Die Kampagne „Stop Boris“ bereitet sich vor, da der ehemalige britische Führer ein unwahrscheinliches Comeback ins Auge fasst – POLITICO

LONDON – Boris Johnson plant ein erstaunliches politisches Comeback. Seine Feinde innerhalb der Tory-Partei planen bereits, wie sie ihn aufhalten können.

Der frühere britische Premierminister, der erst vor drei Monaten nach einem Massenstreik seiner eigenen Minister abgesetzt wurde, erwägt, sich nach der katastrophalen Amtszeit seiner Nachfolgerin Liz Truss, die am Donnerstag nach 44 Tagen an der Macht zurückgetreten ist, für die Tory-Führung zu bewerben .

Konservative Abgeordnete scherzten vergangene Woche bei Drinks auf der Terrasse des Unterhauses mit schwarzem Humor darüber, dass Truss, deren Mini-Budget im vergangenen Monat Chaos an den Finanzmärkten auslöste, in ihrer kurzen Amtszeit viel erreicht habe, indem sie „die Königin, das Pfund … beerdigte … und die konservative Partei.“

Und es ist genau diese Angst – dass die Tories nun bei den nächsten Wahlen vernichtet werden – aus der Johnson hoffentlich Kapital schlagen wird, nachdem er bei den letzten Parlamentswahlen 2019 das Vermögen der Konservativen spektakulär wiederbelebt hat.

Eine Untergruppe von Tory-Abgeordneten, insbesondere einige in den postindustriellen Teilen Nordenglands, die vor drei Jahren zum ersten Mal konservativ gewählt haben, glauben immer noch, dass Johnson am besten in der Lage ist, ihnen zu helfen, ihre Sitze zu behalten. „Die Wahlen 2024 werden superhart“, bemerkte ein Tory-Abgeordneter, der seine Optionen in Betracht zog.

Aber viele hochrangige Tory-Persönlichkeiten befürchten, dass die Rückkehr zu Johnson, der jetzt eine äußerst spaltende Figur ist, die Partei dauerhaft spalten könnte. Und eine koordinierte Anstrengung ist bereits im Gange, um seinen Machtanspruch zu bremsen.

„Die Partei wird sich unter Boris selbst in Stücke reißen“, sagte ein Abgeordneter, der ihm früher treu war. „Die Abgeordneten sagen bereits, dass sie die Peitsche überlaufen oder aufgeben würden. Es lässt sich einfach nicht waschen.“

„Ich werde Boris um jeden Preis aufhalten“, fügte ein anderer Abgeordneter hinzu. „Wenn er gewinnt, bedeutet das das Ende der Konservativen Partei.“ Ein dritter sagte, sie seien entschlossen, taktisch gegen Johnson zu stimmen und könnten die Partei für immer verlassen, wenn er gewinnt.

Der frühere Führer der Konservativen, Michael Howard, drückte es am Donnerstagabend unverblümt aus, warnte, dass Johnsons Rückkehr nur zu mehr „Psychodrama“ für die Nation führen würde, und sagte gegenüber Times Radio: „Boris hatte seine Chance.“

Jede Hoffnung auf eine Rückkehr von Johnson wird durch die neuen Regeln erschwert, die für den Wettbewerb festgelegt wurden, um Truss zu ersetzen.

Nach einem Treffen am Donnerstagnachmittag enthüllten die Bonzen der Tory-Partei einen Plan, der dem ehemaligen Premierminister ein Hindernis darstellt. Wer im Wettbewerb bestehen will, braucht die Unterstützung von mindestens 100 Abgeordneten. Das legt eine ungewöhnlich hohe Schwelle für Johnson fest, um es an seinen streitenden Abgeordnetenkollegen vorbei und in die Endabstimmung der etwa 180.000 Basismitglieder der Partei zu schaffen, unter denen er der Favorit wäre.

„Mal sehen, ob er 100 erreicht. Das ist eine hohe Messlatte“, sagte ein hochrangiger Tory-Anhänger gegenüber POLITICO.

„Jeder ernsthafte Kandidat“

Tatsächlich sahen sich Graham Brady, der Vorsitzende des Tories-Komitees von 1922 – das die Regeln für Führungswahlen festlegt – und Jake Berry, der Tory-Vorsitzende, am Donnerstag mit der Frage konfrontiert, ob die Regeln ein „Streich“ seien, um Johnson draußen zu halten.

Brady bestand lediglich darauf, dass die 100-Stimmen-Schwelle eine sei, „die von jedem ernsthaften Kandidaten erreicht werden sollte, der eine echte Aussicht hat, durchzukommen“.

Nadine Dorries gehört zu denen, die Johnson | unterstützen Dan Kitwood/Getty Images

Es gibt sogar Geflüster in Westminster, dass hochrangige Parteivertreter die ehemaligen Anwärter auf die Führung, Rishi Sunak und Penny Mordaunt, zu einem Deal drängen, wonach derjenige mit den wenigsten Stimmen aus dem Wettbewerb ausscheidet und den anderen unterstützt, wenn beide die Stichwahl erreichen. Das würde Anfang nächster Woche einen neuen Führer krönen – wodurch die Notwendigkeit einer Abstimmung der Tory-Mitglieder vollständig vermieden würde

Die größte Herausforderung für einen solchen Pakt wäre jedoch sicherzustellen, dass sowohl Sunak als auch Mordaunt auf den Stimmzettel kommen, angesichts der erheblichen Überschneidungen unter ihren MP-Anhängern.

Johnsons Kritiker befürchten, dass er Stimmen von der Tory-Rechten sammeln und dann die 100-MP-Schwelle überspringen wird. „Er ist nicht aufzuhalten“, warnte ein Tory-Abgeordneter, der Johnson kritisch gegenübersteht. „Er wird genug von der Fraktion bekommen, um unter den letzten beiden zu stehen.“

Wenn es am Montag drei Kandidaten für die Führung gibt, werden die Tory-Abgeordneten dafür stimmen, die Liste auf zwei zu reduzieren. Sie werden dann eine indikative Abstimmung zwischen den Finalisten durchführen, um den Mitgliedern zu demonstrieren, welcher potenzielle Premierminister tatsächlich die Unterstützung der Parlamentspartei genießt.

Boris zurückbringen

Ohne eine einzige öffentliche Äußerung seit dem Rücktritt von Truss zu machen, hat Johnson bereits an Dynamik gewonnen. Rund zwei Dutzend Tory-Abgeordnete hatten ihm bis Donnerstagabend ihre Unterstützung erklärt. Eine ähnliche Zahl hat Sunak unterstützt, der die Johnson-Anhänger Anfang dieses Jahres wütend machte, indem er aus seiner Regierung zurücktrat und dazu beitrug, Johnsons Sturz zu beschleunigen.

Johnsons Verbündete argumentieren, dass er dank der Wahlen von 2019 der einzige Kandidat mit einem Mandat aus der Öffentlichkeit sei. Die Tories setzen ihren zweiten Premierminister in ebenso vielen Monaten ein, ohne ins Land zu gehen, und stehen bereits unter starkem Druck, Neuwahlen abzuhalten.

Der Abgeordnete von Peterborough, Paul Bristow, befürwortete Johnson und sagte am Donnerstag gegenüber Sky News: „Wir brauchen einen Wahlsieger und wir hatten einen Wahlsieger. Soweit es mich betrifft, werde ich auf meine Wähler hören – und ihre Botschaft war ‚Bringt Boris zurück‘.“

„Eine Person wurde von der britischen Öffentlichkeit mit einem Manifest und einem Mandat bis Januar 25 gewählt“, twitterte Nadine Dorries, die ehemalige Kulturministerin, die eine lautstarke Unterstützerin von Johnson ist. „Es kann keine Krönung von zuvor gescheiterten Kandidaten geben.“

Kabinettsminister Brendan Clarke-Smith sagte: „Wir brauchen jemanden, der das Blatt wenden und die Katastrophe einer Labour-Regierung abwenden kann. Wir brauchen Boris Johnson.“

Aber für Johnson wäre der schnelle Abgang von Truss vielleicht fast zu früh gekommen. Es gibt Bärenfallen, die auf ihn warten, wenn er zurückkommt, einschließlich einer Untersuchung des Privilegienausschusses des Unterhauses zu Behauptungen, er habe Abgeordnete während des sogenannten Partygate-Skandals in die Irre geführt. Die Untersuchung, die Johnson veranlasst hat, Anwälte einzuschalten, hat noch nicht begonnen und wird eine Reihe von Zeugen zur Folge haben, die gegen ihn aussagen. Sollte er von Abgeordneten für schuldig befunden werden, könnten ihm ernsthafte Sanktionen drohen.

Robert Jenrick, ein Minister, der in Johnsons Kabinett diente, sagte dem News Agents-Podcast, der Ex-PM sei „einer der größten Aktivisten in der modernen politischen Geschichte“.

Aber er warnte vor Johnson: „Seine Amtszeit als Premierminister endete aus einem bestimmten Grund, nämlich weil es ernsthafte Fragen zu Kompetenz, Glaubwürdigkeit und Ethik gab. Will die Konservative Partei darauf zurückkommen?“

Da die Nominierungen für Führungspositionen am Montagnachmittag auslaufen, wird Großbritannien nicht lange warten müssen, um es herauszufinden.