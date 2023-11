Die Karte des Ukraine-Krieges zeigt, wie Kiews Streitkräfte ihre Stützpunkte am Dnjepr-Ostufer ausbauen

Kiews Streitkräfte haben ihre Stützpunkte am von Russland kontrollierten Ufer des Dnjepr in der Südukraine ausgebaut, wie aus einer neuen Kriegskarte hervorgeht.

Das Institute for the Study of War (ISW), eine in den USA ansässige Denkfabrik, hat im Rahmen seines Sonntags-Updates zum Konflikt neue Karten veröffentlicht, die den Fortschritt der ukrainischen Gegenoffensive entlang der Südfront zeigen. Es wurde festgestellt, dass Kiew am östlichen (linken) Ufer des Dnjepr Vorstöße gemacht hatte.

„Die ukrainischen Streitkräfte setzten ihre Offensivoperationen fort … und erzielten am 5. November bestätigte Gewinne im westlichen Oblast Saporischschja und am östlichen (linken) Ufer des Oblast Cherson“, sagte die Denkfabrik.

Ein Mitglied der Fremdenlegion zielt am 17. November 2022 im Oblast Cherson in der Ukraine auf eine russische Stellung am gegenüberliegenden Ufer des Dnjepr. Ukrainische Streitkräfte übernahmen Ende letzten Jahres die Kontrolle über Cherson und weite Teile der umliegenden Region.

Chris McGrath/Getty Images



Kiews Truppen erreichten Mitte Oktober nach umfangreichen Operationen über den Fluss hinweg die besetzte Seite des Dnjepr. Dem folgte die erfolgreiche Befreiung der Stadt Cherson und des Westufers des Flusses durch die Ukraine gegen Ende 2022.

Der russische Militärblogger Rybar berichtete letzte Woche, dass weitere Marineeinheiten den Fluss überquert hätten, um seine ukrainischen Truppen zu unterstützen.

Das ISW sagte, die ukrainischen Streitkräfte hätten am Sonntag ihre Aktivitäten am Ostufer der Oblast Cherson fortgesetzt und bestätigte Fortschritte erzielt.

Diese ISW-Karte zeigt Gebiete in der Nähe der ukrainischen Region Cherson. Kiews Streitkräfte haben ihre Stützpunkte am von Russland kontrollierten Dnjepr-Ufer ausgebaut.

INSTITUT FÜR KRIEGSSTUDIE



Am 4. November veröffentlichtes geolokalisiertes Filmmaterial deutete darauf hin, dass die ukrainischen Streitkräfte geringfügig in die südwestliche Ecke einer Solaranlage in der Nähe von Pidstepne vorgedrungen seien.

Zusätzliches geolokalisiertes Filmmaterial, das am 4. November veröffentlicht wurde, bestätigte, dass ukrainische Streitkräfte Stellungen in Häusern in Krynky hielten, sagte das ISW und fügte hinzu, dass ein russischer Milblogger behauptete, dass die Stellungskämpfe in Krynky und entlang der Linie Pishchanivka-Poyma andauern.

Die Denkfabrik sagte, die russischen Streitkräfte setzten ihre Gleitbombenangriffe gegen das westliche (rechte) Ufer des Flusses fort. Darin wurde das Südliche Operationskommando der Ukraine mit der Aussage zitiert, dass russische Streitkräfte am vergangenen Tag neun Luftangriffe mit 50 Gleitbomben gegen besiedelte Gebiete im Westjordanland durchgeführt hätten.

Newsweek konnte die Berichte nicht unabhängig überprüfen und hat das russische Verteidigungsministerium per E-Mail um eine Stellungnahme gebeten.

Die 46. Brigade der Ukraine teilte der BBC Ende letzten Monats mit, dass Truppen am Ostufer Stellung gehalten hätten und dass heftige Kämpfe um die Rückeroberung des Dorfes Krynky im Gange seien.

Die Brigade sagte, dies würde es den Truppen ermöglichen, einen Stützpunkt zu errichten, um eine Offensive voranzutreiben, die darauf abzielt, die russischen Truppen zu spalten und ihre Nachschublinien abzuschneiden.

