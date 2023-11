„Wir gehen davon aus, dass der Wert von Gebäuden der Klassen B und C wahrscheinlich um 55 Prozent geringer sein wird als vor der Pandemie“, sagte Stijn Van Nieuwerburgh, Immobilienprofessor an der Columbia Business School, der den Rückgang der Bewertungen von Bürogebäuden beobachtet hat . „Das sind die Gebäude, die am meisten zu kämpfen haben und denen eine Insolvenz von WeWork schwer fallen wird.“

Die Eigentümer dieser älteren Gebäude waren vor ein paar Jahren begeistert davon, ganze Stockwerke – oder sogar ganze Gebäude – an WeWork zu vermieten, aber jetzt stehen sie unter Belagerung. In Fällen, in denen WeWork die Mietzahlungen für die Mietverträge eingestellt hat, waren Vermieter nicht in der Lage, Schulden für Gebäude zu begleichen, deren Wert deutlich niedriger ist als noch vor einigen Jahren.

Das ist das Dilemma, mit dem sich Walter & Samuels konfrontiert sieht, ein Immobilienunternehmen, das WeWork als Mieter in fünf seiner Bürogebäude in New York hat. In einem, 315 West 36th Street, einem kleinen Gebäude aus dem Jahr 1926 im Bekleidungsviertel Manhattans, mietete WeWork laut Morningstar Credit etwa 90 Prozent der Fläche und zahlte Anfang des Jahres keine Miete mehr. Laut Morningstar hat Walter & Samuels die Zahlungen für ein Darlehen in Höhe von 77 Millionen US-Dollar für das Gebäude eingestellt.

Der Sonderverwalter des Darlehens sagte, der geschätzte Wert des Gebäudes sei auf 42 Millionen US-Dollar gesunken, verglichen mit 127 Millionen US-Dollar bei der Gewährung des Darlehens vor fünf Jahren, und der Verwalter strebe laut Morningstar eine Zwangsvollstreckung an.