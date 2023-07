Auch wenn die Biden-Regierung Anzeichen dafür bejubelt, dass sich der Preisanstieg in der gesamten Wirtschaft abgekühlt hat, bleibt Wohneigentum für viele Erstkäufer unerreichbar, die bereits mit einem gravierenden Angebotsmangel konfrontiert sind. Die durch den Immobilienmarkt verursachte Inflation könnte auch ein Hauptgrund dafür sein, dass die Zustimmungswerte von Präsident Joe Biden zur Wirtschaft so niedrig waren, obwohl sich der Arbeitsmarkt als bemerkenswert widerstandsfähig erwiesen hat und die Ängste vor einer bevorstehenden Rezession nachgelassen haben. Laut einem Durchschnitt der im letzten Monat von RealClear Politics durchgeführten Umfragen missbilligen 57 Prozent der Amerikaner Bidens Umgang mit der Wirtschaft. Knapp 39 Prozent stimmen zu.

„Für jüngere Wähler, die aus ihren Mietwohnungen ausziehen oder eine bezahlbare Erstwohnung in der Nähe des Arbeitsplatzes finden möchten, kann das abzüglich einer Anzahlung eines wohlhabenderen Elternteils nahezu unmöglich sein“, sagte Karen Petrou, Mitbegründerin und geschäftsführende Gesellschafterin des in Washington ansässigen Beratungsunternehmens Federal Financial Analytics. „Dies ist einer der wirklich klassischen Aspekte der amerikanischen wirtschaftlichen Ungleichheit“, sagte sie. „Die Leute werden unter Druck gesetzt.“

Die Fed hat ihren Leitzins seit März 2022 um 5 Prozentpunkte angehoben, um die Inflation einzudämmen, und die politischen Entscheidungsträger der Zentralbanken werden vom 25. bis 26. Juli zusammenkommen, um zu besprechen, ob die Zinserhöhungen nach der Pause im letzten Monat wieder aufgenommen werden sollen. Während sich der Anstieg der Verbraucherpreise insgesamt verlangsamte, gehört die anhaltende Inflation auf dem Immobilienmarkt zu den Faktoren, die die Spekulationen darüber verstärken, dass die Fed die Zinsen anheben wird.

„Im Großen und Ganzen hatte die Straffung der Fed enorme Auswirkungen auf den Immobilienmarkt; Als die Hypothekenzinsen stiegen, sah man eine Abkühlung der Nachfrage“, sagte Orphe Divounguy, leitender Ökonom bei Zillow. Aber „es ist immer noch ein Umfeld, in dem die Nachfrage größer ist als das Angebot.“

Ein hochrangiger Beamter der Biden-Regierung begrüßte die Nachricht, dass sich die Inflation im letzten Monat abgeschwächt habe.

„Trotz wiederholter Prognosen, dass eine Rezession unmittelbar bevorsteht, ist die Erholung in den USA solide und die Inflation ist gesunken“, sagte Lael Brainard, Direktorin des National Economic Council, bei einer Veranstaltung des Economic Club of New York kurz nach der Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex. „Die Wirtschaft widersetzt sich den Prognosen, dass die Inflation ohne erhebliche Arbeitsplatzvernichtung nicht zurückgehen würde.“

Brainard sagte, die Entwicklung der Wohnungsbaudienste sei „gut“.

Der Vorsitzende des Council of Economic Advisers, Jared Bernstein, sagte, eine „Abschwächung“ der Wohnkosten sei ein Faktor für die niedrigere Inflation.

„Angesichts des großen (Gewichts) des Wohnungsbaus im VPI trägt diese Abschwächung dazu bei, sowohl den Gesamt- als auch den Kern-VPI nach unten zu drücken.“ Bernstein twitterte.

Tatsächlich gibt es Anzeichen der Hoffnung, dass sich die Situation im Wohnungsbau verbessern wird. Die Kosten für Unterkünfte scheinen etwas langsamer zu steigen als im Frühjahr und verzeichneten im vergangenen Monat einen Anstieg von 0,4 Prozent, verglichen mit 0,6 Prozent im Mai.

„In den nächsten Monaten werden wir einen Rückgang der Unterkunftskomponente erleben, da sich das Mietwachstum verlangsamt hat“, sagte Rob Dietz, Chefökonom der National Association of Home Builders. „Ich denke, das sind gute Nachrichten für den allgemeinen Fokus auf die Inflation.“

Und die längerfristigen Aussichten sind laut Immobilienökonomen besser. Nach Jahren schleppender Bautätigkeit im Zuge der Finanzkrise von 2008 – die zu einem historischen Mangel an Wohnraum geführt hat, der die Preise trotz aller Bemühungen der Fed in die Höhe getrieben hat – werden derzeit rund 1 Million Wohneinheiten gebaut. Das sei die höchste Rate seit 1973, so Dietz.

Laut dem Zillow Observed Rent Index ist die typische Angebotsmiete im Juni im Vergleich zum Vorjahr um 4,1 Prozent gestiegen – ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Höchststand von 16,2 Prozent Jahreswachstum im Februar 2022. Der CPI liegt in der Regel zwischen acht und zwölf Monaten hinter dem Zillow-Mietindex zurück , so Divounguy.

„Der Mietmarkt zeigt, dass sich die Mieten wieder normalisiert haben – ein jährlicher Anstieg von etwa 4 Prozent liegt im historischen Bereich des Mietwachstums vor der Pandemie“, sagte Divounguy.

Der Einfamilienhausmarkt ist eine andere Geschichte. Die Baubeginne bei Einfamilienhäusern waren im Jahr 2022 rückläufig und werden auch im Jahr 2023 rückläufig sein, sagte Dietz.

Die Zinserhöhungen der Fed haben dazu geführt, dass die Hypothekenzinsen auf den höchsten Stand seit 20 Jahren gestiegen sind. Der Zinssatz für eine 30-jährige Festhypothek beträgt laut Freddie Mac, dem staatlichen Hypothekenfinanzierer, jetzt 6,8 Prozent, gegenüber 3 Prozent zu Beginn des Jahres 2022.

Hohe Zinsen haben den Immobilienmarkt abgekühlt – laut der National Association of Realtors gingen die Verkäufe bestehender Häuser im Mai im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent zurück – aber die Immobilienpreise blieben aufgrund der Angebotsknappheit anhaltend hoch.

Laut NAR war der gesamte Wohnungsbestand Ende Mai im Vergleich zum Vorjahr um 6,1 Prozent gesunken. Laut einer im letzten Monat veröffentlichten Zillow-Analyse fehlen den USA derzeit 4,3 Millionen Einheiten, um die Nachfrage nach Wohnraum zu decken.

Während die Immobilienpreise landesweit unter ihrem Höchststand im Juni 2022 liegen, steigen sie nach einem Rückgang im Herbst wieder an, wie aus den neuesten Daten des Case-Shiller-Index hervorgeht. Laut einer Analyse des Wirtschaftsberaterrates des Weißen Hauses ist der Anstieg der Unterkunftskosten in der Inflationsanzeige in den letzten Jahren typischerweise um etwa 16 Monate hinter Case-Shiller zurückgeblieben.

„Diese Verzögerungen sind nicht genau, aber wir sollten schon bald in den Daten (sinkende Kosten für Unterkünfte) erkennen“, sagte Eddie Seilers, stellvertretender Vizepräsident für Wohnungswirtschaft bei der Mortgage Bankers Association.

„Dass sich die Immobilienkomponente allmählich verlangsamt, bedeutet, dass der Verbraucherpreisindex insgesamt sicherlich auch stetig sinken wird“, sagte Lawrence Yun, Chefökonom bei NAR. „Der Miettrend ist eindeutig – er wird sich im Laufe des Jahres verlangsamen, verlangsamen, verlangsamen.“

Yun sagte, die Fed sollte bei ihrer Sitzung später in diesem Monat berücksichtigen, dass die Mieten sinken.

„Alles deutet darauf hin, dass sie eine weitere Zinserhöhung um einen Viertelpunkt vornehmen werden, aber man muss angesichts der geldpolitischen Verzögerungszeit abschätzen, ob sie in den Rückspiegel schauen?“ er sagte.