Die Katzen und die Mäuse

Am Morgen des 9. August 2012 wacht Scott Catt vom Summen seines Weckers auf. Die Wohnung, in der der 50-jährige Bauingenieur mit seinen beiden Kindern lebt, liegt in einer familienfreundlichen Wohnanlage mit großem Pool und Fitnesscenter. Scott duscht, trocknet sich ab und bürstet sein kurz geschnittenes, ergrauendes Haar. Er zieht sich T-Shirt, Jeans und Arbeitsstiefel an und geht ins Wohnzimmer, wo die 20-jährige Hayden und die 18-jährige Abby auf dem Sofa sitzen. Hayden trägt auch ein T-Shirt und Jeans sowie Turnschuhe. Abby, schulterlanges, blondes Strähnchen, trägt eine Bluse, eine schwarze Yogahose und Flip-Flops.