Die Ikonen von Manchester United Cristiano Ronaldo, Wilfried Zaha, Youri Tielemans, Alessandro Bastoni und Evan Ndicka

Die Vereine der Premier League bereiten sich bereits auf ein weiteres riesiges Transferfenster im Januar vor.

Erstklassige Teams gaben im Sommer zusammen 1,9 Milliarden Pfund aus, und Vereine brachen den Rekord für das meiste Geld, das in einem einzigen Fenster ausgegeben wurde.

Getty Manchester United Cristiano Ronaldo könnte im neuen Jahr wechseln

Unglaublicherweise stiegen die Ausgaben gegenüber den 1,1 Mrd. £ im letzten Jahr um 67 Prozent.

Chelsea war Europas größter Spender, der über 250 Millionen Pfund für Spieler wie Wesley Fofana, Raheem Sterling, Marc Cucurella, Kalidou Koulibaly und Pierre-Emerick Aubameyang ausgegeben hatte.

Und die Blues könnten erneut das Geld für den neuen Chef Graham Potter spritzen, da das West-London-Outfit keinen Top-4-Platz garantiert.

In der Zwischenzeit wird erwartet, dass Tabellenführer Arsenal mit Mikel Arteta in den Markt eintaucht, um seine Verteidigung und sein Mittelfeld zu stärken.

Tottenham will weiterhin unbedingt einen Innenverteidiger holen, während Sie sicher sein können, dass Newcastle weiterhin versuchen wird, seine finanziellen Muskeln zu spielen.

Hier führt Sie talkSPORT durch einige der größten Transfers, die im Januar stattfinden könnten.

Cristiano Ronaldo – Chelsea

Es bleibt abzuwarten, welche Zukunft Ronaldo bei Manchester United hat, nachdem er nach seinen Possen gegen Tottenham vom Verein für das Unentschieden am Samstag gegen Chelsea gesperrt wurde.

Nachdem der 37-Jährige im Sommer keinen Abgang hinnehmen konnte, könnte er erneut auf einen Transfer drängen, nachdem er unter Erik ten Hag eine Randfigur war.

Und der Niederländer könnte sich entscheiden, ihm zu erlauben, zu gehen, nachdem Ronaldo beim 2: 0-Sieg gegen die Spurs früh den Tunnel hinuntergestürmt war.

Chelsea-Besitzer Todd Boehly wollte unbedingt seine Dienste im vorherigen Fenster sichern, aber Chef Tuchel war gegen die Verpflichtung.

Da Potter jetzt an der Spitze steht und die Blues um Tore kämpfen, wurde Chelsea erneut mit dem fünfmaligen Ballon d’Or-Gewinner in Verbindung gebracht.

Auch Napoli aus der Serie A wird mit seinen Diensten in Verbindung gebracht.

Getty Ronaldo könnte möglicherweise im Winter-Transferfenster auf dem Weg zu Chelsea sein

Wilfried Zaha – Chelsea

Eine weitere Spielerin, die Chelseas Angriff verstärken könnte, ist Crystal Palace-Flügelspielerin Zaha.

Mit dem Ivorer im letzten Vertragsjahr könnten die Eagles beschließen, ihn zu einem günstigen Preis einzulösen.

Und sollte er sich mit den Blues verbinden, würde er mit Raheem Sterling, Mason Mount, Christian Pulisic und Hakim Ziyech an den Flanken Konkurrenz machen.

Apropos 29-Jährige auf Rio Ferdinands Vibe with Five YouTube-Kanal, David Ornstein von The Athletic deutete an, dass Zaha an der Stamford Bridge landen könnte.

Auch Tottenham und Arsenal wurden in der Vergangenheit mit dem Spieler in Verbindung gebracht.

Getty Der Flügelspieler von Crystal Palace, Wilfried Zaha, wird nächsten Sommer ein Free Agent

Youri Tielemans – Arsenal

Die Gunners wurden im Sommer stark mit einem Wechsel für den Vertragsrebellen von Leicester in Verbindung gebracht.

Es schien, dass der Belgier darauf wartete, dass das Team aus Nord-London sich bewegt, aber die Mannschaft von Mikel Arteta machte nie ein Angebot.

Das ehemalige West Brom-Ass Hal Robson-Kanu glaubt, dass es ein Fehler von Arsenal war, als er gegenüber talkSPORT sagte, er wäre „perfekt“ für sie gewesen.

Aber Arsenal könnte beschließen, sein Interesse an ihm im Januar wieder zu wecken, da sie wissen, dass sie nur eine Verletzung von Thomas Partey von einem möglichen Zusammenbruch des Mittelfelds entfernt sind.

Und wenn Arsenal im neuen Jahr immer noch an einer Titelherausforderung beteiligt ist, könnte der Vorstand Arteta die Mittel geben, um seinen Angriff auf die Premier League fortzusetzen.

Getty Leicester-Mittelfeldspieler Youri Tielemans geht ins letzte Jahr seines Vertrags im King Power Stadium

Evan Ndicka – Arsenal

Neben dem Mittelfeld will sich Arsenal auch hinten verstärken, um dem linken Innenverteidiger Gabriel Magalhaes Konkurrenz zu machen.

Und das, obwohl der Brasilianer kürzlich einen langfristigen Vertrag bei den Emiraten bis 2027 unterschrieben hat.

Lisandro Martinez von Manchester United wurde im Sommer beäugt, aber Ajax weigerte sich, mit Arsenal zu verhandeln.

Laut Evening Standard hat sich Arsenal nun an Verteidiger Evan Ndicka von Eintracht Frankfurt gewandt, der sich ebenfalls im letzten Vertragsjahr befindet.

Ein Wechsel im Januar könnte für den 23-Jährigen in Frage kommen, da Frankfurt versucht sein soll, ihn zu verkaufen, um ihn nicht umsonst zu verlieren.

Und laut Sport BILD wäre der Bundesligist bereit, ihn für 13 Millionen Pfund zu verkaufen.

Getty Eintracht Frankfurts Innenverteidiger Evan Ndicka könnte zum Jahreswechsel zum FC Arsenal wechseln

Youssoufa Moukoko – Liverpool

Liverpool wurde in der vergangenen Woche mit einem Schock in Verbindung gebracht, um Borussia Dortmunds Starlet Youssoufa Moukoko zu verpflichten.

Der 17-Jährige, ein weiterer Spieler, der im nächsten Sommer ein Free Agent sein wird, hat in dieser Saison in 16 Spielen in allen Wettbewerben vier Tore und fünf Vorlagen erzielt.

Als einer der heißesten Kandidaten im europäischen Fußball gilt, wäre es ein großes Statement, wenn sich die Roten die Dienste des Deutschen sichern würden.

Es wurde gesagt, dass die Merseyside-Giganten das Rennen anführen, um ihn mit Jürgen Klopp, einem großen Bewunderer, zu verpflichten.

Moukoko steht es frei, ab Januar mit Liverpool über einen Transfer zu sprechen, und sie könnten beschließen, ihn vor dem nächsten Sommer zu holen, falls sie ihr Interesse an dem Teenager verstärken sollten.

Getty Borussia Dortmunds Starlet Youssoufa Moukoko soll auf Liverpools Radar stehen

Alessandro Bastoni – Tottenham

Tottenham konnte den Innenverteidiger von Inter Mailand im Sommer nicht unter Vertrag nehmen, stattdessen holten Spurs Clement Lenglet als Leihgabe von Barcelona an den Verein.

Antonio Conte weiß alles über den Euro 2020-Meister, nachdem er ihn im San Siro mit dem gemeinsamen Gewinn des Serie-A-Titels geführt hat.

Und laut Inter Live könnten Spurs dem Italiener im Januar ein Eröffnungsangebot in Höhe von 43 Millionen Pfund machen.

Manchester City soll ebenfalls an dem 23-Jährigen interessiert sein, aber die Chance, sich mit Conte wieder zu vereinen, könnte sich für die Spurs als entscheidend erweisen.

Mit Davinson Sanchez, Ben Davies und Lenglet, die sich alle der inkonsistenten Leistungen schuldig gemacht haben, weiß Tottenham, dass sie sich hinten verstärken müssen.

AFP Tottenham könnte im Januar einen Wechsel für Inter Mailand-Verteidiger Alessandro Bastoni vornehmen

Memphis Depay – Newcastle

Newcastle könnte versuchen, sein Interesse an Memphis Depay wiederzubeleben, da der Stürmer in dieser Saison eine Randfigur bei Barcelona ist.

Der Flop von Manchester United war im vorherigen Fenster ein Ziel für die Magpies, aber ein Zug blieb aus.

Aber nachdem der 28-Jährige bisher nur drei Spiele in allen Wettbewerben bestritten hat, könnte er sich entscheiden, nach England zurückzukehren.

Laut Mundo Deportivo plant Newcastle im Januar einen Sturzflug für den holländischen Nationalspieler.

Er würde dann Callum Wilson und Alexander Isak um einen Startplatz vorne herausfordern.

Er kann jedoch auch auf dem linken Flügel operieren, wenn Allan Saint-Maximin nicht verfügbar ist.

Da sein Vertrag am Ende der Saison ausläuft, könnte Barca bereit sein, ihn billig zu verkaufen.

Getty Berichten zufolge erwägt Newcastle einen Sturzflug, um Barcelonas Depay zu verpflichten