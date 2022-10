Die Inzidenz nimmt wieder zu: Viele hätten gerne einen Corona-Schutz am Arbeitsplatz

Der dritte Corona-Winter naht und die Inzidenz steigt bereits wieder an. Im Falle einer erneuten starken Pandemiewelle wünschen sich viele Mitarbeiter strenge Maßnahmen wie eine Maskenpflicht. Nur eine Minderheit will keine Maßnahmen akzeptieren.

Fast jeder zweite Arbeitnehmer (48 Prozent) in Deutschland wünscht sich eine Maskenpflicht und regelmäßige Corona-Tests am Arbeitsplatz, falls es im Herbst wieder zu einer starken Corona-Welle kommt. Nur eine Minderheit (14 Prozent) will dann gar keine Einschränkungen mehr, wie die Studie „Arbeiten 2022“ der Krankenkasse pronova BKK zeigt. Weitere 4 Prozent gaben an, sich nur im Homeoffice wirklich sicher zu fühlen. Zur Erhebung der Daten wurden den Angaben zufolge im September 2022 rund 1.200 Beschäftigte ab 18 Jahren repräsentativ befragt.

Laut Umfrage wollen die meisten Arbeitnehmer (64 Prozent) nicht für immer überwiegend von zu Hause aus arbeiten. Eine Mehrheit sieht aber auch viele Vorteile darin, dort zu arbeiten, etwa eine bessere Work-Life-Balance (64 Prozent). Deutlich mehr als die Hälfte (57 Prozent) findet auch das Arbeiten im Homeoffice effizienter und produktiver. Allerdings stoßen viele buchstäblich an ihre Grenzen: 54 Prozent der Befragten gaben an, aufgrund der Räumlichkeiten auf Dauer nicht regelmäßig von zu Hause aus arbeiten zu können.

Mehr als ein Drittel hat keine Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten

Bei den Regelungen zur Heimarbeit gibt es große Unterschiede: Für mehr als ein Drittel der Befragten (35 Prozent) ist die Arbeit von zu Hause aus generell nicht möglich, etwa in Pflegeberufen, in der Gastronomie oder im Einzelhandel. Fast ein Viertel (23 Prozent) gab an, dass ihr Arbeitgeber kein Homeoffice anbiete. Fast ein Drittel (30 Prozent) kann jederzeit unabgestimmt von zu Hause aus arbeiten, etwas mehr als jeder zehnte (12 Prozent) eine feste Anzahl von Tagen.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Samstagmorgen mit 635,7 an. Am Vortag lag der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 577,5 (Vorwoche: 497,0; Vormonat: 223,1). Allerdings liefern diese Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen. Experten gehen seit einiger Zeit davon aus, dass es eine Vielzahl von Fällen geben wird, die vom RKI nicht erfasst werden – vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. In der Statistik zählen nur positive PCR-Tests. Auch verspätete Anmeldungen oder Übertragungsprobleme können zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem RKI zuletzt innerhalb eines Tages 122.265 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 73.856) und 129 Todesfälle (Vorwoche: 116) gemeldet. Das RKI hat seit Beginn der Pandemie 33.948.632 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 gezählt. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen unentdeckt bleiben.