„Barbie“ ist weniger als 100 Millionen Dollar davon entfernt, die 1-Milliarde-Dollar-Marke an den weltweiten Kinokassen zu erreichen.

Das Wochenende beginnt mit dem Bubblegum-Pink-Streifen von Warner Bros. Entdeckung Und Mattel hat 916,1 Millionen US-Dollar erreicht. Es wird erwartet, dass es noch vor Montag die begehrte Milliarden-Dollar-Marke erreicht.

„Der Beitritt zum milliardenschweren Kassenclub ist ein Wendepunkt für ‚Barbie‘ und Greta Gerwig, da letztere die erste Solo-Regisseurin sein wird, der dieses Kunststück gelingt“, sagte Shawn Robbins, Chefanalyst bei BoxOffice.com.

Anna Boden, Co-Direktorin von Disneys „Captain Marvel“ war die erste Regisseurin, die an einem milliardenschweren Film beteiligt war. Nach Angaben von Comscore erzielte „Captain Marvel“ während seines Kinostarts im Jahr 2019 einen Umsatz von knapp 1,13 Milliarden US-Dollar.

Wenn „Barbie“ diese Marke übertrifft, wird es der erste milliardenschwere Film sein, der dies für die neu gegründete Warner Bros. Discovery schafft, die 2022 fusioniert.

„Letztendlich ist ‚Barbie‘ zu einem globalen Phänomen geworden, das die Branche vielleicht nicht erwartet hätte, da es kulturelle Diskussionen über Weiblichkeit neu entfacht“, sagte Robbins. „Es hat eine ikonische Marke auf die große Leinwand gebracht, und zwar auf eine Art und Weise, die die Fans als organisch empfinden und das richtige Maß an Nostalgie verkörpert, um eine nachvollziehbare und unterhaltsame Geschichte in der modernen Welt zu erzählen.“

Der Erfolg von „Barbie“ kommt zu einer Zeit, in der die Studios Schwierigkeiten haben, das Kinopublikum anzusprechen. Eine Reihe von Blockbustern, die sich an Erwachsene richteten, blieben in den letzten Monaten hinter den Erwartungen zurück, was viele in der Branche zu der Frage veranlasste, ob sich der Geschmack der Verbraucher von Hollywood entfernt hat.

„Barbie“ zeigt, dass Kinobesucher immer noch daran interessiert sind, ihre Couch für hochwertige Filme und einzigartige Gemeinschaftserlebnisse zu verlassen. Große und kleine Kinos kündigten im Juli Rekordverkaufszahlen an Eintrittskarten an, da das rosa gekleidete Publikum die Kinos füllte.

Der finanzielle und kulturelle Erfolg des Films „war das Ergebnis äußerst ungewöhnlicher und unvorhersehbarer Umstände, die ein großartiges Erscheinungsdatum, eine Marketingkampagne und ein unterhaltsames und unwiderstehliches Kinoerlebnis kombinierten“, sagte Paul Dergarabedian, leitender Medienanalyst bei Comscore.

Insbesondere wurde das Marketing von „Barbie“ nicht durch die anhaltenden Autoren- und Schauspielerstreiks beeinträchtigt, die Hollywood lahmlegten und Stars daran hinderten, für ihre Film- und Fernsehprojekte zu werben. Der Film wurde eine Woche nach Beginn des Streiks der Screen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists und der Einstellung prominenter Marketingbemühungen veröffentlicht.

Kassenanalysten gehen auch nicht davon aus, dass der Ticketverkauf für „Barbie“ nach diesem Wochenende ins Stocken geraten wird. Für den Rest der Sommersaison gibt es für den Film nur begrenzte Konkurrenz und es wird erwartet, dass er weiterhin Kinobesucher in die Kinos lockt.

„Das Erreichen der 1-Milliarde-Dollar-Marke für ‚Barbie‘ ist nur ein weiterer mutiger Schritt auf dem Weg zu noch größerem Erfolg“, sagte Dergarabedian. „Da die Popularität und kulturelle Resonanz des Films weiterhin Kinogänger auf der ganzen Welt anzieht, werden auch seine Einspielergebnisse in den kommenden Wochen noch größere Höhen erreichen.“