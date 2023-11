Die Kampagne von Eric Adams ignorierte Warnungen vor Spenden, die eine FBI-Untersuchung auslösten

Interne Dokumente, die THE CITY erhalten haben, zeigen, dass die städtischen Aufsichtsbehörden die Bürgermeisterkampagne von Eric Adams wiederholt nach einer Reihe von Spenden gefragt haben, die nun Teil einer bundesstaatlichen Untersuchung einer der wichtigsten Spendenaktionen des Bürgermeisters sind.

Die Untersuchung, die am Donnerstag eine FBI-Razzia im Haus von Adams‘ Wahlkampfhelferin Brianna Suggs auslöste, untersucht Beiträge zum Wahlkampf 2021 des Bürgermeisters, die von Mitarbeitern der KSK Construction Company kamen, einem in Brooklyn ansässigen Unternehmen, dessen Gründer aus der Türkei stammen zur New York Times.

Die Times berichtete, dass die Bundesregierung prüft, ob das Adams-Team mit der Baufirma und der türkischen Regierung zusammengearbeitet hat, um mithilfe von Strohspendern ausländisches Geld in die Kampagne zu stecken – Personen, die zwar gespendet haben, aber nicht tatsächlich gespendet haben oder die eine Rückerstattung erhielten ihre Spenden.

Adams, von dem nicht bekannt ist, dass er Ziel der Untersuchung ist, sagte, er sei mindestens ein halbes Dutzend Mal in die Türkei gereist, darunter zweimal innerhalb von fünf Monaten im Jahr 2015, als er Präsident des Bezirks Brooklyn war.

Die Mitarbeiter von KSK Construction spendeten bei einer Spendenaktion am 7. Mai 2021, die von einem Eigentümer des Unternehmens, Erden Arkan, organisiert wurde und im Haus von Abraham Erdos in Brooklyn stattfand. Erdos, der in den Unterlagen zur Wahlkampffinanzierung von Adams als „im Ruhestand“ aufgeführt war, hatte ein Jahr zuvor 2.000 US-Dollar für Adams‘ Bürgermeisterwahlkampf gespendet.

Insgesamt brachte die Veranstaltung 69.720 US-Dollar für Adams‘ Bürgermeisterwahlkampf von 84 Spendern ein, und die Kampagne nutzte diese Spenden, um 63.760 US-Dollar an öffentlichen Spenden zu sammeln, wie aus Wahlkampfunterlagen hervorgeht, die THE CITY erhalten hat.

KSK reagierte nicht auf telefonische Anfragen nach Kommentaren und E-Mail. Aber als THE CITY am Donnerstag Kontakt aufnahm, waren es mehrere Personen, die in den Spendenunterlagen der Adams-Kampagne 2021 als KSK-Mitarbeiter aufgeführt sind, gaben entweder an, nicht an Eric Adams gespendet zu haben, oder weigerten sich anzugeben, ob sie jemals gespendet hatten.

Sertac Varol, ein Einwohner von Queens, dessen Name in Wahlkampfakten auftaucht, sagte gegenüber THE CITY, dass er sich nicht erinnern könne, für die Kampagne von Eric Adams gespendet zu haben, und dass er nicht glaube, jemals in seinem Leben für eine politische Kampagne gespendet zu haben.

Abigal Nitka, eine Frau, die als KSK-Ingenieurin und Anwältin aufgeführt ist, sagte gegenüber THE CITY: „Wir sind unschuldig“, nachdem sie sich geweigert hatte, auf Fragen zu antworten.

Auf den Anruf antwortete KSK-Mitarbeiter Murat Mermer: „Ich möchte keinen Kommentar abgeben.“

Arkan, ein Eigentümer von KSK Construction, spendete laut Aufzeichnungen bei der Spendenaktion am 7. Mai 2021 1.500 US-Dollar für Adams‘ Kampagne. Er antwortete nicht auf eine über LinkedIn gesendete Nachricht mit der Bitte um einen Kommentar, und ein Anwalt, der ihn kürzlich in einem Immobilienrechtsstreit vertrat, reagierte nicht auf eine E-Mail, die am späten Donnerstag gesendet wurde.

KSK Construction wird in einer Baupublikation als ein 20 Jahre altes Spin-off von Kiska Construction beschrieben, wo Arkan und einige seiner Partner zuvor gearbeitet haben. Laut der LinkedIn-Seite des Unternehmens war Kiska an einer Reihe riesiger Bauprojekte in der ganzen Stadt beteiligt, darunter der Ersatz der Third Avenue Bridge über den Harlem River und die Schaffung des ersten Abschnitts des High Line Parks im Stadtteil Chelsea in Manhattan.

Aus Aufzeichnungen des Campaign Finance Board der Stadt New York geht hervor, dass Vorstandsmitarbeiter die Adams-Kampagne innerhalb von fünf Monaten sechsmal gebeten haben, zu erklären, wer die Adams-Kampagne mit zehn Spenden von KSK Construction-Mitarbeitern in Höhe von insgesamt 12.700 US-Dollar in Verbindung gebracht hat, die alle bei der Veranstaltung im Mai 2021 Wochen vor Adams getätigt wurden Sieg in der Bürgermeistervorwahl der Demokraten.

Laut einem Webinar des Campaign Finance Board sind Kampagnen verpflichtet, auf solche CFB-Anfragen innerhalb von 30 Tagen zu antworten und ihre Finanzierungsquellen zu erläutern. Aber in jedem Fall reagierte die Adams-Kampagne nicht.

In einer SMS an THE CITY verteidigte Evan Thies, Adams‘ Wahlkampfsprecher 2021, das Verhalten seines Teams. „Wie wir ausführlich besprochen haben, haben Mitwirkende bei von Kampagnen gesponserten Veranstaltungen keine Vermittler“, sagte Thies.

Bei einer früheren Untersuchung von THE CITY wurden mehrere Strohspender für die Adams-Kampagne identifiziert, die in den Kampagnenunterlagen als Arbeiter im New World Mall in Queens und bei A&C Appliances, einer örtlichen Kette, aufgeführt waren. Die angeblichen Spender teilten der Stadt mit, dass sie nicht gespendet hätten oder dass sie ihre Beiträge zurückgezahlt hätten.

Letzte Woche bekannten sich zwei Brüder, die eine Baufirma in Queens leiten, eines Vergehens schuldig, das im Zusammenhang mit einem Strohspendeprogramm stand, das von der Kanzlei des Bezirksstaatsanwalts von Manhattan, Alvin Bragg, aufgedeckt wurde.

Die Brüder arbeiten derzeit mit der Staatsanwaltschaft von Manhattan zusammen, die immer noch versucht, mehrere Spender von Adams‘ Wahlkampf strafrechtlich zu verfolgen, darunter Dwayne Montgomery, einen ehemaligen stellvertretenden Inspektor der New Yorker Polizei, der den Bürgermeister schon seit Jahren sozial kennt, zurückgehend auf ihre gemeinsame Zeit bei der Polizei.

Adams äußerte sich zu den Ermittlungen des Bundes, als er am Donnerstagabend eine Día de Muertos-Veranstaltung im Gracie Mansion leitete.

„Für meine Kampagne gelten die höchsten ethischen Standards. Wir werden uns voll und ganz an jeder Anfrage beteiligen und sicherstellen, dass sie korrekt durchgeführt wird. Ich wurde von keiner Strafverfolgungsbehörde kontaktiert.

„Deshalb bin ich aus DC zurückgekommen, um hier zu sein, vor Ort zu sein und mir diese Untersuchung anzusehen, während sie erstellt wird.“

Zusätzliche Berichterstattung von Katie Honan.