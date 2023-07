Lindsay Lohan gründet ihre eigene kleine Familie: Die kleine Luai wird in Dubai geboren – zur großen Freude der 37-jährigen Mama und des Papas Bader Shammas.

Lindsay Lohan brachte ihr erstes Kind zur Welt. Das bestätigte ein Sprecher der Schauspielerin gegenüber mehreren US-Medien. Sie und ihr Partner Bader Shammas haben einen Sohn bekommen.

Der Sprecher teilte dem Magazin „People“ den Namen des Jungen mit: „Lindsay Lohan und ihr (…) Ehemann, Bader Shammas, haben einen wunderschönen, gesunden Sohn namens Luai auf der Welt willkommen geheißen.“ Die kleine Familie sei „überglücklich und verliebt“.

Der Name ist arabisch und bedeutet „Schild oder Beschützer“. Luai wurde in Dubai geboren. Wann genau er geboren wurde, ist nicht bekannt.

Die aus „Ein Zwilling kommt selten allein“ und „Freaky Friday – Ein ganz verrückter Freitag“ bekannte Schauspielerin gab im März in einem Instagram-Post bekannt, dass sie und ihr Partner ein Kind erwarten. „Wir sind gesegnet und aufgeregt“, beschriftete sie ein Foto eines Baby-Bodys mit der Aufschrift „Bald erhältlich.“

Im Sommer 2022 gab es Spekulationen, dass der 37-jährige Lohan und Shammas heimlich geheiratet hätten. Später teilte Lohan auf Instagram ein gemeinsames Foto, das sie mit einem funkelnden Diamantring zeigt. „Du hast mich gefunden und wusstest, dass ich gleichzeitig Glück und Anmut finden wollte. Ich bin verblüfft, dass du mein Ehemann bist“, erklärte sie.

Im November feierten die beiden ihr gemeinsames Debüt auf dem roten Teppich in New York, als die Schauspielerin ihren neuen Netflix-Film „Falling for Christmas“ vorstellte.