BEIRUT (AP) – Israel hat am frühen Sonntag Luftangriffe auf Gebiete in der Nähe der zentralsyrischen Stadt Homs durchgeführt, die materiellen Schaden verursachten, aber keine Verluste verursachten, teilte das syrische Militär in einer Erklärung mit.

Nach Angaben des israelischen Militärs explodierte eine syrische Flugabwehrrakete über israelischem Territorium und löste eine weitere Angriffswelle aus.

Syrische Staatsmedien zitierten einen ungenannten Militärbeamten mit den Worten, die Luftabwehr habe einige der Raketen abgeschossen, die von israelischen Kampfflugzeugen abgefeuert wurden, die über dem benachbarten Libanon flogen.

Die israelischen Behörden äußerten sich nicht zum Luftangriff auf Homs. Doch das Militär sagte, eine der syrischen Flugabwehrraketen sei über israelischem Territorium explodiert, ohne Schaden anzurichten. Die israelische Polizei sagte, die Überreste der Rakete seien in der südisraelischen Stadt Rahat gelandet.

Als Reaktion auf die Rakete griffen israelische Kampfflugzeuge die Luftverteidigungsbatterie an, von der aus die Flugabwehrrakete abgefeuert wurde. Das Militär sagte, es habe auch andere Ziele angegriffen, ohne näher darauf einzugehen.

Israel, das geschworen hat, die iranische Verschanzung nebenan zu stoppen, hat in den letzten Jahren Hunderte von Angriffen auf Ziele in von der Regierung kontrollierten Teilen des benachbarten Syrien durchgeführt, erkennt dies jedoch selten an.

Der letzte mutmaßliche israelische Luftangriff auf Syrien ereignete sich am 14. Juni in der Nähe der Hauptstadt Damaskus, wobei ein Soldat verletzt wurde.

Auch die internationalen Flughäfen in Damaskus und der nordsyrischen Stadt Aleppo hat Israel in den letzten Jahren mehrfach angegriffen und oft außer Betrieb gesetzt.

Die Associated Press





