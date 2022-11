Die Kinder von Ryan Reynolds und Blake Lively sind „bereit“ für ihre neuen Geschwister

Baby Nr. 4 ist für Ryan Reynolds und Blake Lively unterwegs, und laut Reynolds sind ihre Töchter bereit für ihr neues Geschwisterchen.

Während eines Interviews mit Entertainment Tonight teilte Reynolds einige Einblicke darüber mit, wie sich die Kinder über Baby Nr. 4 fühlten.

„Sie sind dabei. Sie lieben es“, sagte der „Spirited“-Schauspieler der Verkaufsstelle. „Sie sind bereit.“

RYAN REYNOLDS ENTHÜLLT SEINEN FÜR IMMER „BUCKET LIST PUNKT“ INNERHALB DER JÜNGSTEN LEISTUNG: „ERFAHRUNG EINES LEBENS“

Reynolds teilte auch mit, wie er sich über seine wachsende Familie fühlte.

„Ich bin sehr aufgeregt. Das müssten wir sein. Weißt du, du wärst ein Idiot, wenn du das viermal machen würdest, wenn es dir nicht gefallen würde“, sagte der Schauspieler. „Es wird verrückt, aber wir sind sehr aufgeregt.“

Reynolds und Lively haben 2012 geheiratet und sind jetzt Eltern von drei Töchtern, James, Inez und Betty. James wurde am 16. Dezember 2014 geboren. Inez wurde am 30. September 2016 geboren und Betty wurde am 4. Oktober 2019 geboren.

LADEN SIE DIE FOX NEWS MOBILE APP NOCH HEUTE HERUNTER

Im September veröffentlichte Lively auf Instagram eine Diashow mit Bildern, die ihren Babybauch zeigten, und kündigte ihre Schwangerschaft an, während sie auch die Paparazzi kommentierte, die sich außerhalb ihres Hauses befanden.

„Hier sind Fotos von mir, wie ich im wirklichen Leben schwanger bin, also werden die 11 Typen, die vor meinem Haus auf eine Sichtung warten, mich in Ruhe lassen“, schrieb die „Gossip Girl“-Schauspielerin. „Danke an alle anderen für all die Liebe und den Respekt und dafür, dass sie weiterhin Konten und Veröffentlichungen entfolgen, die Fotos von Kindern teilen. Sie haben alle Macht gegen sie. Und danke an die Medien, die eine ‚No Kids Policy‘ haben. Sie alle machen den Unterschied.“