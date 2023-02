Die indigenen Nationen der Pazifikküste sehen einen Hoffnungsschimmer für die Zukunft des Lachses

Vorbehaltlos50:06Den Lachs zurückrufen

Brook Thompson wuchs am Ufer des Klamath River in Nordkalifornien auf, wo ihre Familie ihre Sommer mit Zelten und Lachsfang verbrachte.

„Hier habe ich viel über meine Kultur und meine Familiengeschichte erfahren“, sagte Thompson, 27, ein Mitglied der Yurok- und Karuk-Stämme Vorbehaltlos Gastgeber Rosanna Hirschkind.

Der Klamath River, der von Oregon durch Nordkalifornien fließt und Teil des traditionellen Territoriums der Yurok und Karuk ist, lieferte einst in seinem kühlen, klaren Wasser reichlich Lachs. Aber seit 1918 gehen die Lachspopulationen entlang des Flusses zurück und Lebensräume sind verschwunden als sechs Wasserkraftwerke gebaut wurden .

Im Jahr 2002, als Thompson sieben Jahre alt war, wurde sie Zeugin des verheerendsten Fischsterbens in der Geschichte ihres Volkes. Laut einem Bericht des US-Fisch- und Wildtierdienst , starben 34.000 Lachse. Die Todesursache war a Parasit in der Lage, sich durch das warme, stehende Wasser auszubreiten, was zu einem großen Teil auf die zurückzuführen ist geringer Durchfluss von einem nahe gelegenen Damm .

„Ich erinnere mich genau, wie ich die Hand meiner Mutter hielt und am felsigen Ufer des Klamath River an der Mündung entlangging und nur Haufen und Haufen toter Lachse sah, die das Ufer säumten“, sagte Thompson. „Ich habe nicht verstanden, warum all diese Wesen sterben mussten und wie sie am Tag zuvor noch am Leben und am nächsten Morgen tot sein konnten.“

Entlang der Pazifikküste von Turtle Island haben viele indigene Nationen eine tiefe spirituelle Verbindung mit Lachsen, mit denen sie ihr Territorium teilen. Viele nennen sich die Lachsmenschen . Aber Bedrohungen wie Lebensraumverlust, Klimawandel und menschliche Entwicklung durch Wasserkraftwerke und Fischfarmen haben dazu geführt, dass Lachse aus den Gewässern verschwinden.

Familienfotos von Brook Thompsons Kindheit, als er am Klamath River aufwuchs und Lachse fing. (Brook Thompson)

Indigene Nationen sagen, dass der Verlust von Lachs zum Verlust des Geistes, der Kultur und der allgemeinen Gesundheit ihrer Bevölkerung geführt hat. Aber während Lachse weiterhin durch die Routen schimmern, die ihre Vorfahren einst schwammen, haben die pazifischen Lachsvölker einen Hoffnungsschimmer.

Das liegt daran, dass von Teilen von British Columbia bis nach Nordkalifornien Anstrengungen unternommen werden, wo indigene Völker daran arbeiten, Lebensräume wieder aufzubauen und die menschliche Entwicklung zu unterbinden, damit der Lachs für zukünftige Generationen von Menschen und Fischen gleichermaßen gerettet werden kann.

„Es geht nicht nur darum, den Lachs zu haben, es geht darum, die indigenen Werte zu lehren und was es bedeutet, ein Stammesmitglied zu sein“, sagte Thompson.

Hart erkämpfte Siege

Es gibt fünf Arten von pazifischem Lachs – Chinook, Chum, Coho, Pink und Sockeye – und das wird geschätzt Die Lachsbestände sind in fast allen Gebieten auf einem historischen Tiefstand . In BC sagte die frühere Fischereiministerin Bernadette Jordan letztes Jahr, dass einige Bestände um bis zu 90 Prozent zurückgehen.

Aber die Shíshálh First Nation entlang der Sunshine Coast in BC feiert einen kürzlichen Sieg für ihr Volk und die Lachse.

Studien haben ergeben, dass Wanderlachse in der Nähe von Fischfarmen einer höheren Rate von Krankheitserregern ausgesetzt sind als irgendwo sonst auf ihrer Route. Fischfarmen sind hier vor Discovery Island, BC, zu sehen (Pacific Salmon Foundation)

Im November Fischzuchtriese Grieg Seafood angekündigt Die beiden verbleibenden Lachsfarmen im Shíshálh-Gebiet würden diesen Winter stillgelegt.

Die Ankündigung erfolgte, nachdem die First Nation mit Unterstützung der Provinz beschlossen hatte, ihre Betriebslizenz nicht zu erneuern. 2019, BC wurde die erste Provinz die Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte der indigenen Völker umzusetzen, die von den Regierungen verlangt, eine freie, vorherige und informierte Zustimmung einzuholen, bevor sie Maßnahmen ergreifen, die indigene Völker und ihr Land betreffen.

„Es ist eigentlich ziemlich bemerkenswert für uns, weil wir die ganze Zeit gesagt haben, dass wir nicht konsultiert wurden“, sagte Hiwus (Chief) Warren Paull von der Shíshálh First Nation.

Fischfarmen in BC-Gewässern sind seit langem mit dem verbunden Verbreitung von Krankheitserregern unter wilden Fischen, einschließlich Lachs. Studium im 2011 Und 2017 Es wurde auch festgestellt, dass junge Sockeye-Lachse aus der Fraser-Wasserscheide von BC mit einer höheren Anzahl von Läusen infiziert sind, nachdem sie an Meeresfarmen vorbeigeschwommen sind. Junge Lachse, die mit parasitären Läusen infiziert sind, wachsen langsamer, was sie anfälliger macht.

Paull sagte, Fischfarmen seien nicht allein schuld, aber die Farmen tragen zu den kumulativen Auswirkungen des Klimawandels und der Lachse bei Sauerstoffmangel im Meer . Und er macht sich Sorgen um die Orcas, Adler, Bären, Kojoten und Wölfe, die ebenfalls vom Lachs leben.

Junger Wildlachs, der in diesem Frühjahr von der Cedar Coast Field Station auf Vargas Island, BC, beprobt wurde, hatte einen Befall mit Seeläusen. (MackBartlett)

„Der schädliche Nettoeffekt ist ziemlich verheerend und betrifft den gesamten Lebenszyklus.“

Die Entfernung der kommerziellen Fischfarmen aus ihrem Territorium voranzutreiben, ist ein Hindernis weniger für den Lachs, aber Paull sagt, dass mehr Arbeit geleistet werden muss, um die Population zurückzubringen.

„Wir möchten dies an die nächste Generation weitergeben, die Generation darüber hinaus und die Generation, die noch nicht geboren ist. Wir möchten sicherstellen, dass sie in einem so guten Zustand ist, wie wir sie bekommen haben“, sagte er.

UHR | Fragen zur Fischfarm-Meerlausstudie:

Kritiker stehen DFO-Seelausstudie skeptisch gegenüber Die Biologin und Aktivistin Alexandra Morton diskutiert die Daten und spricht darüber, warum sie die Studie für unzuverlässig hält.

„Wenn es keinen Lachs gibt, ist das Leben nicht das volle Leben“

Im Südwesten von BC restaurieren die Menschen Lachszuflüsse im Landesinneren.

Im Herbst 2021 nahm Kerrie Charnley an einer viertägigen Reise teil, um beim Wiederaufbau von Bächen und der Anpflanzung einheimischer Flora des Upper Pitt River zu helfen von einem BC Hydro-Staudamm im Alouette River dezimiert der ein Nebenfluss des Pitt River ist.

Katzie First Nation leitete das Restaurierungsprojekt in Zusammenarbeit mit dem World Wildlife Fund Canada.

Im Herbst 2021 nahm Kerrie Charnley, ein Mitglied der Katzie First Nation, an einem Projekt zur Wiederherstellung des Upper Pitt River teil. (Kerrie Charnley)

„Als Ureinwohner der Westküste, die den Lachs essen, hatten sie einen Einfluss auf unsere DNA“, sagte Charnley. „Es ist so eine innige Verbindung und Gegenseitigkeit mit dem Lachs.“

Der Pitt River ist ein großer Nebenfluss Heimat aller fünf pazifischen Lachsarten , nach Angaben des World Wildlife Fund Canada. Er mündet in den mächtigen Fraser River – den längsten in der Provinz.

Bevor Charnley ankam, hatte jemand anderes bereits das Flussbett mit Maschinen ausgehöhlt, um Zuflüsse für die Lachse zum Laichen zu schaffen. Es war sonnig, und Charnley bemerkte ein Flimmern auf dem Wasser.

„Da waren kleine Fische drin, und der Biologe, der bei uns war, bestätigte, ja, es waren Lachse, und wir fragten nur: ‚Wie sind diese Lachse schon dorthin gekommen?’“

Sie sagte, das Restaurierungsprojekt sei eine transformative Erfahrung gewesen.

„Wenn ich an diese Babylachse in dieser Pfütze denke, denke ich, dass wir die Umwelt für sie schützen und pflegen müssen“, sagte Charnley.

„Wenn es keinen Lachs gibt, dann ist das Leben nicht das volle Leben.“

UHR | BCs lebenswichtiger Lachslauf:

Vom Ei bis zum Grab ist der Lachslauf von BC für dieses Ökosystem von entscheidender Bedeutung Der BC-Lachslauf ist vorbei, aber das ist noch nicht das Ende der Lachsgeschichte. Connel Bradwell und Emily Robertson begeben sich zum Lachsbach im Cowichan Valley, um zu sehen, wie Lachse auch nach ihrem Tod dem Wald und seiner Tierwelt helfen, zu gedeihen.

Niederreißen der Dämme

Für Thompson in Nordkalifornien war das Fischsterben 2002 ein Wendepunkt in ihrem Leben, sagte sie.

Sie studierte Ingenieurwissenschaften, öffentliche Ordnung und Umweltstudien, um indigenes Wissen in diese Sektoren einzubringen, um die Entwicklung von Ingenieurwesen und Infrastruktur zu informieren.

„Die Menschen wollen nicht sehen, wie komplex der Schaden ist, den diese Dämme anrichten können, nur weil sie als erneuerbare Ressource gelten“, sagte sie.

Nach dem Fischsterben begannen mehrere Stämme entlang des Klamath-Flusses den Kampf, um die Dämme entfernen zu lassen. Im November genehmigte die US Federal Regulatory Energy Commission die Entfernung von vier der sechs Wasserkraftwerke entlang des Klamath River – das wird der Fall sein größte Dammentfernungs- und Lachssanierungsprojekt in der Geschichte.

Laut Associated Press wird es die untere Hälfte des Flusses zum ersten Mal seit mehr als einem Jahrhundert wieder in einen frei fließenden Zustand versetzen.

„[It’s] etwas, wofür die Leute in den letzten mehr als 20 Jahren gekämpft haben“, sagte Thompson.

Sie erinnerte sich, was ihm die Großmutter ihres Onkels immer gesagt hatte: dass der beste Lachs, den man haben kann, der ist, den man nie probiert. Es ist der Lachs, den Sie an einen Ältesten verschenken oder an jemanden, der ihn nicht selbst fangen kann, und seine Freude beim Essen beobachten.

„Und ich möchte, dass meine Kinder und Enkel dasselbe Gefühl der Freude erleben“, sagte sie.