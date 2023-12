Die Klimaverhandlungen in Dubai konzentrieren sich auf die Gesundheit, da kanadische Ärzte Patienten warnen, die bereits Auswirkungen sehen

Eine Gruppe kanadischer Ärzte ist diese Woche auf der COP28 in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, um das Bewusstsein für die Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit der Patienten und das gesamte Gesundheitssystem zu schärfen.

Die mehrwöchige Schließung der Krankenhäuser Yellowknife, Hay River und Fort Smith in den Nordwest-Territorien in diesem Sommer ist die jüngste Beispiel wie sich der Klimawandel auf die medizinische Versorgung auswirken kann, sagte Dr. Courtney Howard, Notärztin in Yellowknife.

„Unser gesamtes Krankenhaus musste diesen Sommer evakuiert werden. Daher erforderte dieses Krankenhaus mit 100 Betten einen Militäreinsatz, damit wir diese Patienten mit Hilfe von Menschen aus mehreren Provinzen in einem ohnehin schon angespannten Gesundheitssystem umsiedeln konnten“, sagte sie ein Interview mit CBC News beim UN-Klimagipfel in Dubai.

„Wir sehen, dass es nicht nur Auswirkungen auf die Gesundheit hat, sondern auch auf die Gesundheitssysteme, auf die wir alle für unsere Gesundheitsversorgung angewiesen sind“, sagte sie.

Laut Wissenschaftlern erhöht der Klimawandel das Risiko und die Häufigkeit extremer Wetterereignisse auf der ganzen Welt.

Courtney Howard ist Notärztin in Yellowknife und Mitglied der Global Climate and Health Alliance. Sie ist in Dubai und nimmt am COP28-Klimagipfel teil. (Kyle Bakx/CBC)

Gesundheit ist am Sonntag das offizielle Thema des jährlichen UN-Klimagipfels. Es ist das erste Mal in der 28-jährigen Geschichte der Konferenz, dass ein spezieller Tag der Gesundheit gewidmet ist, mit Vorträgen und Veranstaltungen zu Themen wie Luftverschmutzung und Nahrungsmittelknappheit bis hin zur Frage, wie die öffentliche Gesundheit gegenüber dem Klimawandel widerstandsfähiger werden kann.

„Die Realität ist, dass die Klimakrise und die Gesundheitskrise ein und dasselbe sind. Völlig miteinander verbunden und in diesem Moment völlig konvergierend“, sagte John Kerry, der Sondergesandte des US-Präsidenten für Klima, auf der Bühne des Gipfels.

„Ich komme hierher, weil ich Angst habe“

Der vergangene Sommer war eines der schlimmsten Jahre in Alberta für Waldbrände und die Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen waren spürbar, sagte Dr. Joe Vipond, Notarzt aus Calgary und Mitglied der Canadian Association of Physicians for the Environment.

„Es wird mir so beschrieben, als ob man körperlich nicht genug Luft in seine Lungen bekommen kann“, sagte Vipond über Patienten mit Asthma und anderen Atemwegserkrankungen.

„Ich habe oft Leute, die zu mir kommen, es ist nicht wie der schlimmste Rauchtag, aber sie waren im letzten Monat dem Rauchen ausgesetzt und haben ihre ursprüngliche Atemwegsgesundheit nie wiedererlangt“, sagte er.

Der Notarzt aus Calgary, Dr. Joe Vipond, ist zum COP28-Klimagipfel in Dubai. (Kyle Bakx/CBC)

Einige Ärzte fordern mehr Schulungen, um Patienten ordnungsgemäß über die Luftqualität und die mit dem Klimawandel verbundenen psychischen Gesundheitsprobleme zu befragen.

Temperaturaufzeichnungen waren gebrochen in Alberta während Teilen des Frühlings und Sommers.

Eine Hitzekuppel in Alberta war im Jahr 2021 für 66 Todesfälle verantwortlich, während das gleiche Wetterereignis im Jahr 2022 in British Columbia zu mehr als 600 Todesfällen beitrug.

„Ich komme hierher, weil ich Angst habe. Ich meine, dieses Jahr war eines der schlimmsten in meiner Erinnerung“, sagte Vipond.

Länder verpflichten sich, die Gesundheit zu schützen

In Dubai haben mehr als 120 Länder, darunter Kanada, eine Erklärung unterzeichnet, in der sie anerkennen, dass die Gesundheit der Menschen vor den Auswirkungen des Klimawandels geschützt werden muss. Das Versprechen verpflichtet sie, klimabedingte gesundheitliche Auswirkungen wie extreme Hitze und Luftverschmutzung anzugehen.

Darüber hinaus wurden etwa 1 Milliarde US-Dollar an Fördermitteln für Klima- und Gesundheitsinitiativen von Organisationen wie der Asian Development Bank, dem Global Fund und der Rockefeller Foundation angekündigt.

ANSEHEN | VAE stellen Milliarden für saubere Energie bereit: Die Vereinigten Arabischen Emirate stellen 30 Milliarden US-Dollar zur Finanzierung sauberer Energie in weniger entwickelten Ländern bereit Empfohlenes VideoMit König Charles als Hauptredner sprechen Würdenträger der COP28 darüber, wie die jetzt getroffenen Entscheidungen die Zukunft des Klimas drastisch verändern werden. Das Gastgeberland VAE hat 30 Milliarden US-Dollar zugesagt, die auf dem enormen Ölreichtum des Landes basieren, um saubere Energieprojekte, insbesondere in weniger entwickelten Ländern, zu finanzieren.

Kanadas Gesundheitssystem sei durch die Belastung durch erhöhte Einweisungen und Umweltbedrohungen beeinträchtigt, sagte Dr. Kathleen Ross, Präsidentin der Canadian Medical Association (CMA), die sich dafür einsetzt, dass die Bundesregierung ein Klima- und Gesundheitssekretariat einrichtet.

„Es gilt mittlerweile als die größte Bedrohung für die menschliche Gesundheit unseres 21. Jahrhunderts. Es ist also an der Zeit, dass wir es offen benennen und alle (notwendigen) Veränderungen in Betracht ziehen“, sagte Ross in einem Interview mit CBC News am Rande von die UN-Veranstaltung.

Es gebe viele Möglichkeiten, die Widerstandsfähigkeit des Gesundheitssystems zu verbessern, sagte Ross, und gleichzeitig Wege zu finden, seinen CO2-Fußabdruck zu verringern, etwa durch die Reduzierung der Emissionen, die bei der Herstellung von Arzneimitteln und der Beheizung und Kühlung medizinischer Einrichtungen entstehen, und sogar durch eine Änderung der Art und Weise, wie Narkosegase und Inhalatoren werden verwendet.

„Kanada verfügt über einige der ältesten Gesundheitsinfrastrukturen in der entwickelten Welt und wir müssen darüber nachdenken, wie wir die Modernisierung durchführen“, sagte sie.

Nach Angaben der CMA ist das Gesundheitssystem für fast fünf Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen des Landes verantwortlich.