Die Hypothekenzinsen fallen stark auf unter 7 %, nachdem die Inflation nachgelassen hat

Ein „Zu verkaufen“-Schild wird am 27. Oktober 2022 in Hollywood, Florida, vor einem Einfamilienhaus angebracht.

Die Hypothekenzinsen fielen am Donnerstag stark, nachdem ein Regierungsbericht zeigte, dass sich die Inflation im Oktober abgekühlt hatte, was zu einem Rückgang führte Anleiherenditen .

Laut Mortgage News Daily fiel der Durchschnittszinssatz für 30-jährige Anleihen um 60 Basispunkte von 7,22 % auf 6,62 %. Das entspricht dem Rekordeinbruch zu Beginn der Covid-19-Pandemie. Die Rate ist jedoch immer noch mehr als doppelt so hoch wie zu Beginn dieses Jahres.

Im Gegenzug sprangen Aktien von Bauunternehmen wie Lennar, DR Horton und Pulte zusammen mit breiteren Marktgewinnen in die Höhe. Diese Aktien wurden durch den starken Zinsanstieg in den letzten sechs Monaten in Mitleidenschaft gezogen.

Der Verbraucherpreisindex stieg im Oktober langsamer als erwartet. Infolgedessen fielen die Anleiherenditen stark, und die Hypothekenzinsen folgten, da sie locker der Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen folgen.