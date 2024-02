Die Jury erfährt, dass der Schütze einer Schule aus Michigan den Eltern die Schuld dafür gegeben hat, dass sie ihm keine Hilfe zukommen ließen

PONTIAC, Michigan (AP) – Ein Teenager beschrieb in einem persönlichen Tagebuch einen Plan, seine Schule in Michigan niederzuschießen, und schrieb, dass seine Eltern seinen Bitten um Hilfe nicht zugehört hätten, wie aus Beweisen hervorgeht, die am Donnerstag im Prozess gegen seine Mutter vorgelegt wurden.

Ein Ermittler las Teile von Ethan Crumbleys Tagebuch, kurz bevor die Geschworenen sich ein Teilvideo der Schießerei ansahen, bei der 2021 an der Oxford High School vier Schüler ums Leben kamen.

Der Ton wurde ausgeschaltet. Anders als die Jury blickte Jennifer Crumbley nicht auf den Bildschirm, sondern weinte stattdessen, die Stirn auf die Hände gestützt. Auch die Angehörigen der Opfer im Gerichtssaal weinten.

Jennifer Crumbley, 45, wird wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Ihr und ihrem Ehemann James wird vorgeworfen, zu Hause eine Waffe zugänglich zu machen und die psychischen Bedürfnisse ihres Sohnes zu ignorieren.

„Ich habe keine Hilfe für meine psychischen Probleme und das bringt mich dazu, die … Schule zu vermasseln“, schrieb der damals 15-jährige Ethan Crumbley in sein Tagebuch.

„Meine Eltern hören mir nicht zu, wenn es um Hilfe oder einen Therapeuten geht“, sagte der Junge und fügte hinzu, dass er sein Leben im Gefängnis verbringen würde und dass „viele Menschen noch etwa einen Tag zu leben haben.“

Die Crumbleys sind die ersten Eltern in den USA, die wegen einer von ihrem Kind begangenen Massenschießerei in einer Schule angeklagt wurden. James Crumbley, 47, steht im März vor Gericht. Der heute 17-jährige Ethan bekannte sich schuldig und verbüßt ​​eine lebenslange Haftstrafe.

Ein Treffen zwischen Schulpersonal und den Crumbleys wenige Stunden vor der Schießerei war ein entscheidender Punkt in dem Fall.

Den Eltern wurde eine verstörende Zeichnung präsentiert, die ihr Sohn auf eine Aufgabe gekritzelt hatte. Es zeigte eine Waffe und eine Kugel sowie die Zeilen: „Die Gedanken werden nicht aufhören.“ Hilf mir. Die Welt ist tot. Mein Leben ist nutzlos.“

Die Schule empfahl Ethan, so schnell wie möglich Hilfe zu holen, doch die Crumbleys lehnten es ab, ihn mit nach Hause zu nehmen, da sie zur Arbeit zurückkehren müssten. Ihr Sohn blieb in der Schule und zog später eine Pistole aus seinem Rucksack, um auf Schüler zu schießen.

