Ein Käufer durchstöbert Obst und Gemüse zum Verkauf in einer Markthalle in Sheffield, Großbritannien. Die OECD prognostizierte kürzlich, dass das Vereinigte Königreich in diesem Jahr die höchste Inflation aller Industrieländer verzeichnen wird.

Die britische Inflation überraschte mit einem Rückgang auf 6,7 % im August, was unter den Erwartungen lag und am Donnerstag zu verstärkten Wetten auf eine Pause bei den Zinserhöhungen der Bank of England führte.

Auf Monatsbasis stieg der Gesamtverbraucherpreisindex (VPI) um 0,3 %.

Von Reuters befragte Ökonomen gingen davon aus, dass die Gesamtzahl bei 7 % pro Jahr und einem Anstieg von 0,7 % gegenüber dem Vormonat liegen würde, da die Preise an der Zapfsäule leicht steigen. Im Juli gab es einen jährlichen Anstieg von 6,8 % und einen Rückgang von 0,4 % gegenüber dem Vormonat.

„Die größten Abwärtsbeiträge zur monatlichen Veränderung sowohl der CPIH- als auch der CPI-Jahresraten kamen von Lebensmitteln, wo die Preise im August 2023 weniger stark stiegen als vor einem Jahr, und von Beherbergungsdienstleistungen, wo die Preise volatil sein können und im August 2023 fielen“, sagte der sagte das Amt für nationale Statistik.

„Steigende Preise für Kraftstoffe lieferten den größten Aufwärtsbeitrag zur Veränderung der Jahresraten.“

Der Kern-VPI – der die volatilen Lebensmittel-, Energie-, Alkohol- und Tabakpreise ausschließt – lag in den zwölf Monaten bis Ende August bei 6,2 %, verglichen mit 6,9 % im Juli. Die Warenquote stieg leicht von 6,1 % auf 6,3 %, wurde jedoch durch einen deutlichen Rückgang der Dienstleistungsquote von 7,4 % auf 6,8 % mehr als ausgeglichen.

Raoul Ruparel, Direktor des Center for Growth der Boston Consulting Groups, sagte, dass dieser unerwartete Rückgang der Kerninflation von den politischen Entscheidungsträgern besonders begrüßt würde, zusammen mit Anzeichen dafür, dass die Einzelhandelspreise für die Verbraucher allmählich sinken.

„In Kombination mit dem nominalen Lohnwachstum deutet dies darauf hin, dass die Reallöhne gegen Ende des Jahres weiter steigen werden. Insgesamt wird dies eine Erleichterung für die Haushalte sein, aber es ist auch ein weiteres Zeichen dafür, dass sich die Wirtschaft abzuschwächen scheint.“ sagte Ruparel am Mittwoch in einer E-Mail.

„Wir gehen davon aus, dass die Bank of England morgen noch die Zinsen anheben wird, aber die heutigen Daten werden diejenigen ermutigen, die darauf drängen, dass dies die endgültige Zinserhöhung sein wird. Allerdings verdeutlichen sie auch die Herausforderung für die Bank of England, da die Wirtschaft jetzt Anzeichen einer Abkühlung zeigt.“ Die vollen Auswirkungen der Tariferhöhungen sind nicht zu spüren.“

Die Bank of England wird am Donnerstag ihre nächste geldpolitische Entscheidung bekannt geben, während die politischen Entscheidungsträger ihre Bemühungen fortsetzen, die Inflation wieder in Richtung des 2-Prozent-Ziels der Bank zu senken.

Der Markt hat weitgehend eine weitere Zinserhöhung um 25 Basispunkte eingepreist, wodurch der Leitzins auf 5,5 % steigen würde – den höchsten Stand seit Dezember 2007.

Angesichts der abwärts gerichteten Inflationsüberraschung am Mittwoch stiegen die Marktpreise für eine Zinspause der Bank of England gegen 7:40 Uhr Londoner Zeit von 20 % auf fast 50 %.

Caroline Simmons, Chief Investment Officer für Großbritannien bei UBS, sagte gegenüber CNBC, dass die Zentralbank ihre Zinsen am Donnerstag höchstwahrscheinlich noch anheben werde.

„Wir glauben jedoch, dass dies ihre letzte Erhöhung sein wird, weil wir diese Abwärtskräfte auf die Inflation haben“, fügte sie hinzu.

„Ich denke, der jüngste Anstieg des Ölpreises hat die Leute beunruhigt, dass der Druck heute Morgen nicht weiter fallen könnte, weshalb die Leute gewissermaßen ein höheres Aufwärtsrisiko für ihre Zahlen hatten, aber ich denke, der allgemeine Trend ist rückläufig.“