Die Houston Astros erholen sich gegen die Philadelphia Phillies und erreichen sogar die World Series

Nach einer qualvollen Niederlage gegen die Philadelphia Phillies in Spiel 1 der World Series am Freitag erholten sich die Houston Astros gut und gewannen am Samstag in Spiel 2 mit 5: 2, um die Serie auszugleichen.

Die Astros-Offensive erwies sich erneut als eine der besten der Liga und erzielte fünf Runs, um die Serie nach einem Spiel pro Stück zurück nach Philadelphia zu schicken.

„Eigentlich war es fast ein mathematisches Muss“, sagte Manager Dusty Baker laut MLB.com, „denn es ist hart, wenn man die ersten beiden Spiele zu Hause verliert.“

Houston begann früh und erzielte im ersten Inning drei Läufe gegen Phillies Startkrug Zack Wheeler. Wheeler dauerte fünf Innings und gab fünf Runs auf, von denen vier verdient waren.

Astros-Startkrug Framber Valdez befasste sich mit 6,1 Innings, erlaubte einen Lauf mit nur vier erlaubten Treffern und schlug neun Batters aus.

Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, sprengte der dritte Baseman von Astros, Alex Bregman, im fünften Inning einen Homerun mit zwei Runs ins Mittelfeld, um das Spiel außer Reichweite zu bringen.

Astros näher Ryan Pressly kam herein, um das Spiel zu beenden, aber die Phillies würden einen weiteren Run auf einen Fehler von Astros First Baseman Yuli Gurriel bekommen.

Die Astros gewannen in ihrer vierten World Series in sechs Jahren 106 Spiele in der regulären Saison. Zusätzlich zum ALCS-Sweep gegen die Yankees fegte der Astros auch die Mariners in der ALDS.

Spiel 3 der Best-of-Seven-Serie ist für Montag in Philadelphia angesetzt.