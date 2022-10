Die Kandidaten des demokratischen Senats haben auf der Zielgeraden im Herbst einen Geldvorteil, sehen sich jedoch einem GOP-Werbeangriff gegenüber

CNN

Sieben Demokraten in den 10 am stärksten umkämpften Senatsrennen starteten diesen Monat und die Zielgerade zum Wahltag mit größeren Bargeldvorräten als ihre republikanischen Rivalen, zeigen neu eingereichte Kampagnenfinanzierungsberichte.

Aber selbst mit diesem finanziellen Vorteil sehen sich die Demokraten in den letzten Wochen des Wahlkampfs einem vernichtenden Werbeangriff von finanzstarken externen Gruppen gegenüber.

Für beide politischen Parteien steht viel auf dem Spiel: Die Kontrolle über den Senat – zusammen mit der Fähigkeit, die Bundespolitik für den Rest der ersten Amtszeit von Präsident Joe Biden zu gestalten – hängt von den Ergebnissen in nur einer Handvoll Staaten ab.

Der Senat Leadership Fund, ein Super-PAC, der sich mit dem Minderheitsführer des Senats, Mitch McConnell, zusammengeschlossen hat, führte GOP-externe Gruppen bei der Mittelbeschaffung an und nahm in den drei Monaten bis zum 30. September 111 Millionen US-Dollar ein, wie die neuen Unterlagen zeigen. Diese Zahl konkurrierte in den ersten 18 Monaten dieses Wahlzyklus mit ihrer Ausbeute, als einige der größten Spender der GOP ihre Spenden erhöhten.

„SLF schließt stetig die Lücke im Kampf um die Rückeroberung der Senatsmehrheit, und unsere Spender sind begeistert davon, Joe Bidens katastrophale linke Agenda auf die Bremse zu treten“, sagte Gruppenpräsident Steve Law in einer Erklärung.

Insgesamt hat der Fonds mehr als 200 Millionen US-Dollar für die Werbung in diesem Zyklus ausgegeben, einschließlich bereits ausgestrahlter Anzeigen und gebuchter Reservierungen für die letzten Wahlwochen, so eine CNN-Überprüfung der von AdImpact zusammengestellten Daten.

Die McConnell-orientierte Gruppe „war wirklich ein Rettungsfloß für republikanische Senatskandidaten auf ganzer Linie, die Schwierigkeiten hatten, in großem Umfang Spenden zu sammeln“, sagte Jacob Rubashkin, ein Analyst des überparteilichen politischen Handicappers Inside Elections mit Nathan L. Gonzales. „Was wir von Staat zu Staat nach Staat sehen, ist die Werbelast, die von SLF und externen Gruppen getragen wird.“

Hier sind weitere Erkenntnisse aus den Fundraising-Berichten des dritten Quartals, die bei der Bundeswahlkommission eingereicht wurden:

Die Berichte, die am Samstagabend fällig waren, zeigen, dass einzelne Anwärter des demokratischen Senats ihre republikanischen Rivalen in einer Reihe von Wettkämpfen übertroffen haben – einschließlich Festzeltwettbewerben in Georgia, Arizona, Pennsylvania und Wisconsin.

Demokraten in allen vier dieser Staaten – Sens. Raphael Warnock aus Georgia und Mark Kelly aus Arizona; John Fetterman aus Pennsylvania; und Mandela Barnes aus Wisconsin – jeder sammelte im Quartal mehr als 20 Millionen US-Dollar. Das war ein Meilenstein, den kein republikanischer Senat, der in einem Wettlauf hoffnungsvoll war, erreichen konnte.

Der demokratische Senator von Georgia, Raphael Warnock, der nach dem Gewinn einer Sonderwahl im vergangenen Jahr eine volle Amtszeit von sechs Jahren anstrebte, brachte während des Spendenzeitraums von Juni bis September 26,4 Millionen US-Dollar ein, um die Spendensammlung für alle Senatskandidaten zu leiten. Seine Ausbeute ist mehr als doppelt so hoch wie die fast 11,7 Millionen Dollar, die sein republikanischer Rivale Herschel Walker gesammelt hat.

Diese Zahlen spiegeln jedoch nicht die Mittelbeschaffung seit einer jüngsten Welle von Entwicklungen im Georgia-Wettbewerb wider – einschließlich einer umstrittenen Debatte am Freitagabend in Savannah.

Nationale Republikaner haben sich in den letzten Wochen an Walkers Seite versammelt, nachdem Nachrichten berichtet hatten, dass der Republikaner 2009 für die Abtreibung einer Frau bezahlt und sie dann gebeten hatte, zwei Jahre später eine zweite Schwangerschaft zu beenden.

Walker, der im Mai sagte, er unterstütze ein vollständiges Verbot von Abtreibungen ohne Ausnahmen, hat die Anschuldigungen als „Lüge“ bezeichnet. CNN hat die Vorwürfe der Frau nicht unabhängig bestätigt.

In einer Erklärung sagten Walkers Adjutanten, die Kampagne habe kürzlich an einem einzigen Tag online mehr als 450.000 US-Dollar eingekauft – als prominente Republikaner, darunter Floridas Senator Rick Scott, der den GOP-Wahlkampfarm des Senats leitet – sich ihm auf dem Baumstumpf anschlossen, um ihn zu unterdrücken die Kontroverse.

Obwohl Warnock seine beträchtliche Kriegskasse benutzt hat, um Walker in den Äther zu hämmern, zeigt eine von AdImpact verfolgte CNN-Überprüfung der Werbekäufe vom 1. Oktober bis zum Wahltag, dass externe Gruppen, angeführt vom Senate Leadership Fund, die Werbung im Peach State dominieren.

Die Werbung von SLF führt die Liste mit 25,2 Millionen US-Dollar an, gefolgt von Georgia Honor, einem demokratischen Super-PAC, auf dem zweiten Platz mit knapp 21,7 Millionen US-Dollar.

Zu den wichtigsten Spendern des Senate Leadership Fund im dritten Quartal gehörten einige der größten Geldgeber in der republikanischen Politik. An der Spitze der Liste mit jeweils 10 Millionen Dollar standen drei Milliardäre: Miriam Adelson, Ärztin und Witwe des verstorbenen Casino-Magnaten Sheldon Adelson; Ken Griffin, Gründer des Citadel-Hedgefonds; und Blackstone-CEO Stephen Schwarzman. Die Beute des Senate Leadership Fund umfasste auch 20 Millionen US-Dollar von seinem gemeinnützigen Zweig One Nation, der die Identität seiner Spender nicht offenlegt.

SLF trat in den Oktober mit Barreserven in Höhe von 85,2 Millionen US-Dollar ein.

(Das Senate Majority PAC, das führende Super-PAC, das sich für die Wahl von Demokraten in den Senat einsetzt, soll später in dieser Woche einen Bericht über seine jüngste Spendensammlung einreichen. Die Gruppe meldete, dass Ende August mehr als 65,7 Millionen US-Dollar auf der Bank verblieben seien. )

Senator Mark Kelly, der demokratische Amtsinhaber in Arizona, sammelte im Fenster von Juni bis September 23 Millionen US-Dollar, mehr als das Vierfache der Beiträge, die sein republikanischer Herausforderer Blake Masters gesammelt hatte, wie die neuen Unterlagen zeigen.

Und Kelly begann den Oktober mit mehr als 13 Millionen US-Dollar auf der Bank – was die 2,8 Millionen US-Dollar, die Masters zur Verfügung standen, bei weitem übertraf.

Die Führer der nationalen Republikaner haben den milliardenschweren Investor Peter Thiel ermahnt, mehr Geld in das Rennen in Arizona zu stecken, um Masters, seinen ehemaligen Angestellten, zu retten. (Anfangs 15 Millionen US-Dollar, die Thiel an ein Pro-Masters-Super-PAC, Saving Arizona, schickte, halfen dem Erstkandidaten, Anfang dieses Jahres eine wettbewerbsfähige Vorwahl zu überleben.)

Die Einreichungen vom Samstag zeigen, dass Saving Arizona im dritten Quartal etwas mehr als 4,4 Millionen US-Dollar eingenommen hat, ohne dass Thiel in diesem Zeitraum zusätzliche Investitionen getätigt hat.

Unter den größten Spendern in den drei Monaten: Versand- und Verpackungsmagnat Richard Uihlein, der 3 Millionen Dollar spendete. Und Cameron und Tyler Winklevoss, die milliardenschweren Zwillingsinvestoren, die vielleicht am besten für ihren Rechtsstreit mit Mark Zuckerberg um die Erfindung von Facebook bekannt sind, spendeten letzten Monat jeweils 500.000 US-Dollar an das Super-PAC.

Eine bemerkenswerte Ausnahme von der Dominanz der Demokraten bei der Mittelbeschaffung: der Bundesstaat Washington, wo die erstmalige Kandidatin der Republikanerin Tiffany Smiley 6 Millionen US-Dollar sammelte, um die 3,6 Millionen US-Dollar zu übertreffen, die die fünfjährige Senatorin Patty Murray während des Dreimonatszeitraums eingebracht hatte.

Nationale republikanische Gruppen haben bisher nicht investiert, um Murray, den Demokraten im Senat Nr. 3, in diesem traditionell blauen Staat zu stürzen. (Inside Elections stuft den Wettbewerb als „Wahrscheinlich demokratisch“ ein.)

Aber Smileys bahnbrechender Fundraising-Erfolg hat die 39-jährige ehemalige Triage-Krankenschwester, die ihre erste politische Kampagne führt, ins Rampenlicht gerückt.

Murray ging mit dem größeren Vorrat an verfügbaren Barmitteln in den Oktober – ungefähr 3,8 Millionen Dollar gegenüber Smileys fast 2,5 Millionen Dollar.

Unterdessen sammelte der demokratische Abgeordnete Tim Ryan in Ohio – einem ehemaligen Bundesstaat, der in den letzten Zyklen zu den Republikanern gewechselt ist – beträchtliche 17,2 Millionen US-Dollar, während der Republikaner JD Vance in seinem näher als erwarteten Wettbewerb weit hinterherhinkte.

Ryan, der Millionen seiner Wahlkampfdollar in Werbung gesteckt hat, begann den Oktober mit nur noch 1,4 Millionen Dollar auf der Bank, während Vance fast 3,4 Millionen Dollar hatte. Ryan, ein Kongressabgeordneter mit zehn Amtszeiten, hat nationale demokratische Organisationen um Hilfe gebeten, aber sie haben anderen hochrangigen Wettbewerben in Staaten wie Pennsylvania, Georgia, Nevada und North Carolina Priorität eingeräumt.

SLF und in jüngerer Zeit ein Super-PAC, das sich mit dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump verbündet hat, haben im Namen von Vance den Äther gesendet, um diesen offenen Senatssitz in der republikanischen Kolonne zu halten.

Der derzeitige Amtsinhaber, GOP-Senator Rob Portman, geht in den Ruhestand.