Die Ironie der Flucht von Ksenia Sobtschak aus Russland – POLITICO

Drücken Sie Play, um diesen Artikel anzuhören

Jamie Dettmer ist Meinungsredakteur bei POLITICO Europe.

Es ist schwer, die Ironie des plötzlichen Abgangs der russischen Berühmtheit und ehemaligen Präsidentschaftskandidatin Ksenia Sobchak nicht zu genießen, die unter der Woche nach Litauen floh, nachdem die Polizei ihre Villa am Stadtrand von Moskau überfallen und einen ihrer Mitarbeiter festgenommen hatte. Russischen Medienberichten zufolge war die Polizei bereit, auch ihre Moskauer Wohnung zu durchsuchen.

Ich frage mich, ob sie über die Flucht ihres Vaters Anatoly Sobchak nachgedacht hat – ein ehemaliger Juraprofessor, St. Petersburgs erster postsowjetischer Bürgermeister und einstiger Rivale von Boris Jelzin – der in den 1990er Jahren einen ähnlich hastigen Ausbruch aus Russland machen musste , verfolgt von Erpressungs- und Korruptionsvorwürfen?

Und lächelte sie schief, als sie sich daran erinnerte, dass die Reise ihres Vaters in Sicherheit von niemand anderem als seinem vertrauten Berater, dem derzeitigen russischen Präsidenten Wladimir Putin, organisiert worden war?

Die 40-jährige Ksenia ist eine ehemalige Prominente und Rundfunksprecherin, die einst für eine anzügliche Reality-Show berühmt war. Sie trat auch bei den Präsidentschaftswahlen 2018 an und erhielt knapp zwei Prozent der Stimmen, wurde aber von Putin-Gegnern als Handlanger angesehen, dem vorgeworfen wurde, ihren Wahlkampf mit dem Kreml zu koordinieren und dazu beizutragen, den Wahlen den Anschein von Demokratie zu geben. Zu diesem Zeitpunkt war ernsthaften Oppositionskandidaten wie Alexej Nawalny die Kandidatur verwehrt worden.

Ksenia erschien jedoch kürzlich leicht stellt Putins Invasion in der Ukraine in Frage und beschuldigt die Behörden, einen Erpressungsfall gegen sie ausgeheckt zu haben, was ihrer Meinung nach ein Versuch des Kreml sei, Druck auf ihre Mediengruppe auszuüben. „Meine Redaktion und ich betrachten dies als ein weiteres Beispiel für Druck auf Journalisten“, schrieb sie in einer Erklärung auf ihrem Telegram-Kanal. „Uns ist nichts vorzuwerfen. . . Sie halten meine Journalisten weiterhin fest.“

Obwohl nie vollständig geklärt ist, ob Ksenia tatsächlich Putins Patentochter ist, nahm er an ihrer Taufe teil. Ksenias Vater war Putins erster politischer Mentor, und sein Aufstieg auf den schmierigen Pol der russischen Macht begann mit seiner Position als Sobtschaks unverzichtbare rechte Hand – der Berater, der mit den Sicherheitsbehörden und der Mafia der Stadt verhandelte, der Mann, der hinter den Szenen Geschäfte gemacht, Sobtschaks Gegnern ein Bein gestellt, Palmen geschmiert und Beute verteilt.

Wie Putin dazu kam, sechs Jahre lang der wichtigste Leutnant ihres Vaters zu sein, ist jedoch ein Rätsel.

Einige vermuten, dass der KGB Putin in die Nähe von Sobtschak manövriert und dafür gesorgt hat, dass er sein Gefolge infiltriert, da Sicherheitsbehörden Sobtschak als gefährlichen liberalen Reformer betrachteten.

Putin selbst behauptete später, er habe Sobtschak zufällig getroffen und der Bürgermeister erinnere sich an ihn als ehemaligen Jurastudenten an der Staatlichen Universität St. Petersburg. Diese Geschichte ist Putin-Biographen jedoch als unglaubwürdig erschienen – der Präsident war kein besonders herausragender Student und einer von Tausenden, die im Laufe der Jahrzehnte Sobtschaks Vorlesungen besucht hatten.

Trotzdem machte Putin von da an kaum noch einen Fehler – bis er in der Kreml-Administration war und riskierte, seine Karriere zu ruinieren, indem er 1997 Ksenias Vater half, aus Russland zu fliehen.

Sobchak war in eine Korruptionsuntersuchung verstrickt und befand sich zu dieser Zeit im Krankenhaus, wo er sich Herztests unterzog. Und obwohl Jelzin privat mit ihm sympathisierte, konnte der ehemalige Präsident nicht als Beschützer von Ermittlern angesehen werden.

Ksenia Sobtschaks Vater Anatoly war St. Petersburgs erster postsowjetischer Bürgermeister und einstiger Rivale von Boris Jelzin – der ähnlich wie seine Tochter in den 1990er Jahren überstürzt aus Russland fliehen musste, verfolgt von Erpressungs- und Korruptionsvorwürfen | Yuri Gripas/AFP über Getty Images

Also flog Putin nach St. Petersburg und vertraute seinem Chef Valentin Jumaschew – ebenfalls Jelzins Schwiegersohn – an: „Ich gehe dorthin, um zu versuchen zu helfen“, und fügte hinzu: „Wenn es nicht klappt, sagen Sie es bitte Jelzin Ich hatte das Gefühl, keine Wahl zu haben.“

Laut dem Putin-Biografen Philip Short warnte Yumashev Putin und erklärte, wenn Sobtschaks Flucht fehlschlagen sollte, „muss ich Sie feuern“.

Aber die Flucht verlief reibungslos und wurde an einem Feiertagswochenende mit Souveränität durchgeführt, als Sobtschak von der Staatsanwaltschaft die Erlaubnis erhalten hatte, das Krankenhaus zu verlassen, um Zeit zu Hause zu verbringen. Stattdessen brachte ihn ein von Putin organisierter Krankenwagen zum Flughafen St. Petersburg, wo ihn ein gechartertes medizinisches Evakuierungsflugzeug, bezahlt von einem Oligarchen, nach Paris brachte.

Ähnlich wie Putin es geschafft hat, Beobachter von der Fährte ihres Vaters abzulenken, hat Ksenia ähnlich kluges „Handwerk“ an den Tag gelegt, um Agenten zu täuschen, als sie ihre Flucht beeinflusste. Russischen Medienberichten zufolge kaufte sie an einem Tag Flugtickets für Dubai und am nächsten für die Türkei online, benutzte dann aber ihren israelischen Pass, um einen Flug über Weißrussland nach Litauen zu besteigen, bevor sie abgefangen werden konnte.

Die Tatsache, dass jetzt sogar Ksenia zur Zielscheibe geworden ist, wird von Putins Gegnern – und seinen Getreuen – als weiterer Beweis dafür angeführt, dass der Kreml entschlossen ist, jeden Widerspruch von allen Seiten zu unterdrücken. „Das bedeutet, dass es keine Unberührbaren gibt“, sagte Sergei Markov, ein kremlfreundlicher politischer Analyst.

Während Sobtschak Russlands rechtswidrige Annexion der Krim im Jahr 2014 offen kritisierte, achtete sie darauf, auf ihren Social-Media-Kanälen keine offene Kritik an der Invasion der Ukraine im Februar zu äußern. Bis heute wirken ihre Äußerungen ambivalent und sorgfältig abgesichert. Sie hat jedoch gesagt, dass sie sich nicht frei fühle, ihre Gedanken zu Russlands Krieg gegen die Ukraine zu äußern.

Seit ihrer Ankunft in Litauen hat sie sich zurückgehalten und auf Anfragen, einschließlich von POLITICO, nach Kommentaren nicht geantwortet. Vielleicht hofft sie, dass ihr Schweigen dazu beitragen wird, eine sichere Rückkehr nach Moskau zu erleichtern – mit Putin, der überzeugt ist, dass jemandem, der solch kluges Handwerk zeigt, vergeben werden sollte.