Die iranische Währung fällt angesichts der Unruhen gegenüber dem Dollar weiter

KAIRO (AP) – Die iranische Währung fiel am Sonntag gegenüber dem Dollar auf ein Rekordtief, und landesweite Proteste gegen die Regierung gehen nun in ihren dritten Monat. Ein Scheitern der Verhandlungen zur Wiederherstellung des Atomabkommens mit Teheran hat auch den Wert des Rial beeinträchtigt.

Händler in Teheran wechselten den Rial am Sonntag zu rund 370.000 in den Dollar, gegenüber 368.000 am Donnerstag. Die iranische Währung wurde zum Zeitpunkt des Atomabkommens von 2015, das die internationalen Sanktionen im Austausch für strenge Kontrollen des iranischen Atomprogramms fallen ließ, mit 32.000 Rial pro Dollar gehandelt.

Der Iran wird seit September von landesweiten Protesten erfasst. Nach dem Tod des 22-jährigen Mahsa Amini im Gewahrsam der Sittenpolizei des Landes kam es zu Demonstrationen. Sie wurde von der Truppe festgenommen, weil sie angeblich gegen die strenge Kleiderordnung der Islamischen Republik für Frauen verstoßen hatte. Der Status der Moralpolizei bleibt unklar, nachdem der Chefankläger des Iran, Mohamed Jafar Montazeri, letzte Woche sagte, dass die Truppe „geschlossen“ sei. Iranische Staatsmedien haben sich von Montazeris Behauptung distanziert.

Die Demonstranten haben einen Großteil ihrer Wut auf die hartnäckige Polizeiarbeit des Landes und die tief verwurzelte Macht seines islamischen Klerus gerichtet. Aber der schlechte Zustand der iranischen Wirtschaft ist auch ein weiterer Faktor, der die Proteste antreibt, mit steigenden Preisen, hoher Arbeitslosigkeit und Korruption, die unter Demonstranten häufig beklagt werden.

Die iranische Regierung versucht seit Monaten zu argumentieren, dass ausländische Nationen die Unruhen antreiben, hat aber keine Beweise für diese Behauptung vorgelegt.

Bisher wurden bei den Protesten und dem darauf folgenden gewaltsamen Vorgehen der Sicherheitskräfte mindestens 485 Menschen getötet und über 18.200 weitere festgenommen, so Human Rights Activists in Iran, eine Gruppe, die die Demonstrationen überwacht. Am Freitag sagte der Iran, er habe die erste Person hingerichtet, die wegen eines angeblich während der Proteste begangenen Verbrechens verurteilt worden sei. Mindestens 12 weitere Demonstranten wurden nach Angaben von HRNA seit Beginn der Demonstrationen von iranischen Gerichten zum Tode verurteilt.

Die Bemühungen, das Atomabkommen mit dem Iran wiederzubeleben, sind vor Monaten ins Stocken geraten. Die Vereinigten Staaten und die Europäische Union haben seitdem weitere Sanktionen gegen Teheran wegen seines Vorgehens gegen die Demonstranten und seiner Entscheidung verhängt, Russland Hunderte von Drohnen für seinen Krieg gegen die Ukraine zu liefern.

Letzte Woche hat der Iran mit dem Bau eines neuen Kraftwerks begonnen. Im vergangenen Monat gaben die iranischen Behörden bekannt, dass sie mit der Produktion von angereichertem Uran mit einer Reinheit von 60 % begonnen haben, was einen kurzen technischen Schritt von einem waffenfähigen Gehalt von 90 % entfernt ist.

Die Associated Press