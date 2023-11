Die jordanische Luftwaffe wirft Hilfslieferungen über dem Gazastreifen ab

Stand: 6. November 2023 9:27 Uhr

Die jordanische Luftwaffe hat in Abstimmung mit Israel medizinische Hilfsgüter an ein Feldlazarett im Gazastreifen abgeworfen. Israel setzte seine Angriffe fort und sagte, es habe innerhalb von 24 Stunden 450 Ziele bombardiert.

Die jordanische Luftwaffe warf am Montagabend medizinische Hilfsgüter und Medikamente per Fallschirm über einem jordanischen Feldlazarett in Gaza ab. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Petra unter Berufung auf militärische Quellen.

Aufgrund von Verzögerungen bei Lieferungen aus Ägypten über den Grenzübergang Rafah sind die Vorräte dort fast zur Neige gegangen. Die Arbeit im Feldlazarett werde jedoch trotz der starken Lieferengpässe weitergeführt.

„Es ist unsere Pflicht, unseren Brüdern und Schwestern zu helfen, die im Krieg gegen Gaza verletzt wurden. Wir werden immer für unsere palästinensischen Brüder da sein“, schrieb Jordaniens König Abdullah II. auf X, ehemals Twitter. Er verteilte auch Fotos der Ladung mit einer jordanischen Flagge.

Israel fordert die Kontrolle aller Hilfslieferungen

Nach israelischen Angaben wurde der Abwurf zwischen den beiden Ländern koordiniert. „Über Nacht warf ein jordanisches Flugzeug in Zusammenarbeit mit den israelischen Verteidigungskräften (IDF) medizinische Ausrüstung und Lebensmittel für das jordanische Krankenhaus im Gazastreifen ab“, teilte die israelische Armee mit. Die Geräte würden „vom medizinischen Personal für Patienten genutzt“, hieß es.

Zuvor hatte Israel ein Embargo gegen unkontrollierte Hilfslieferungen in den Gazastreifen verhängt. Generell fordert das Land eine Kontrolle aller Hilfslieferungen, die bisher nur über den ägyptischen Grenzübergang Rafah in den Süden des Gazastreifens gelangen. Ziel ist es, den Waffenschmuggel an die in Gaza regierende islamistische Hamas zu verhindern.

Hilfsorganisationen beklagen, dass die Hilfslieferungen, die bisher per Lastwagen in den Gazastreifen gelangten, bei weitem nicht ausreichten. Die humanitäre Lage im Küstengebiet ist nach wie vor verheerend. Unter anderem sind Treibstoff, Lebensmittel und Trinkwasser knapp. Laut UN-Angaben sind rund 1,5 der rund 2,2 Millionen Menschen im Küstenstreifen vor den Kämpfen geflohen.

UN-Führer nennen Situation „inakzeptabel“

Die Chefs aller großen UN-Organisationen forderten außerdem, dass mehr Lieferungen von Nahrungsmitteln, Wasser, Medikamenten und Treibstoff in den Gazastreifen zugelassen werden, um der dortigen Bevölkerung zu helfen. In einer außerordentlichen gemeinsamen Erklärung forderten sie einen „sofortigen humanitären Waffenstillstand“ im Krieg zwischen Israel und der radikalislamischen Gruppe Hamas. „Seit fast einem Monat beobachtet die Welt die sich entwickelnde Situation in Israel und den besetzten palästinensischen Gebieten mit Schock und Entsetzen angesichts der zunehmenden Zahl verlorener und zerstörter Leben“, hieß es.

Im Gazastreifen „steht eine ganze Bevölkerung unter Belagerung und Angriff“ und der Zugang zu den lebensnotwendigen Gütern wird verweigert. Häuser, Unterkünfte, Krankenhäuser und religiöse Stätten würden „bombardiert“. Dies sei „inakzeptabel“, hieß es weiter in der Erklärung. Sie fordert die Hamas auf, die mehr als 240 im Gazastreifen entführten Geiseln freizulassen. Beide Seiten sind zudem aufgefordert, ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen nachzukommen.

450 Luftangriffe in 24 Stunden

Israel setzte seine massive Bombardierung des dicht besiedelten Gazastreifens fort. Die israelische Luftwaffe habe in den vergangenen 24 Stunden rund 450 Ziele angegriffen, teilte das Militär mit. Dazu gehörten Tunnel, Militäranlagen und Abschussrampen für Panzerabwehrraketen der islamistischen Hamas. Darüber hinaus übernahmen die Truppen vor Ort einen Militärkomplex. Bei dem Einsatz seien „mehrere Hamas-Terroristen“ getötet worden, hieß es. Nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde stieg die Zahl der im Gazastreifen getöteten Palästinenser auf 9.770. Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden.

Hamas-Mitglied Jamal Moussa wurde bei den Einsätzen getötet. Er soll für „spezielle Sicherheitseinsätze“ verantwortlich gewesen sein und 1993 einen Angriff auf israelische Soldaten im Grenzgebiet verübt haben.

Nach Angaben des israelischen Militärs ist das Küstengebiet inzwischen vollständig in zwei Hälften geteilt. Es gibt jetzt „einen Nord-Gazastreifen und einen Süd-Gazastreifen“, sagte der israelische Militärsprecher Daniel Hagari am Sonntag. Die Einheiten hatten die Küste im südlichen Teil der Stadt Gaza erreicht und „hielten“ das Gebiet. Die Luftangriffe und Angriffe am Boden wurden ausgeweitet. „Nach Angaben des palästinensischen Telekommunikationsunternehmens Paltel wurden alle wichtigen Internet- und Kommunikationsleitungen in Gaza von den Israelis abgeschaltet. Eine Bestätigung hierzu gab es von israelischer Seite zunächst nicht.“

Angriffe aus dem Libanon

Auch an der Nordgrenze Israels zum Libanon kam es zu weiteren Vorfällen. Nach Angaben libanesischer Sicherheitskreise und der Hisbollah-Miliz wurden drei Kinder und ihre Großmutter bei einem Angriff einer israelischen Drohne getötet.

Wie die Times of Israel berichtete, soll der UN-Sicherheitsrat heute auf Betreiben der Vereinigten Arabischen Emirate und Chinas erneut zu einer Dringlichkeitssitzung zusammentreten, um die neuesten Entwicklungen im Krieg zwischen Israel und der Hamas zu besprechen.