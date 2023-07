Skynesher | E+ | Getty Images

LOS ANGELES – Die Kinokassen im Jahr 2023 nähern sich immer mehr dem Niveau vor der Pandemie, aber die inkonsistenten Leistungen der Blockbuster-Filme in den ersten sechs Monaten des Jahres werden die Veröffentlichungen in der zweiten Jahreshälfte stark unter Druck setzen. Obwohl die inländischen Kinokassen bis zum 30. Juni einen Ticketverkauf von 4,46 Milliarden US-Dollar verzeichneten, was einem Anstieg von fast 20 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2022 entspricht, liegen sie laut Daten von Comscore immer noch hinter 2019 zurück, dem Benchmark aus der Zeit vor der Pandemie. Die Ticketverkäufe sind im Vergleich zu vor vier Jahren um 21 % zurückgegangen, aber das ist nicht das Einzige, was rückläufig ist. Dies gilt auch für die Anzahl der weit verbreiteten Veröffentlichungen. Von Januar bis 30. Juni 2019 kamen 57 Filme in 2.000 oder mehr Kinos in die Kinos. Im Jahr 2023 gab es im gleichen Zeitraum nur 45 Veröffentlichungen. „Es ist wirklich kein fairer Vergleich, nur Dollar für Dollar zu vergleichen“, sagte Mike Polydoros, CEO von PaperAirplane Media. Und auf die Quantität kommt es an. Während Blockbuster und Franchise-Filme ein großes Publikum anziehen können, ist ein stetiger Strom an Filmen mit niedrigem bis mittlerem Budget auch entscheidend für den Gesamterfolg der Branche. Auch die Vielfalt der Inhalte ist von entscheidender Bedeutung, da das Publikum nach einer größeren Auswahl an Genrefilmen verlangt, von Horror und Drama bis hin zu Liebesromanen und Komödien. Je mehr Möglichkeiten das Publikum hat, ins Kino zu gehen, desto besser, sagten Branchenexperten gegenüber CNBC.

Hit and Miss

Natürlich ist auch die Qualität ein wichtiger Faktor für den Kassenerfolg eines Films. Es reicht nicht aus, einfach nur die Jahresliste mit Produkten zu füllen; Das Produkt muss gut sein. In diesem Jahr blieben an den Kinokassen bislang einige Blockbuster hinter den Erwartungen zurück, da sie angeblich Kinobesucher anlocken und die heimischen Erfolge steigern würden. Warner Bros. „Shazam! Fury of the Gods“ und „The Flash“ schnitten ebenfalls deutlich schlechter ab Disneys „Ant-Man and the Wasp: Quantumania“ und „Elemental“. In der Zwischenzeit, Universals „Super Mario Bros. Movie“, Disneys „Guardians of the Galaxy: Vol. 3“ und Sonys „Spider-Man: Across the Spider-Verse“ hat es geschafft, die Aufmerksamkeit des Publikums zu erregen, zusammen mit einer Reihe von Horrorfilmtiteln, darunter Paramounts „Scream VI“ und Universals „M3gan“.

Standbild aus Sonys „Spider-Man: Across the Spider-Verse“. Sony

„Auch wenn einige Veröffentlichungen im Einzelfall die optimistischen Erwartungen nicht erfüllt haben, sind die bisherigen Einspielergebnisse von 2023 im Allgemeinen so gut, wie man es erwarten könnte“, sagte Shawn Robbins, Chefanalyst bei BoxOffice.com. Robbins sagte, die wichtigsten Erkenntnisse aus der ersten Jahreshälfte seien, dass Comic- und Nostalgiefilme „nicht mehr die Neuheiten seien, die sie einmal waren“. Während das ältere Millennial-Publikum in den letzten zwei Jahren größtenteils die treibende Kraft hinter der Erholung der Kinokassen war, täten die Studios gut daran, künftig auch auf jüngere Generationen einzugehen, sagte er. „Kinobesucher werden bei den Inhalten, für die sie Geld ausgeben, wählerischer sein, insbesondere da die Gesamtwirtschaft und das stagnierende Lohnwachstum für die meisten Durchschnittsamerikaner weiterhin ein Problem darstellen“, sagte Robbins.

Sommerbrutzeln oder Zischen?

Dieser Rückgang hat bereits mit der Sommerfilmsaison 2023 begonnen. Die Sommerkinosaison beginnt am ersten Freitag im Mai und dauert bis zum Labor Day-Wochenende. Sie macht in der Regel 40 % aller Kinokartenverkäufe des Jahres aus. Bis zum 2. Juli beliefen sich die Sommereinspielergebnisse bislang auf 1,88 Milliarden US-Dollar. Laut Comscore-Daten sind das 1,7 % weniger als 2022 im gleichen Zeitraum. Im Sommer 2022 bekamen die Kinokassen durch Tom Cruises „Top Gun: Maverick“, einen Spielfilm von Paramount und Skydance, Auftrieb. Laut Comscore spielte der Film zwischen seiner Veröffentlichung am 27. Mai und dem 2. Juli letzten Jahres 555,4 Millionen US-Dollar ein und war damit der Film mit den höchsten Einspielzahlen in dieser Zeit an den Kinokassen. Zum Vergleich: Der bislang erfolgreichste Film dieses Sommers ist „Guardians of the Galaxy: Vol. 3“, der am 5. Mai in die Kinos kam und bis zum 2. Juli 354,9 Millionen US-Dollar einspielte. „Während das Jahr deutlich vor 2022 liegt, haben die Sommerzahlen derzeit Schwierigkeiten, die des Vorjahres zu übertreffen“, sagte Paul Dergarabedian, leitender Medienanalyst bei Comscore. Er wies darauf hin, dass 2022 auch „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ und „Jurassic World: Dominion“ von Universal zu bieten habe. Bisher gab es in diesem Sommer keinen großen Kassenschlager. Während der dritte Guardians-Film und die animierte Spider-Man-Fortsetzung von Sony gut abgeschnitten haben, bleibt abzuwarten, ob andere kürzlich veröffentlichte Filme wie Disneys „Indiana Jones und das Zifferblatt des Schicksals“, Universals „Ruby Gillman, Teenage Kraken“ oder Paramounts „Transformers: Rise of the Beasts“ wird die Einspielergebnisse im Inland erheblich steigern.

„Weitere Filme auf dem Plan haben das Ergebnis seit Jahresbeginn gesteigert, während einige leistungsschwache Sommerfilme starken Druck auf die Veröffentlichungen ausgeübt haben, die im Multiplex darauf warten, dass sie das Versprechen ihres Stammbaums und ihrer Vermarktung einhalten“, sagte er. Zu diesen Veröffentlichungen gehören der mit Spannung erwartete Warner Bros.-Spielfilm „Barbie“, Universals „Oppenheimer“, Disneys „Haunted Mansion“ und Paramounts „Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem“, die alle vor dem Labor Day erscheinen. „Es ist wichtig zu bedenken, dass das komprimierte Ökosystem der 18-wöchigen Sommerfilmsaison viel ausgeprägtere Höhen und Tiefen aufweist als jedes andere ganze Jahr, und es ist viel zu früh, um große Aussagen über den endgültigen Erfolg oder Misserfolg der Saison zu machen.“ Periode“, sagte Dergarabedian. „Die gute Nachricht ist, dass in diesem Monat noch einige der größten Filme des Sommers kommen werden, und als Geheimwaffe ist der August voller hochkarätiger Filme, die dem Sommer einen Turbo-Boost verleihen könnten.“

Die zweite Hälfte

Zu den erwarteten Back-Half-Blockbustern gehören: Sony wird den Spider-Man-Bösewicht Kraven the Hunter im Oktober auf die große Leinwand bringen; Universal hat „The Exorcist: Believer“ und „Trolls Band Together“; und Warner Bros. hat „Dune: Part Two“, „Wonka“ und „Aquaman and the Lost Kingdom“. Disney wird voraussichtlich „The Marvels“ und „Wish“ herausbringen, und Lionsgate hat „Die Tribute von Panem: Die Ballade der Singvögel und Schlangen“.