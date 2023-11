Die Inaktivität der Ravens zum Handelsschluss sagt Bände über ihren Kader und ihre Prioritäten

Die Baltimore Ravens sind gut. Wenn daran irgendwelche Zweifel bestanden hätten, hätten diese ausgeräumt werden müssen, da sie vier ihrer letzten fünf Spiele gewonnen hätten, und zwar in einer Zeitspanne, in der sie auswärts gegen zwei AFC North-Teams spielten, ein Spiel in London, ein weiteres an der Westküste und nur ein einziges Wettbewerb zu Hause gegen einen NFC-Divisionsführer.

Haben sie Mängel oder potenzielle Bedenken? Sicher, aber wer tut das nicht? Jedes Team in der Liga hat zwei oder mehr Niederlagen, mit Ausnahme der Philadelphia Eagles, und sie haben in ihrer Bilanz eine Niederlage gegen die von Zach Wilson angeführten New York Jets sowie vier Siege mit sieben Punkten oder weniger Vorsprung.

Die relevantesten Fragen rund um die Ravens vor der Handelsfrist am Dienstag waren: Für wie gut halten sich General Manager Eric DeCosta und die Entscheidungsträger der Organisation, und wie weit waren sie bereit zu gehen, um das Team zu verbessern?

Als die Handelsfrist um 16 Uhr ET kam und ging, ohne dass Baltimore etwas unternahm, schienen die Antworten klar zu sein. DeCosta glaubt bereits, dass die Ravens gut genug sind, um in den Super Bowl zu kommen, und es gab keinen Deal, der für das Team verlockend genug war, um wertvolles Draft-Kapital einzutauschen und die ohnehin schon angespannte Gehaltsobergrenzen-Situation für die Zukunft möglicherweise noch zu verkomplizieren.

In vielerlei Hinsicht war das relative Schweigen der Ravens am Stichtag – DeCosta war hinter den Kulissen sicherlich an einigen Dingen beteiligt – aufschlussreich. Sie liegen in der AFC North auf dem ersten Platz und sind für diese Jahreszeit relativ gesund. Wie Trainer John Harbaugh am Montag deutlich machte, mögen sie ihre Jungs.

Nun lässt sich sicherlich darüber streiten, ob die Ravens verzweifelter und entschlossener hätten handeln und sich mehr Sorgen um die Zukunft machen sollen … in die Zukunft. Die Abwägung kurz- und langfristiger organisatorischer Bedenken ist immer ein heikles Gleichgewicht und eine faire Prüfung. Die Ravens denken traditionell länger.

Aber ohne die Einzelheiten darüber zu kennen, was auf einem lauen Handelsmarkt tatsächlich verfügbar war und wie hoch die Kosten waren, verdienen DeCosta und die Ravens im Zweifelsfall den Vorteil. Es ist nicht so, dass sie zuvor gezögert hätten, einen nennenswerten Schritt zu machen. Vor drei der letzten vier Fristen haben die Ravens Cornerback Marcus Peters, Edge Rusher Yannick Ngakoue und Middle Linebacker Roquan Smith auf Kosten mehrerer Picks oder eines Spielers und eines Picks hinzugefügt. DeCostas größte Klage nach der Saison 2021, dem Jahr, in dem er keinen Deadline-Deal abschloss, war, dass er nicht über die nötige Flexibilität verfügte, um seinen Kader durch einen Trade zu verbessern. Er ist nicht schüchtern.

Es ist auch nicht so, dass am Dienstag eine Flut von Trades abgeschlossen wurde, bei denen man zu Recht hätte sagen können: „Wo waren die Ravens in diesem Fall?“ Edge Rusher Montez Sweat, der von den Washington Commanders gegen einen Zweitrunden-Pick an die Chicago Bears eingetauscht wurde, ist ein sehr guter Spieler und würde jedem Team helfen, aber Baltimore hätte seinen Erstrunden-Pick eintauschen müssen, um Chicagos Angebot zu schlagen , und das hätte bei einer zweimonatigen Miete wenig Sinn gemacht.

Die Ravens hätten sicherlich ein ähnliches Angebot machen können wie die San Francisco 49ers, nämlich einen Drittrunden-Pick für den Edge Rusher Chase Young an Washington. Wissen wir jedoch, ob Washington ihn den Weg nach Baltimore zugelassen hätte, wenn es nicht das mit Abstand beste Angebot auf dem Tisch gehabt hätte?

Was die potenziellen Star-Running-Backs angeht, die Gerüchten zufolge im Visier waren, zu denen Derrick Henry, Saquon Barkley und Josh Jacobs gehörten, herrschte die Überzeugung vor, dass ihre jeweiligen Teams ein „Wow“-Angebot benötigen würden, um weiterzumachen von jedem von ihnen. Einen dynamischen, bahnbrechenden Back hinter Quarterback Lamar Jackson aufzustellen, musste für die Ravens-Verantwortlichen faszinierend sein. Und allen Berichten zufolge hatten sie großes Interesse an Henry.

Aber einem Leih-Running-Back einen Erst- oder Zweitrunden-Pick anzubieten, wenn man in der Liga bei den Rushing Yards pro Spiel bereits den dritten Platz belegt und bei den Rushing Touchdowns auf dem zweiten Platz liegt, ist sicherlich keine offensichtliche Entscheidung. Barkley soll ohnehin tabu gewesen sein, und es gab auch kaum Anzeichen dafür, dass die Tennessee Titans und Las Vegas Raiders daran interessiert waren, Henry und Jacobs zu tauschen. Und sie hätten besonders motiviert sein müssen, einen von ihnen an die Ravens zu tauschen, denn angesichts der Länderspielsituation von Baltimore hätte das einen Gehaltsverlust bedeutet.

Die Ravens haben also nichts unternommen, und DeCosta hat sich dadurch der Kritik ausgesetzt, wenn diese Saison damit endet, dass das Team deutlich hinter den Erwartungen zurückbleibt. Das gehört zum Territorium. Das weiß er mittlerweile.

Vielleicht hätten wir das alle kommen sehen sollen. Vor etwa neun Wochen, als der Auftakt der regulären Saison der Ravens immer näher rückte, traf sich DeCosta mit einer Gruppe von Reportern und gab zu, dass sich die „Landschaft“ des Teams ein wenig verändert habe.

„Wir haben einen Vertrag mit Lamar geschlossen, sodass unsere Arbeitsweise in Zukunft etwas anders sein wird“, sagte DeCosta. „Wir werden weiterhin versuchen, so viele Frühverpflichtungen wie möglich vorzunehmen. Der Entwurf wird auch weiterhin sehr, sehr wichtig sein.“

DeCosta wählt seine Worte in seinen Pressekonferenzen sorgfältig aus und sagt nichts aus Versehen. Es war vielleicht nicht seine Absicht, eine Nachricht zu senden, aber es war nicht schwer, zwischen den Zeilen zu lesen.

Da Jackson mit 52 Millionen Dollar pro Jahr in den Büchern steht, mussten die Ravens sehr umsichtig mit der Nutzung ihres Cap-Platzes umgehen – und sie mussten sich darauf verlassen, dass ihre Premium-Draft-Picks hereinkamen und Lücken stopften Abgang von Free Agents, die sich aus ihrer Engpasssituation befreit haben.

Die Ravens haben in der vergangenen Offseason bereits viel Geld in zukünftige Länderspiele gesteckt, um sich davor zu schützen, dass ein anderes Team Jackson auf eine Angebotsliste setzt. Sie befinden sich bereits vor der kommenden Offseason in einer sehr knappen Situation, wenn Schlüsselspieler wie Guard Kevin Zeitler, Defensive Lineman Justin Madubuike, Inside Linebacker Patrick Queen und Safety Geno Stone auf den freien Markt kommen sollen.

Die Ravens traten am Dienstag mit einer Gehaltsobergrenze von knapp 3 Millionen US-Dollar an, sodass jeder nennenswerte Deal entweder eine Umstrukturierung der Verträge in ihrem aktuellen Kader erfordern würde und mehr Geld für künftige Obergrenzen aufwenden würde, oder dass das Handelsteam einen Teil der Rechnung verschlingen würde. Das hat die Mission natürlich kompliziert gemacht. Es würde wahrscheinlich auch erfordern, dass die Ravens im Jahr 2024 aus ihrem Bestand an acht erwarteten Draft-Picks tauschen würden.

Da es keine externen Neuzugänge gibt, setzt Baltimore stark darauf, Spieler zurückzugewinnen. Die Notwendigkeit eines weiteren Running Backs neben Gus Edwards und Justice Hill liegt auf der Hand, aber DeCosta und Harbaugh sind optimistisch, dass der ungedeckte Rookie Keaton Mitchell, der am Sonntag spielbereit sein sollte, nachdem er das vorherige Spiel wegen einer Oberschenkelzerrung verpasst hatte, und der Veteran des Trainingsteams Melvin Gordon wird einen Beitrag leisten.

Als Außenverteidiger hegen sie immer noch die Hoffnung, dass Tyus Bowser und David Ojabo zurückkehren und eine starke Gruppe verstärken, die von Odafe Oweh, Jadeveon Clowney und Kyle Van Noy solide gespielt hat. Die bevorstehende Rückkehr von Safety Marcus Williams und Cornerback Damarion Williams verleiht einem Secondary, das von überraschenden Durchbrüchen von Stone und Cornerback Brandon Stephens profitiert hat, Tiefe.

Es gibt bereits viel Positives an Baltimores Kader. Es gab keine eklatante Lücke, die am Dienstag gefüllt werden musste. Hätten die Ravens einen Homerun-Hitter im Backfield gebrauchen können? Ja, aber sie verfügen bereits über einen der besseren Rushing-Angriffe der Liga und Jackson ist mit dem Ball in seinen Händen einer der produktivsten Homerun-Hitter der NFL. Hätten sie von einem weiteren Edge Rusher profitiert? Natürlich, aber sie führen die Liga in Bezug auf Säcke an und haben drei mehr als jedes andere Team.

Am Dienstag ging es immer darum, ob Baltimore im Rahmen des Zumutbaren besser werden könnte. Stattdessen fanden DeCosta und Co. genügend Gründe, sich nicht zurückzuziehen.

