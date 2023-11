Die japanischen Spieleveröffentlichungen dieser Woche: Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, Call of Duty: Modern Warfare III und mehr

Wie ein Drache Gaiden: Der Mann, der seinen Namen löschte Und Call of Duty: Modern Warfare III für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One und PC sind die Highlights der Videospielveröffentlichungen dieser Woche. Ebenfalls diese Woche erscheinen sollen Luft-Twister für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch und PC, Double Dragon-Kollektion für Switch und verschiedene andere Titel. Unten finden Sie die vollständige Liste der japanischen Spieleveröffentlichungen dieser Woche. Physisch und digital Nur digital Luft-Twister (Xbox Series, PS4, Xbox One, PC (Steam)) – Weltweit erhältlich.

Doppelter Drachenvorstoß (PS4, Xbox One, Switch, PC (Steam)) – Weltweit erhältlich.

Dungeons 4 (Xbox-Serie, PC (Steam)) – Weltweit erhältlich

Fußballmanager 2024 (PS5, Xbox Series, Xbox One, Switch, PC (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store)) – Weltweit erhältlich.

Wie ein Drache Gaiden: Der Mann, der seinen Namen löschte (Xbox Series, Xbox One, PC (Steam, Microsoft Store)) – Weltweit erhältlich.

SANABI (Switch, PC (Steam)) – Weltweit erhältlich.

Super-Doppeldrache (PS4, Xbox One, Switch, PC (Steam)) – Weltweit erhältlich.

Tales of Arise: Beyond the Dawn Edition (Xbox Series, Xbox One, PC (Steam)) – Weltweite digitale Veröffentlichung. Die oben aufgeführten PlayStation 5-, PlayStation 4- und Switch-Titel können über japanische PlayStation Network- und Nintendo-Konten mit Prepaid-Karten erworben werden:

