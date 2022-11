Die Käufer erwarteten, trotz Inflation am Schwarzen Freitag Geld auszugeben

New York

CNN-Geschäft

—



Der Black Friday ist nicht mehr das, was er einmal war. Es wird jedoch erwartet, dass viele Amerikaner den Urlaub verbringen.

Mastercard geht davon aus, dass der Umsatz am Black Friday im Vergleich zum Vorjahr um 15 % steigen wird. Die Ausgaben werden durch den Einkauf in Geschäften getrieben, der letztes Jahr aufgrund eines Covid-19-Anstiegs im Winter gedämpfter war. Die Verkäufe in den Geschäften werden in diesem Jahr um 18 % steigen, schätzt Mastercard.

„Erwarten Sie, dass das Einkaufen am Schwarzen Freitag in diesem Jahr auf allen Kanälen in vollem Gange sein wird“, sagte Steve Sadove, Senior Advisor für Mastercard, in einer Pressemitteilung.

Adobe Analytics prognostiziert, dass die Online-Verkäufe am Black Friday gegenüber dem Vorjahr nur um 1 % steigen werden, da die Käufer wieder in die Geschäfte gehen.

Aber Adobe sagte, dass Käufer am Erntedankfest einen Rekord von 5,29 Milliarden US-Dollar ausgegeben haben, 2,9 % mehr als vor einem Jahr.

Das Weihnachtsgeschäft sieht ganz anders aus als früher. Statt Doorbuster-Deals am Black Friday starteten Einzelhändler im Frühherbst mit dem Weihnachtsverkauf. Amazon (AMZN) veranstaltete im Oktober dieses Jahres eine zweite Prime Day-Veranstaltung, und Walmart (WMT), Target (TGT) und andere veranstalteten konkurrierende Sparveranstaltungen.

Durch die Verbreitung ihrer Weihnachtsangebote im Internet haben Einzelhändler die Auslosung des Black Friday reduziert.

Aber die Käufer kehren zu vielen ihrer Routinen vor der Pandemie zurück, und die Einzelhändler erwarten eine typischere Weihnachtszeit als in den letzten zwei Jahren der Pandemie. Von den Käufern wird wieder erwartet, dass sie an wichtigen Feiertagen wie dem Schwarzen Freitag einkaufen und auch später in der Saison kaufen, in der Hoffnung, Schnäppchen zu machen.

„Das Kaufverhalten der Käufer scheint enger auf Feiertage abgestimmt zu sein“, sagte Jeffrey Davis, Finanzchef von Dollar Tree (DLTR), diese Woche bei einem Gespräch mit Analysten.

In diesem Jahr hat die Inflation das Budget vieler Käufer unter Druck gesetzt. Einzelhändler sagen, dass Kunden bei diskretionären Ausgaben wie Möbeln und Elektronik zurückziehen und bei ihren Einkäufen selektiver vorgehen.

Vor allem Familien mit niedrigem und mittlerem Einkommen sind von der Inflation belastet und haben ihre Ausgaben auf Lebensmittel und andere Dinge des täglichen Bedarfs verlagert.

„Immer mehr ihres Haushaltsbudgets fließt in die Bedürfnisse der Familie, was den verfügbaren Betrag für freiwillige Einkäufe einschränkt“, sagte Christina Hennington, Chief Growth Officer von Target, Anfang dieses Monats.

Ketten sind auch in vielen Kategorien überfüllt und bieten mehr Rabatte als letztes Jahr, um Waren auszuräumen und Käufer zum Kauf zu verleiten.

Insgesamt wird erwartet, dass die Weihnachtsverkäufe in diesem Jahr wachsen, jedoch langsamer als im Vorjahr. Viele Käufer stützen sich auf Ersparnisse und Kredite, um sich Geschenke leisten zu können.

Die Weihnachtsverkäufe werden in diesem Jahr um bis zu 8 % steigen, prognostiziert die National Retail Federation.