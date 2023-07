Seit Mittwoch Mitternacht Moskauer Zeit warnt Russland die Welt davor, dass jedes Schiff, das sich einem ukrainischen Hafen nähert, „als potenzieller Träger militärischer Fracht angesehen wird“.

Diese offensichtliche Drohung, die Handelsschifffahrt zu versenken, scheint ein Versuch zu sein, Schiffe daran zu hindern, ukrainisches Getreide zu übernehmen. Diese Woche beendete Russland einseitig die Gespräche über die Erneuerung der Schwarzmeer-Getreideinitiative, die es trotz des Krieges ermöglicht hat, Lebensmittel aus der Ukraine in andere Länder zu strömen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Türkei gebeten, sich ihm in einer neuen Vereinbarung zum Schutz von Getreideschiffen ohne Beteiligung Russlands anzuschließen. Die Türkei hat noch nicht reagiert.

Die Drohung, die Handelsschifffahrt zu versenken, stellt eine Eskalation dar, die nur im erklärten Kriegszustand durchgeführt werden kann, sagte Tanya Grodzinski, Marinehistorikerin am Royal Military College in Kingston, Ontario. Das ist etwas, was der russische Präsident Wladimir Putin unbedingt vermeiden wollte und sich stattdessen dafür entschieden hat, seinen Krieg gegen die Ukraine als „besondere militärische Operation“ darzustellen.

Die neue Bedrohung sagt möglicherweise mehr über Russlands Schwäche als über seine Stärke aus, da sich das strategische Gleichgewicht in den Gewässern um das europäische Russland zu seinen Ungunsten verschiebt.

Der Tag der Eröffnung des NATO-Gipfels in Vilnius – der 11. Juli – war in Kuba durch die Ankunft des russischen Kriegsschiffes Perekop der Baltischen Flotte gekennzeichnet.

Die kubanische Regierung begrüßte die Perekop – das größte russische Kriegsschiff, das Kuba seit vielen Jahren besuchte – mit einem Kanonensalut aus der alten Festung Havannas.

Für Moskau ermöglichte der Besuch Russland, seine militärische Macht auf den amerikanischen Kontinent zu projizieren und am zweiten Jahrestag einer Volksrevolte gegen seine Herrschaft seine Unterstützung für die Kommunistische Partei Kubas, einen engen Verbündeten, zu zeigen.

Doch während sich in Havanna die Fanfare entfaltete, wurde in Vilnius an diesem Morgen und in der Nacht zuvor ein neuer Zaun um die Heimathäfen der Perekop, St. Petersburg und Kaliningrad, errichtet. Russlands Ostseeflotte wird in Friedenszeiten immer noch segeln können, wird aber strategisch blockiert, da sein Heimatmeer zu einem NATO-See wird.

Und im Süden steht Russlands traditionsreicher Schwarzmeerflotte, die bereits unter dem demütigenden Verlust ihres Flaggschiffs Moskwa gelitten hat, einer ungewissen Zukunft und dem möglichen Verlust sowohl ihrer Stützpunkte als auch ihrer Seeüberlegenheit gegenüber.

Ein Weg rein, ein Weg raus

Die Ostsee und das Schwarze Meer haben ein gemeinsames geografisches Merkmal: Beide haben nur eine schmale Öffnung zu den Weltmeeren.

In der Ostsee trennen drei schmale Meerengen Dänemark von Schweden; die breiteste zwischen zwei dänischen Inseln ist nur 16 Kilometer breit.

Schiffe, die das Schwarze Meer verlassen wollen, um ins Mittelmeer einzudringen, müssen den Bosporus und die Dardanellen befahren – beide liegen vollständig in den Hoheitsgewässern des NATO-Mitglieds Türkei.

Vier Tage nach der umfassenden Invasion Russlands in der Ukraine hat die Türkei die Meerenge für alle Kriegsschiffe gesperrt, ein Schritt, der vor allem Russland betrifft.

Ein russisches Marineschiff startet am 28. März einen Anti-Schiffs-Raketentest im Peter-der-Großen-Golf im Japanischen Meer. (Pressedienst des russischen Verteidigungsministeriums über AP)

Aus diesen Gründen zieht es Russland seit langem vor, den Großteil seiner Hochseeflotte und seiner Atom-U-Boote in seinen Häfen in der Arktis und im Pazifik zu stationieren.

Grodzinski sagte, die Ostsee- und Schwarzmeerflotten seien für Russlands Aufstieg zur Großmacht nach den 1790er Jahren von zentraler Bedeutung gewesen. Die Invasion Russlands in der Ukraine und die Reaktion der NATO darauf bedrohen diese Stellung, fügte sie hinzu.

„Wenn dies als ein Wagnis von Herrn Putin angesehen wurde, sein Bild von Russland wiederherzustellen, dieses historische Bild von Russland als Großmacht, wird dies diplomatisch in der Ostsee und militärisch in der Ukraine und im Schwarzen Meer vereitelt“, sagte sie gegenüber CBC News.

„Die Auswirkungen auf seine Führung und Position könnten ziemlich bedeutsam sein.“

Eine von der NATO umringte Ostsee

Putin und seine Verteidiger behaupten, er habe seinen Krieg begonnen, um die NATO von den Grenzen Russlands fernzuhalten. Stattdessen löste der Konflikt eine neue Runde der NATO-Erweiterung aus, die in diesem Jahr dazu führte, dass sich die Länge der russischen Grenze zum Bündnis mehr als verdoppelte. Durch den Beitritt Finnlands im April wurden mehr als 1.300 Kilometer NATO-Russland-Grenze hinzugefügt.

Das grüne Licht für den Beitritt Schwedens zum Bündnis, das am Vorabend des Vilnius-Gipfels kam, macht die Ostsee zum Hinterhof der NATO.

ANSEHEN | NATO-Staaten versprechen der Ukraine Waffen und Ausbildung: Die Ukraine sichert sich Waffen und Ausbildung von G7- und NATO-Staaten Kanada, Japan, die USA und andere NATO-Staaten haben der Ukraine im Rahmen ihrer Sicherheitsgarantien Waffen und Ausbildung zugesagt. Premierminister Justin Trudeau sagte, es wolle eine Botschaft an den russischen Präsidenten Wladimir Putin senden, dass Kanada die Ukraine unterstütze und dies auch weiterhin tun werde.

Zu Beginn des Jahres waren die nördlichen Küsten der Ostsee, einschließlich beider Seiten des Bottnischen Meerbusens, neutrales Territorium. Schweden und Finnland, zwei Länder, die über hochprofessionelle Marine- und Luftstreitkräfte verfügen, waren jahrzehntelang außerhalb des europäischen Bündnisses geblieben.

Mittlerweile wird jeder Zentimeter der Ostseeküste außerhalb der russischen Gewässer von NATO-Verbündeten kontrolliert – Verbündeten, die immer besser bewaffnet sind.

„Man sieht diese Verjüngung der Seestreitkräfte in ganz Europa“, sagte Grodzinski. „Schweden, Norwegen, Finnland usw. bauen ihre Marinen aus. Es gibt eine größere NATO-Präsenz in der Ostsee, die es so noch nie gegeben hat. Es gibt also eine ganz andere Dynamik.“

Schwedische Black-Hawk-Hubschrauber fliegen am Marineschiff vorbei, auf dem US-Verteidigungsminister Lloyd Austin während einer Militärdemonstration durch die Inseln im südlichen Stockholmer Archipel am 19. April reist. (Lolita Baldor/Associated Press)

Die Schweden, sagte der pensionierte kanadische Admiral Mark Norman, „verfügen über ein unglaublich fähiges Militär mit einigen sehr fortschrittlichen Technologien, von denen viele selbst entwickelte oder organische Fähigkeiten sind. Sie sind Experten für das, was ich als Meereskontrolle in relativ flachen Gewässern bezeichnen würde.“

„Sie sind Experten für Bergbau und Minenabwehr. Sie sind Experten für U-Boot- und U-Boot-Abwehr. Das sind lebenswichtige Fähigkeiten.“

Ein russisches Schiff, das Sankt Petersburg verlässt, muss zunächst durch den Finnischen Meerbusen fahren, wo Helsinki nur etwa 80 Kilometer offenes Wasser von der estnischen Hauptstadt Tallinn trennen. Die NATO befindet sich nun auf beiden Seiten dieser Meerenge. Der noch engere Korridor internationaler Gewässer in der Mitte liegt in leichter Reichweite der Seeraketen der NATO von beiden Ufern aus.

Die arktische Alternative ist alles andere als ideal

Die neue politische Geographie der Region bedeute, dass „die Ostsee bei jeder Art von Konflikt praktisch abgeschnitten wird“, sagte Rob Huebert, Experte für maritime und arktische Sicherheit von der Universität Calgary.

„Wir werden keine wirkliche Bewegung der Russen in irgendeiner Form sehen können, weil die Kräfte, die die nordischen Länder zusammen mit den Amerikanern in die Region bringen, jetzt bedeuten, dass es diesen Ausgangspunkt für die Russen einfach nicht geben wird.“

„Die Fähigkeit Russlands, Marineeinheiten zu verlegen, ist aufgrund der Geschehnisse im Schwarzen Meer und in der Ostsee zunehmend auf die Küste vor der Kola-Halbinsel beschränkt.“

Ein russischer Marinesoldat sitzt am 9. Dezember 2010 im Kontrollraum des Atom-U-Boots Jekaterinburg in Gadschijewo in der Region Murmansk. (Roustem Adagamov/The Associated Press)

Huebert bezog sich auf Russlands arktische Stützpunkte wie Murmansk, wo es Atom-U-Boote und einen Großteil seiner strategischen Nuklearraketen stationiert.

Während des Zweiten Weltkriegs, als die Ostsee in deutscher Hand war, waren Murmansk und der Hafen Archangelsk am Weißen Meer Ziel von Konvois, die vier Millionen Tonnen westliches Leih- und Pachtmaterial lieferten, um die sowjetischen Kriegsanstrengungen zu unterstützen.

Die schwierigen Meeres- und Eisbedingungen vor Ort waren damals berüchtigt und stellen auch heute noch eine Herausforderung dar, sagte Huebert.

„Der Klimawandel führt natürlich zu einer Öffnung, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist die Offenheit noch begrenzt“, sagte er. „Man braucht immer noch Eisbrecher, um durchzukommen. Und das sehen wir jedes Jahr, wenn die Russen versuchen, mehr Schifffahrt über die nördliche Seeroute zu fördern, und wir sehen immer noch, dass Schiffe stecken bleiben.“

Die Türkei ist eine aufstrebende Seemacht

Die andere große russische Flotte hat ihren Sitz in Wladiwostok im Pazifik. Wie die Kola-Halbinsel ist Wladiwostok weit von einigen Gebieten entfernt, in denen Russland seine Macht ausbauen will, und auch weit von den russischen Bevölkerungszentren entfernt.

Russlands Ostseeproblem ist das Ergebnis eines Sinneswandels im NATO-Mitglied Türkei, der auch das Schwarze Meer betrifft, wo die Türkei den Löwenanteil der Küste kontrolliert.

Auch die türkische Marine wurde einer umfassenden Modernisierung unterzogen, während die russische Schwarzmeerflotte während des Krieges mit der Ukraine Verluste erlitt – darunter den peinlichen Verlust der Moskwa, die durch eine ukrainische Rakete versenkt wurde.

„Ganz gleich, welchen Preis die Türkei dafür zahlen muss, dass sie Schweden eintreten lässt, wir vermuten, dass sie wahrscheinlich eine aktivere Rolle in der NATO spielen wird“, sagte Huebert.

Ein Marinesoldat steht neben einem unbemannten Kampfflugzeug (UCAV) Bayraktar TB3 an Bord des türkischen amphibischen Angriffsschiffs TCG Anadolu L400, das am 20. April in Istanbul, Türkei, vor Anker liegt. (Francisco Seco/AP)

Auch nach dem Einmarsch in die Ukraine suche Ankara scheinbar nach Möglichkeiten, sich Russland anzunähern. Nicht mehr, nicht länger.

„Der Verdacht besteht, dass es zu einer Einigung kam, deren Bedingungen nicht öffentlich bekannt gegeben wurden“, sagte Huebert.

Die Türkei hätte beispielsweise Zusicherungen bezüglich ihrer eventuellen EU-Mitgliedschaft oder ihres Wunsches, F-16-Kampfflugzeuge von den USA zu kaufen, oder anderer Probleme erhalten können, die ihre Beziehungen zu westlichen Verbündeten belastet haben.

„Wir werden vielleicht nie genau wissen, was Erdogans Meinung hier geändert hat“, sagte Norman, „aber die Türkei hat einen Sinneswandel erlebt, und das ist gut für die NATO.“

Kein sicherer Hafen mehr

Die andere große Bedrohung für die russische Schwarzmeerflotte ist natürlich die Ukraine.

Seit ihrer Gründung durch Fürst Potemkin im Jahr 1783 ist Sewastopol auf der Krim der Heimathafen der Schwarzmeerflotte. Nach dem Zerfall der Sowjetunion erlaubte die Ukraine Russland, dort weiterhin seine Stützpunkte zu betreiben. Im Jahr 2014 annektierte Russland die Halbinsel trotzdem.

Die Rückeroberung der Krim ist mittlerweile ein ukrainisches Kriegsziel. Doch bis vor Kurzem befand sich Sewastopol größtenteils außerhalb der Reichweite ukrainischer Waffen.

Das hat sich geändert, als die Front nach Süden vordrang und neue Waffen von den Verbündeten der Ukraine eingetroffen sind.

Der Erwerb britischer Storm Shadow- und französischer SCALP-Raketen (im Wesentlichen dieselbe Waffe) durch die Ukraine bringt die gesamte Halbinsel Krim in Reichweite. Die USA erwägen derzeit die Bereitstellung ballistischer Raketen vom Typ ATACMS, die eine noch größere Reichweite haben.

„Es schränkt die Handlungsfreiheit (der Russen) erheblich ein“, sagte Norman.

Außerdem wird der Hafen von Sewastopol für russische Kriegsschiffe grundsätzlich unsicher.

„Das hat enorme operative Auswirkungen“, sagte Norman. „Es ist eine etablierte Doktrin in Marineangelegenheiten, dass der beste Ort, um ein Marinegerät auszuschalten, längsseits ist, bevor es in See sticht.

„Der sicherste Ort für sie ist nicht der Hafen. Es ist schwieriger, ein sich bewegendes Ziel zu treffen.“