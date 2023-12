Die Job-Wahrheit über Geflüchtete – was der Fall zegt Alina

Berlijn. Nur 20 Prozent der Menschen, die vor dem Krieg nach Deutschland flüchtet sind, arbeiten. Dat kleine citaat heeft meer dan één Grund.

Alina Bolotsky is jong, vrolijk, gemotiveerd – en spreekt snel perfect Duits. Bezit de beste Voraussetzungen, om een ​​baan te vinden in Duitsland. Dat Arbeitssuche van de Oekraïners, die in maart 2022 de Krieges in hun thuisland moeten laten vliegen, vormt zich nog steeds snel. “Ik word bepaald door meer dan veertig geschriften, en ik ben er zeker van dat ik dat zal kunnen doen”, zei de jonge vrouw. Vaak gaat het niet om een ​​behandeling. ‚Daar moet ik belasting over betalen, want ik heb het druk en ga geld verdienen, dus ik kan het me niet veroorloven om iets te doen‘, herinnert ze zich.