Die KI des Galaxy S24 wird tatsächlich „Galaxy AI“ heißen

Samsung hat heute damit begonnen, seine Vision für KI durch ein generatives KI-Modell namens „Gauss“ zu teilen. Aufgrund des Zeitpunkts dieser KI-Enthüllung gingen wir davon aus, dass Samsung diese Gauss-KI in das Galaxy S24 einbauen würde, wenn es Anfang 2024 auf den Markt kommt. Wie sich herausstellte, haben sie ein anderes Branding für die KI, die wahrscheinlich in diesem Telefon enthalten sein wird .

Heute Nachmittag gab Samsung bekannt: „Galaxie-KI„als pauschales Benennungsschema für eine Reihe von mit KI ausgestatteten Funktionen, die bald auf Galaxy-Handys verfügbar sein werden. Die Pressemitteilung liest sich, als wäre sie von AI geschrieben worden und ist in der Art und Weise, wie sie die vermeintliche Leistungsfähigkeit von Galaxy AI darstellt, so widerlich vage, dass ich das Ding mittlerweile dreimal gelesen habe und immer noch nicht sicher bin, was ich Ihnen darüber sagen soll. Versuchen wir es trotzdem.

Samsung sagt, dass „Galaxy AI eine universelle Intelligenz auf Ihrem Telefon bietet, wie Sie sie noch nie zuvor gesehen haben“ und dass es die Bereiche angehen wird, die am wichtigsten sind, „von barrierefreier Kommunikation über vereinfachte Produktivität bis hin zu uneingeschränkter Kreativität“. Diese drei Dinge sind im Wesentlichen Teil von Gauss (Produktivität und Bildgebung auf jeden Fall), daher gehen wir jetzt davon aus, dass Galaxy AI von Gauss angetrieben wird.

Samsungs Interpretation von KI ist ein „umfassendes mobiles KI-Erlebnis, das sowohl auf der bei Samsung entwickelten On-Device-KI als auch auf Cloud-basierter KI basiert, die durch unsere offene Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Branchenführern ermöglicht wird.“ Das klingt nach dem Ansatz von Google mit der Pixel-8-Reihe.

Um uns ein Beispiel für diese Vision zu geben, kündigte Samsung eine erste Funktion namens an AI-Live-Übersetzungsanruf (Offizieller Name). Diese Funktion, die erstmals auf dem „neuesten Galaxy AI-Telefon“ eingeführt wurde, ist in die Telefon-App integriert, um Echtzeit-Audio bereitzustellen Und Textübersetzungen, wenn Sie mit jemandem telefonieren, der eine andere Sprache spricht. Das ist ordentlich.

Galaxy AI kommt „Anfang nächsten Jahres“, also erwarten Sie, dass Samsung mit Google um die meisten KI-Referenzen konkurrieren wird, wenn das Galaxy S24 offiziell vorgestellt wird.

