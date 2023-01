Die israelische Polizei riegelt das Haus des Angreifers der Jerusalemer Synagoge ab

Am Sonntagmorgen sagte Netanjahu vor dem Kabinett: „Wir haben das Haus des Terroristen versiegelt, der den entsetzlichen Angriff in Jerusalem verübt hat, und sein Haus wird zerstört.“

„Wir streben keine Eskalation an, sind aber auf jedes Szenario vorbereitet. Unsere Antwort auf den Terrorismus ist eine harte Hand und eine starke, schnelle und präzise Reaktion“, sagte er.

Die Polizei veröffentlichte am Sonntag Aufnahmen von Ingenieuren der israelischen Armee, die im Rahmen der Operation als Reaktion auf die tödlichen Schüsse am Freitagabend Metallplatten über die Fenster schweißten und die Haustür zuschweißten.

Die Polizei sagte, der Angreifer, der als 21-jähriger Einwohner Ost-Jerusalems identifiziert wurde, sei bei einer Schießerei mit Beamten getötet worden, nachdem er vom Tatort in der überwiegend ultra-orthodoxen Siedlung Neve Yaakov in Ost-Jerusalem geflohen war.

Am Samstag eröffnete ein 13-jähriger palästinensischer Junge anderswo in Ost-Jerusalem das Feuer und verletzte zwei israelische Männer, sagten Sanitäter. Der Angreifer wurde angeschossen und ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Beerdigungen für die Opfer der Schießerei vom Freitag, dem tödlichsten Angriff auf Israelis seit 2008, sollten am Sonntag stattfinden.

Netanjahus Kabinett sagte auch, es plane eine Reihe anderer Strafmaßnahmen, darunter die Streichung von Sozialversicherungsleistungen für die Familien der Angreifer, und werde diese Woche als Teil der Reaktion der Regierung auf die Anschläge vom Wochenende Schritte zur „Stärkung der Siedlungen“ unternehmen.

Netanyahu sagte, dass die Stärkung der Siedlungen im besetzten Westjordanland darauf abziele, „den Terroristen, die versuchen, uns von unserem Land zu entwurzeln, eine Botschaft zu senden, dass wir hier bleiben werden“.

Israel eroberte im Nahostkrieg 1967 das Westjordanland zusammen mit Ost-Jerusalem und dem Gazastreifen. In den Jahrzehnten danach wurden Dutzende von Siedlungen errichtet, in denen heute mehr als 500.000 jüdische Siedler leben.

Der größte Teil der internationalen Gemeinschaft betrachtet die Siedlungen als Hindernis für den Frieden mit den Palästinensern, die das Westjordanland als Kernland eines zukünftigen unabhängigen Staates anstreben.

In Kairo eröffnete Blinken am Sonntag seine Nahost-Tour und sollte mit Studenten der American University in der Stadt sprechen, bevor er am Montag Gespräche mit ägyptischen Beamten führte. Anschließend sollte er für Gespräche mit israelischen und palästinensischen Beamten für die kritischste Etappe des Besuchs nach Israel reisen.