Eine Stadt mit 150 Einwohnern? Sie sind in den Niederlanden erhältlich. Der besondere Ort liegt ganz in der Nähe von Nordrhein-Westfalen.

Köln – Ob ein Ausflug ans Meer in den Niederlanden, in einen der vielen niederländischen Nationalparks oder in eine mittelalterliche Stadt wie Zwolle: Es gibt viele Ziele, die von NRW in den Niederlanden innerhalb weniger Stunden erreichbar sind. Viele Menschen zieht es in Großstädte wie Amsterdam oder Den Haag – aber auch die vermeintlich kleinste Stadt des Landes ist ein attraktives Reiseziel: Bronkhorst. Der Ort liegt sehr nah an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen.

In Bronkhorst ist die Zeit ein wenig stehen geblieben: Viele Gebäude sehen noch aus wie im Mittelalter. © agefotostock/IMAGO

Bronkhorst in den Niederlanden: Kleinstadt mit 150 Einwohnern

Zumindest in Deutschland ist es seit 1871 klar, dass eine Stadt bestimmte Kriterien erfüllen muss, um als Stadt bezeichnet zu werden. Demnach ist ein Ort erst dann eine Stadt, nämlich eine Kleinstadt, wenn er mindestens 20.000 Einwohner hat.

In den Niederlanden sieht es etwas anders aus: In Bronkhorst leben gerade einmal 150 Menschen. Vermutlich erhielt Bronkhorst 1482 die Stadtrechte – und behält diese bis heute. Wenn man sich Bilder des Ortes ansieht, scheint es ein wenig, als wäre die Zeit dort stehen geblieben: verwinkelte Gassen, Kopfsteinpflaster, Bauernhöfe und eine mittelalterliche Burgkapelle. In Bronkhorst fühlt man sich manchmal noch im 15. Jahrhundert. Fast alle Gebäude stehen unter Denkmalschutz.

Die Stadt Bronkhorst hat nur 150 Einwohner – und darf sich trotzdem Stadt nennen. © Richard Semik/IMAGO

So gelangen Sie von Nordrhein-Westfalen nach Bronkhorst:

Der Ort liegt etwa eine halbe Stunde und 64 Kilometer von der Grenze zu Nordrhein-Westfalen entfernt

Von Köln aus dauert die Fahrt nach Bronkhorst etwa zweieinhalb Stunden, über die A3, dann Ausfahrt Tatelaarweg/N813 in Zevenaar

Von Düsseldorf aus dauert es über die A59 und A3 etwa zwei Stunden bis zur Ausfahrt in Zevenaar

Wenn Sie am Niederrhein wohnen, kommen Sie sogar noch schneller ans Ziel: Von Kleve aus ist beispielsweise die Strecke über die B220 und anschließend die A3 in deutlich unter einer Stunde zu bewältigen

Ausflug nach Bronkhorst und britisches Flair erleben

Die Stadt ist bei Touristen beliebt. Viele der historischen Bauernhöfe wurden daher in Bed & Breakfast-Unterkünfte umgewandelt. Es gibt einen Landschaftsgarten im britischen Stil im englischen Stil, den Sie besuchen können. Das Bekleidungsgeschäft „Bronkhorstdowntown“ führt auch Kleidung aus England, Irland und Schottland.

In Bronkhorst gibt es viele historische Bauernhöfe. © Hanneke Wetzer/IMAGO

Jedes Jahr im Dezember verwandelt sich der Ort in eine Kulisse wie aus einem Roman des britischen Autors Charles Dickens: Beim Charles Dickens Festival ziehen Menschen in viktorianischen Kostümen durch die Straßen und führen Dickens‘ Geistergeschichte „A Christmas Carol“ auf. .

Bronkhorst ist nicht die einzige Kleinstadt in Holland

Es gibt keine definitive Antwort darauf, ob Bronkhost tatsächlich die kleinste Stadt der Niederlande ist. Je nachdem, ob man die Fläche, die Anzahl der Häuser oder die Einwohnerzahl betrachtet, erhält man unterschiedliche Ergebnisse. Und nicht alle dieser Orte, wie Bronkhorst, haben Stadtrechte. Dies sind weitere besonders kleine „Städte“ in Holland:

Staverden , gelegen in der Veluwe, besitzt seit 1298 Stadtrechte. Heute gibt es nur noch eine Brasserie im Schlossgarten des Staverden-Anwesens. Rund um das Anwesen sollen 52 Menschen leben.

, gelegen in der Veluwe, besitzt seit 1298 Stadtrechte. Heute gibt es nur noch eine Brasserie im Schlossgarten des Staverden-Anwesens. Rund um das Anwesen sollen 52 Menschen leben. Sint Anna ter Muiden , ein Stadtteil der Kleinstadt Sluis. Die Stadtrechte erhielt die Stadt im Jahr 1280. Heute gibt es im Stadtteil nur noch wenige Häuser.

, ein Stadtteil der Kleinstadt Sluis. Die Stadtrechte erhielt die Stadt im Jahr 1280. Heute gibt es im Stadtteil nur noch wenige Häuser. Schlüssel war bis 1984 eine eigenständige Stadt, gehört aber seit 2014 zur Gemeinde De Fryske Marren in Friesland. Der Ort erhielt im 15. Jahrhundert Stadtrechte. Heute leben dort rund 700 Menschen.

war bis 1984 eine eigenständige Stadt, gehört aber seit 2014 zur Gemeinde De Fryske Marren in Friesland. Der Ort erhielt im 15. Jahrhundert Stadtrechte. Heute leben dort rund 700 Menschen. Schiermonnikoog ist eine der westfriesischen Inseln und keine Stadt. In der Stadt Schierminnikoog leben fast 950 Menschen.

