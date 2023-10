Aber jetzt, in dem Staat mit der größten jüdischen Bevölkerung außerhalb Israels, streiten sich unterschiedliche Gruppen über ihre Position zur überraschenden Invasion der Hamas und der Reaktion der israelischen Regierung. Und das würde die Unterstützung innerhalb des linken Flügels der Partei schwächen – und damit auch die Position der gemäßigten Demokraten stärken.

„Das war ein Erdbeben“, sagte ein Beamter der New Yorker Demokraten, dem wie vielen anderen Abgeordneten Anonymität gewährt wurde, um über die politischen Auswirkungen des eskalierenden Konflikts zu sprechen. „Und es hat sich eine Kluft zwischen der Linken und der extremen Linken aufgetan.“

Schreckliche Bilder von der Front – einschließlich der Nachwirkungen eines Krankenhausstreiks in Gaza – haben tief verwurzelte Überzeugungen gegenüber Israel und den palästinensischen Gebieten geschürt, die in demokratischen Kreisen, insbesondere in New York, zunehmend uneiniger sind. Und nirgendwo war diese Spannung akuter als im progressiven Flügel der Partei.

Am Rande der linken Koalition in New York sind die Demokratischen Sozialisten Amerikas seit langem Verteidiger der Palästinenser und Unterstützer der Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung gegen Israel.

Auf der anderen Seite wird das Bündnis von einer beträchtlichen Anzahl von Progressiven oder traditionelleren Liberalen – viele von ihnen Juden – getragen, die weitgehend gegen BDS sind und Israel unterstützen (wenn auch nicht unbedingt seine Führung) und ein Gefühl des Verrats durch Linke zum Ausdruck gebracht haben, das sie einst als politisch betrachteten Bettgenossen.

In der Vergangenheit konnten mehrere Kandidaten auf eine bunte Mischung dieser Wahlkreise zurückgreifen, indem sie sich auf gemeinsame Ideale konzentrierten – wie höhere Steuern für die Reichen oder einen stärkeren Schutz für Mieter – und dabei die Kluft in israelisch-palästinensischen Fragen außer Acht ließen.

Doch die Welt hat sich in den letzten Wochen deutlich verändert.

„Die Debatte ist nicht neu, aber solange dieser Konflikt in den Schlagzeilen steht, wird er immer schärfer“, sagte Gabe Tobias, ein progressiver politischer Stratege in der Stadt. „Ich denke, Sie haben das bei dem Spektrum linker gewählter Beamter gesehen, die offensichtlich viel über ihre Reaktionen nachgedacht haben – sie haben nicht aus der Hüfte getwittert.“

Moderate wie der New Yorker Bürgermeister Eric Adams sind überzeugte Anhänger Israels, doch der linke Flügel der Partei ist gespalten. | Michael Appleton/Bürgermeisterbüro für Fotografie

Zugegeben, selbst wenn verschiedene Versionen dieser Koalition intakt sind, hat die Linke Schwierigkeiten, in New York Wahlkampfplatz zu gewinnen – sie hat gegen Gemäßigte wie den New Yorker Bürgermeister Eric Adams, die Gouverneurin Kathy Hochul und den ehemaligen Gouverneur Andrew Cuomo verloren.

Aber wenn der Krieg im Nahen Osten das Land völlig spalten würde, würde die Kluft die Vorwärtsdynamik der Bewegung schwächen und gemäßigteren Gesetzgebern den Weg freimachen, einige der bedeutendsten gewählten Ämter im Land zu beanspruchen, sagten einige Parteifunktionäre.

Historisch gesehen waren New Yorker Politiker glühende Unterstützer Israels. Tatsächlich waren sie einige der ersten.

Im Jahr 1948 – dem Jahr, in dem Israel trotz heftiger Opposition im Nahen Osten seine Eigenstaatlichkeit erklärte – lieferte sich Gouverneur Thomas Dewey einen heftigen Kampf um das Weiße Haus mit dem amtierenden Präsidenten Harry Truman.

Dewey, ein Republikaner, sprach sich entschieden für die israelische Eigenstaatlichkeit aus – ein zentrales Thema für jüdische Wähler –, was dazu beitrug, Truman zu seiner Entscheidung zu bewegen, die neu erklärte Nation vor dem Wahltag sofort anzuerkennen.

Seitdem haben eine lange Liste von Gouverneuren und Bürgermeistern regelmäßig dorthin gepilgert. Cuomo war dreimal dort und sein Nachfolger Hochul besuchte ihn diesen Monat zum ersten Mal, eine Reise, die ein Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu beinhaltete.

Laut einer Studie der Brandeis University aus dem Jahr 2020 beträgt die jüdische Bevölkerung New Yorks heute etwa 1,6 Millionen – oder etwa 21 Prozent aller Juden im Land.

Innerhalb der Demokratischen Partei ist die Unterstützung für Israel jedoch im letzten Jahrzehnt zurückgegangen, was auf jüngere Mitglieder auf der linken Seite zurückzuführen ist, die den Palästinensern mehr Sympathie entgegenbringen.

Diese Kluft verschärft sich nun um ein Vielfaches, da sich immer noch Geiseln im Gazastreifen befinden, neue Enthüllungen über die Brutalität des ersten Angriffs auftauchen und Israel sich auf eine Bodeninvasion vorbereitet, während die palästinensischen Verluste zunehmen und Teile der besetzten Gebiete durch Raketenbeschuss völlig zerstört werden.

Als Reaktion darauf haben gewählte Vertreter der Linken angesichts der hohen Emotionen unterschiedliche Positionen vertreten.

Am 20. Oktober nahmen beispielsweise mehrere von der DSA unterstützte gewählte Amtsträger – darunter die Abgeordneten Zohran Mamdani und Phara Souffrant Forrest im Staatsparlament – ​​an einer pro-palästinensischen Kundgebung teil, die in einem Sitzstreik vor dem Haus des Senators gipfelte. Chuck Schumerder prominenteste jüdische gewählte Beamte des Landes.

Die gewählten Beamten, denen sich linke Organisationen wie Jewish Voice for Peace anschlossen, forderten einen Waffenstillstand zwischen Hamas und Israel.

Kongressmitglieder Jerry Nadler (DN.Y.) und Dan Goldman (DN.Y.) – die große jüdische Gemeinden vertritt, die dazu neigen, liberale und progressive Kandidaten in Manhattan und Brooklyn zu wählen – haben sich von der extremen Linken abgegrenzt, ohne die Art von uneingeschränkter Unterstützung für israelische Militäraktionen anzubieten, die von gemäßigten Gesetzgebern vorangetrieben werden wie Adams oder Hochul.

Drei Tage nach der Kundgebung in Brooklyn gehörten sie zu Hunderten ihrer Kollegen, die einen Brief zur Unterstützung der Position von Präsident Joe Biden zum Konflikt unterzeichneten, der eine starke Unterstützung für Israel beinhaltete und gleichzeitig zu humanitärer Hilfe in Gaza und einer Begrenzung der zivilen Opfer aufrief.

„Wir stehen Ihnen bei der Unterstützung Israels zur Seite und sind bereit, dem Staat und dem Volk Israels jede Hilfe zu leisten, die sie benötigen, um sich zu verteidigen und sicherzustellen, dass die Geiseln nach Hause zurückkehren und diejenigen, die diese Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben, zur Rechenschaft gezogen werden“, heißt es in dem Brief.

Am Donnerstag äußerte das Duo seine Unterstützung für Kampfpausen, um Hilfe zu ermöglichen – verwendete jedoch insbesondere nicht das Wort „Waffenstillstand“.

Eine Gruppe von mehreren Hundert Menschen protestierte am Donnerstag im Washington Square Park in New York zur Unterstützung der Palästinenser. | Brooke Lansdale/AP

In der Vergangenheit konnten Kandidaten Stimmen von beiden Enden dieses Spektrums erhalten. Nehmen Sie das Beispiel von Brad Lander.

Um seinen demokratischen Vorwahlsieg 2021 für den Rechnungsprüfer von New York City – den zweitwichtigsten gewählten Posten nach dem Bürgermeister – erfolgreich durchzusetzen, stützte er sich auf mehrere Elemente der Linken: DSA-Gesetzgeber, die seine Kandidatur unterstützten, die Working Families Party und Viertel mit hoher Wahlbeteiligung beherbergen Konzentrationen jüdischer Wähler wie Manhattans Upper West Side und Brownstone Brooklyn.

Der frühere Rechnungsprüfer Scott Stringer hat bei der Bürgermeisterwahl 2021 ein ähnliches Spielbuch zu Rate gezogen. Und Jumaane Williams, die öffentliche Fürsprecherin der Stadt, und Cynthia Nixon, die Schauspielerin und progressive Aktivistin, versuchten beide, bei ihren Kandidaturen für das Amt des New Yorker Gouverneurs ähnliche Fraktionen zu vereinen (aber es gelang ihnen nicht, ihre gemäßigten Konkurrenten auch nur annähernd zu schlagen).

Ein solches Bündnis wäre jetzt schwieriger zu zustande zu bringen, da sich die Zustimmung eines Teils der Koalition als disqualifizierend für einen anderen Teil der Koalition erweisen könnte.

„Deine Freunde können dich in der Politik in Schwierigkeiten bringen“, sagte Jon Paul Lupo, ein demokratischer Berater, der mit progressiven Kandidaten zusammengearbeitet hat, in einem Interview. „Und das könnte Probleme für diejenigen auf der linken Seite schaffen, die Ambitionen haben, in der ganzen Stadt zu gewinnen.“

Gemäßigtere Gesetzgeber haben unterdessen wie viele republikanische Abgeordnete die israelfeindliche Haltung der Linken betont und sich dabei auf eine ursprünglich von der DSA über einen Social-Media-Beitrag unterstützte Kundgebung konzentriert, die einen Tag nach Kriegsausbruch am 7. Oktober stattfand.

Der Rückschlag gegen die Versammlung war heftig und unmittelbar, und fast jeder gewählte Beamte der Stadt äußerte sich zu einer Verurteilung der antisemitischen Botschaften. Einige deuteten an, dass dies zu einem bleibenden Problem für die extreme Linke werden würde – und für alle, die später um ihre Unterstützung werben.

„Die DSA hat sich in der New Yorker Politik radioaktiv gemacht“, sagte Rep. Ritchie Torres (DN.Y.), der vielleicht lautstärkste Gegner von DSA, sagte in einem Interview. „Und diejenigen, die mit der DSA zusammenarbeiten, tun dies auf eigene politische Gefahr.“

Adams, der seit langem mit der Linken uneins ist, nutzte in den Tagen nach der Kundgebung mehrere Gelegenheiten, um die DSA in ähnlicher Weise anzuprangern – selbst nachdem ihre Rolle bei der Kundgebung am 8. Oktober weniger eindeutig war.

„Es war meiner Meinung nach wirklich verabscheuungswürdig, dass die DSA und andere, die Hakenkreuze trugen und zur Vernichtung des jüdischen Volkes aufriefen, während unsere jüdischen Brüder und Schwestern unmittelbar nach dem Massaker in Israel trauerten“, sagte er kürzlich auf MSNBC.

Die Linken stellten jedoch fest, dass niemand wissen kann, wie sich die öffentliche Meinung entwickeln wird und wie sich diese Entwicklung auf gesetzgeberische oder politische Kampagnen auswirken könnte.

„Für mich ist es noch zu früh, um vorherzusagen, ob dies Auswirkungen auf die linksliberale Koalitionsbildung für andere politische Themen oder für Wahlkämpfe haben wird“, sagte Staatssenatorin Julia Salazar, ein DSA-Mitglied, in einer Erklärung gegenüber POLITICO. „Aber für die unmittelbare Aufgabe der Linken, zu versuchen, die Gewalt zu stoppen und Zivilisten und Geiseln durch einen Waffenstillstand und wirksame Diplomatie zu schützen, müssen wir versuchen, die Koalition, die dies fordert, zu erweitern.“

Andere hoffen, jeden Versuch der politischen Mitte – oder darüber hinaus –, ihre Reihen zu spalten, abzuwehren.

„Gemäßigte und Republikaner werden versuchen, die Position und Haltung der DSA gegenüber Israel auszunutzen, um Gemeinschaften zu entfremden und zu spalten – ich weiß nicht, ob das funktionieren wird“, sagte die progressive Strategin Camille Rivera gegenüber POLITICO.

„Aber ich weiß, dass es im Moment zu angespannt ist, als dass irgendjemand auf beiden Seiten rational denken könnte. Ich denke, wir müssen sehen, wie sich das alles politisch auswirkt, und mein Bauchgefühl sagt mir, dass die New Yorker nicht so polarisiert sind, wie die sozialen Medien uns darstellen.“