Die jonge steden verbinden, Wiederaufbau en Vergnügen

In de Oblast Tschernihiw Russische Truppen gemordet, vergewaltigt en Dörfer zerstört. Degenen die lijden, zullen voor een lange tijd gered worden. Een groep jongeren zal graag meedoen, bereid zijn samen te werken met partijen en zo aantrekkelijk zijn.

Artem Sidorenko knielt in een Trümmerfeld en kamer Schutt verderop. Er zijn 160 jongeren die bereid zijn hun zomervakantie door te brengen in een klein dorpje in de Scandinavische regio van Oekraïne. Hier hebben we het over de groene achtergronden van onze 33-jarige software engineers. «Voor mij is de Kurzferien. Hier moet ik niet standvastig in de Krieg denken‘, staat er.