubs ein reines KO-Turnier mit der Einschränkung, dass sich verschiedene Kontinente für verschiedene Phasen des Turniers qualifizieren.

Der Meister Ozeaniens spielt in der ersten Runde gegen den Gastgeberverein. Der Gewinner wird dann in zwei KO-Spielen mit den Meistern aus Afrika, Asien und Nordamerika ausgelost. Der Sieger jedes Spiels spielt dann im Halbfinale gegen den europäischen und südamerikanischen Meister.

Da Wydad Casablanca sowohl marokkanischer als auch afrikanischer Meister ist, geht die Rolle des „Gastgebers“ auf den ägyptischen Klub Al Ahly über, der im Mai im Finale der afrikanischen Champions League gegen die marokkanische Mannschaft verlor.

Wydad tritt im Viertelfinale in das Turnier ein und spielt gegen Al Hilal aus Saudi-Arabien, während der südamerikanische Meister Flamengo im Halbfinale wartet.

Auf der Jagd nach einem fünften Rekordtitel tritt Real Madrid ebenfalls im Halbfinale an und trifft entweder auf den neuseeländischen Klub Auckland City, Al Ahly oder die Seattle Sounders – den ersten US-Klub überhaupt, der an einer Klub-Weltmeisterschaft teilnimmt.

Noch nie hat ein afrikanischer Verein die Klub-Weltmeisterschaft gewonnen, aber Wydad-Fan Mohamed Berrada ist zuversichtlich, dass das Team bei einem Turnier auf heimischem Boden den Erfolg seiner Nationalmannschaft, die Geschichte geschrieben hat, nutzen und vielleicht sogar den Pokal holen kann.

„Wir hatten eine sehr gute Weltmeisterschaft mit der Nationalmannschaft in Katar“, sagt Berrada gegenüber CNN Sports. „Alle reden über uns, und wir wissen, dass wir bei dieser Klub-WM sehr verfolgt werden.“

Die Erwartungen an den Verein sind hoch, da die Tickets für Wydads erstes Spiel gegen Al Hilal in weniger als zwei Stunden ausverkauft sind, da die Fans aus Casablanca die einstündige Reise zum Prinz-Moulay-Abdellah-Stadion mit 53.000 Plätzen in Rabat antreten werden.

Fans, die regelmäßig die englische Premier League, La Liga und die UEFA Champions League sehen, könnten sich die Frage stellen: Wen interessiert die Klub-Weltmeisterschaft? Die europäischen Teams gewinnen fast immer, es fügt einem ohnehin vollen Kalender zusätzliche Spiele hinzu, und die Fans müssen zusehen, wie ihre Mannschaft in weit entfernten Ländern spielt.

Dieses Gefühl wird von einigen Spielern geteilt. Manchester-United-Größe Paul Scholes sagte einmal auf BBC Radio Five Live, dass ihm die Klub-Weltmeisterschaft weniger wichtig sei als sein lokales Badminton-Turnier.

Aber wenn man einen Schritt außerhalb Europas macht, sieht die Wahrnehmung der Konkurrenz ganz anders aus.

Flamengo-Fan João Paulo betrachtet den 3:0-Erfolg seines Teams gegen Liverpool 1981 im Weltpokal – einem Vorläufer der Klub-Weltmeisterschaft – immer noch als den größten Moment in der Vereinsgeschichte.

Trotz Europas Dominanz im Turnier wird es in Brasilien immer noch genauso ernst genommen wie vor 40 Jahren.

1981 hörte Paulo das Spiel gegen Liverpool im Radio; 2019 reiste er nach Katar, wo Flamengo gegen denselben Gegner verlor, und dieses Jahr ist er einer von Tausenden von Flamengo-Fans, die nach Marokko reisen.

„Ich glaube, dass es für uns, für die brasilianischen und für die südamerikanischen Fans, der Sieg ist [Club] WM ist etwas Unglaubliches. Es ist unglaublich“, sagt er gegenüber CNN Sports.

„Wenn wir das gewinnen oder wenn irgendein Team aus Südamerika das gewinnen kann, wäre das etwas, das dein Leben als Fan verändern würde.“

Es ist ein Gefühl, das nicht auf Südamerika beschränkt ist.

Pitso Mosimane, der den ägyptischen Giganten Al Ahly 2020 und 2021 zu aufeinanderfolgenden Bronzemedaillen führte und wohl Afrikas größter Trainer der Neuzeit ist, sagt, die Klub-Weltmeisterschaft sei der „Höhepunkt“ seiner Karriere gewesen.

„Das ist die Krönung eines jeden Vereinstrainers“, sagt er gegenüber CNN Sport. „Was ist das größte Turnier, das Sie spielen möchten? Manche würden die Champions League sagen, aber die Champions League führt dich zur Klub-Weltmeisterschaft.“

Für Mosimane und andere ist die Klub-Weltmeisterschaft die einzige Chance für Spieler, Trainer und Fans, sich mit den Besten zu messen.

Und selbst in einem Format, von dem Mosimane sagt, dass die Würfel zu Gunsten europäischer und südamerikanischer Teams geladen werden, indem es ihnen ermöglicht wird, am Halbfinale teilzunehmen, ist die Klub-Weltmeisterschaft die Gelegenheit für Fans der Sounders, Al Ahly, Wydad und sogar Auckland City sich den Respekt verdienen, den Real Madrid aufgrund seiner geografischen Lage genießt.

Diese „geladenen Würfel“ sind möglicherweise auf ihrem letzten Wurf, da Marokkos Turnier die letzte Klub-Weltmeisterschaft ist, die in ihrem aktuellen Format abgehalten wird.

Vielleicht untergegangen in der Hysterie um Lionel Messi, der seinen ersten WM-Titel gewann, war die Ankündigung von FIFA-Präsident Gianni Infantino, dass die Klub-Weltmeisterschaft ab 2025 alle vier Jahre in ein Turnier mit 32 Teams umgewandelt wird.

Der Leiter des Weltfußballs erkennt an, dass das Turnier nicht das Interesse geweckt hat, das das Konzept rechtfertigt.

Da das Turnier zur gleichen Zeit wie die großen Ligen in Europa und nur wenige Wochen vor der Wiederaufnahme der Champions League ausfällt, hat die FIFA erkannt, dass sie sowohl das Turnier erweitern als auch einen Zeitpunkt finden muss, der nicht mit den großen Klubs kollidiert Fußball.

Der Weltverband des Fußballs hat über die Teilnehmerzahl hinaus keine Informationen zum Format des Turniers gegeben, aber die Ankündigung hat vor allem in Europa für Aufsehen gesorgt.

Die Premier League hält an ihrer Position fest, dass sie „sich dafür einsetzt, radikale Änderungen am internationalen FIFA-Spielkalender nach 2024 zu verhindern, die das Wohlergehen der Spieler beeinträchtigen und die Wettbewerbsfähigkeit, den Kalender, die Strukturen und Traditionen des heimischen Fußballs gefährden würden“.

FIFPRO, die globale Spielergewerkschaft, sagte, dass das Turnier „ernsthafte Folgen für das Wohlergehen und die Beschäftigung von Spielern haben und den Druck auf sie verstärken könnte“.

Infantinos Idee hat jedoch außerhalb Europas Anklang gefunden.

„Wir würden gerne sehen, wie unser Team gegen immer mehr internationale Teams spielt“, sagt Berrada.

Die marokkanische Journalistin Amine El Amri stimmt dem zu und beklagt das „frustrierende“ Turniermodell, das den Europäern und Südamerikanern einen Vorteil gegenüber den anderen Kontinenten verschafft.

Er sagt gegenüber CNN Sports: „Ich finde es einfach bezaubernd für die Menschen dieser Länder, ihre Länder in einem zu haben [Club] Weltmeisterschaft.“

Selbst in einem erweiterten Format würden europäische Klubs als große Favoriten gelten, und es gibt sehr reale Bedenken hinsichtlich des Wohlergehens der Spieler, da sich der globale Fußballkalender gnadenlos füllt.

Aber für diejenigen außerhalb Europas ist eine erweiterte Klub-Weltmeisterschaft, wenn sie richtig organisiert wird, eine potenzielle Gelegenheit für diejenigen, die als zweitklassige Klubs angesehen werden, ihren Platz neben europäischen Klubs an der Spitze des Weltfußballs einzunehmen.