Nach Angaben des UN-Hilfswerks für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) ist der Gazastreifen 365 km² groß und beherbergt 2,2 Millionen Menschen, davon 1,7 Millionen Flüchtlinge. Das UN-Gremium bietet Dienstleistungen in acht Flüchtlingslagern im gesamten Gazastreifen an.

„Der Gazastreifen ist eines der am dichtesten besiedelten Gebiete der Welt Bei 5.900 Einwohnern pro Quadratkilometer sind laut Angaben des UN-Büros für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) 41 % der Bevölkerung in Gaza unter 15 Jahre alt.

Immer mehr Vertriebene aus dem Gazastreifen und eine steigende Zahl von Todesopfern

Beamte des OCHA sagten am Donnerstag, dass über 400.000 Gaza-Bewohner durch israelische Luftangriffe als Vergeltung für die Hamas-Terroranschläge auf Israel am vergangenen Samstag intern vertrieben worden seien. Hamas wird von Israel, der EU, den USA und mehreren anderen Nationen als Terrororganisation angesehen.

Das Gesundheitsministerium von Gaza berichtet, dass bei israelischen Luftangriffen rund 1.500 Menschen getötet und über 6.000 verletzt wurden.

Der Gesundheitssektor ist durch Tote und Sterbende unter Druck

Im Gazastreifen gibt es 13 Krankenhäuser, die „aufgrund von Versorgungsengpässen und Treibstoffrationierung nur teilweise betriebsbereit sind“. “, so das OCHA.

In einer Pressemitteilung von Fabrizio Carboni, Regionaldirektor für den Nahen und Mittleren Osten beim Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK), warnt er: „Gaza verliert an Strom, Krankenhäuser verlieren an Strom, wodurch Neugeborene in Brutkästen und ältere Patienten mit Sauerstoff gefährdet werden.“ . Die Nierendialyse wird eingestellt und es können keine Röntgenaufnahmen gemacht werden. Ohne Strom laufen Krankenhäuser Gefahr, sich in Leichenschauhäuser zu verwandeln .“

Stromknappheit, da Israel den Strom abschaltet

Im Gazastreifen gibt es ein Kraftwerk, das täglich etwa 70 Megawatt Strom erzeugt. Dies deckt nach Angaben des OCHA einen kleinen Teil des gesamten Energiebedarfs des Territoriums von mindestens 400 Megawatt . Darüber hinaus werden normalerweise rund 120 Megawatt Strom aus Israel importiert. Im Durchschnitt haben die Bewohner Gazas in diesem Jahr durchschnittlich 13 Stunden Strom pro Tag erhalten.

Das einzige Kraftwerk im Gazastreifen ist aufgrund von Treibstoffmangel inzwischen außer Betrieb Bild: Ali Jadallah/AA/Picture Alliance

Nach dem Angriff der Hamas am Wochenende stellte Israel die Stromversorgung des Gazastreifens ein. Da Gazas einziges Kraftwerk jetzt keinen Treibstoff mehr hat und abgeschaltet ist, ist das Gebiet ohne Strom, was bedeutet, dass Bewohner und Institutionen gleichermaßen auf Stromgeneratoren angewiesen sind.

Arbeitslosigkeit und Armut bestimmen das Leben in Gaza

Laut OCHA-Daten liegt die Arbeitslosenquote in Gaza bei über 45 %. Etwa 60 % der Menschen im Alter von 15 bis 29 Jahren sind arbeitslos.

Von der UN-Organisation gesammelte Daten zeigen, dass im Jahr 2021 über 80 % der im Privatsektor beschäftigten Gaza-Bewohner weniger als den Mindestlohn von 442 US-Dollar (419 Euro) pro Monat verdienten.

UNICEF-Sprecher Stephane Dujarric sagte, dass fast 80 % der Gaza-Bewohner auf humanitäre Hilfe angewiesen seien .

Wann begann die Blockade des Gazastreifens?

Israel verhängte 2007 eine Land-, See- und Luftblockade des Gazastreifens, nachdem die Hamas die Kontrolle über das Gebiet übernommen hatte. Seitdem sei der Personenverkehr in und aus dem Gebiet über israelische Kontrollpunkte und den einzigen Grenzübergang nach Ägypten in Rafah stark eingeschränkt, so die UNRWA.

Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten (Bild 2021) Bild: Mustafa Hassona/AA/Picture Alliance

Nach dem Angriff der Hamas am Samstag verhängte Israel eine „totale Blockade“, schloss alle Kontrollpunkte und stoppte die Lieferung von Nahrungsmitteln, Hilfsgütern und Treibstoff in den Gazastreifen.

Das bedeutet, dass der Grenzübergang Rafah in Ägypten – der einzige Kontrollpunkt, der nicht von Israel kontrolliert wird – der einzige Weg für Lebensmittel, Hilfsgüter und andere Güter nach Gaza ist. In der Vergangenheit war der Grenzübergang Rafah über längere Zeiträume geschlossen und nur unregelmäßig geöffnet.

Herausgegeben von: Lucy James