Ein großer Teil von Ramaswamys Artikel ist pures Trolling, da er Nixons Realismus immer wieder zur Sprache bringt und den Mann aus Whittier als seinen Lieblingspräsidenten für Außenpolitik bezeichnet, vielleicht absichtlich, um die vorhersehbaren Rufe eines Establishments auf sich zu ziehen, das Nixon aus der vornehmen Gesellschaft verbannt hat. Er schreibt Nixon zu, dass er einen reduzierten Macht-Fußabdruck im Nahen Osten und auf dem indischen Subkontinent genutzt habe, um diplomatische Magie zu vollbringen. Außerdem schreit Ramaswamy fast, er hat uns aus Vietnam herausgeholt!

Für einen Sektionsmann ist dies eine ziemlich skizzenhafte Geschichte von Nixons Realismus-Agenda. Ramaswamy versäumt es, den amerikanischen Nuklearschirm zu erwähnen, an dem Nixon nichts auszusetzen hatte, wie zum Beispiel bei der DefCon III im Jahr 1973, bei der alle US-Streitkräfte für den jüngsten Nahostkrieg in höchste Bereitschaft versetzt wurden, oder Nixons Unterhalt von US-Stützpunkten in der Umgebung Welt rund um die ehemalige Sowjetunion. Er erkennt auch nicht an, dass Nixon die amerikanischen Streitkräfte 1973 zu den gleichen Bedingungen aus Vietnam abgezogen hat, die er 1969 hätte bekommen können, was kaum ein außenpolitischer Triumph war.

Ramaswamy stellt sich einen modernen Henry Kissinger vor und verspricht, dass er, wenn er zum Präsidenten gewählt wird, nach Russland gehen und ein Friedensabkommen mit der Ukraine aushandeln wird, in dem Wladimir Putin verspricht, sein Militärbündnis mit Xi Jinping im Gegenzug für eine Nicht-NATO-Mitgliedschaftspolitik aufzugeben Ukraine und Zusicherungen, dass er die ukrainischen Immobilien, die er derzeit bewohnt, behalten kann. Dies wäre ein perfekter Plan, wenn die Welt einem Risikospiel ähneln würde. Aber sind wir überhaupt zuversichtlich, dass Putins Territorialhunger in der Ukraine endet, oder dass man sich darauf verlassen kann, dass er ein Versprechen hält, oder dass der 70-jährige Putin Nachfolger werden es behalten? Oder dass Xi kein besseres Gegenangebot machen wird? Der Abteilungsleiter redet hier wirklich aus seinem Hinterteil.

Ramaswamys Version von Nixons Realismus vollbringt weitere Wunder und breitet sich wie ein riesiger Tintenklecks über die Landschaft aus. Er glaubt, er könne „die wirtschaftliche Unabhängigkeit von China erklären“, „Fairness im Handel“ mit ihnen sicherstellen, Industriespionage beenden und amerikanische Lieferketten von China weg verlagern. Das ist genauso praktisch wie meine Erklärung, dass ich beabsichtige, im Jahr 2025 MVP der MLB, NHL, NBA, MLS und NFL zu werden. Es ist ein schönes Ziel, aber es würde einer Form geistiger Umnachtung gleichkommen.

Ramaswamys grandiose Visionen haben keinerlei Chance, sich in außenpolitischer Realität niederzuschlagen. Er weiß das wahrscheinlich, da er ein geübter Angeber, aber kein Idiot ist. Unter der Annahme, dass seine Absichten, die Welt umzugestalten, aufrichtig sind und dass er wirklich beabsichtigt, dass das amerikanische Imperium seine Hegemonie über den Atlantik und den Pazifik aufgibt, könnten seine Wahlkampfvorschläge seine republikanischen Gegner in die Enge treiben und sie dazu zwingen, die Machtprojektion unseres Landes zu verteidigen Machen Sie ihn den Demokraten schmackhafter, die in den letzten 60 Jahren immer wieder Nichteinmischung in diesem Sinne gepredigt haben. Wer würde sich nicht wünschen, dass andere Nationen, insbesondere die in Europa, mehr für ihre Verteidigung ausgeben würden, wie Ramaswamy vorschlägt? Oder dass die USA ihre Warenabhängigkeit von China verringern? „Ordnung“ an der Südgrenze wiederherstellen? Der frühere Präsident Donald Trump predigte fast das Gleiche, und am Ende blieb es größtenteils nur Gerede.

Ramaswamy tut uns allen einen Gefallen, indem er die Prämissen hinterfragt, die der US-Außenpolitik zugrunde liegen, und hat die Chance, Gegenargumente aus dem Rest des Feldes hervorzurufen. Aber ein 2.500 Wörter umfassender Zeitschriftenartikel wie der, den Ramaswamy gerade veröffentlicht hat, ist kein ausreichender Entwurf für eine neue Weltordnung. Im Gegensatz zu Nixon geht Ramaswamy an die Außenpolitik heran, ohne Erfahrung auf diesem Gebiet zu haben, ein Punkt, den Nikki Haley in der Debatte scharfsinnig zum Ausdruck brachte. Nixon war acht Jahre lang Vizepräsident, reiste in mehrere Hauptstädte der Welt, konsultierte zahlreiche Autoritäten innerhalb und außerhalb der Regierung, um seine Ansichten zu formulieren, und erläuterte im Vorfeld seiner Kandidatur im Jahr 1968 seine globalen Ansichten Auswärtige Angelegenheiten mit seinem Artikel „Asien nach Vietnam“ (1967).

Bis zum Beweis des Gegenteils sind Ramaswamy und seine „Vivek-Doktrin“ nur Beispiele für Exzesse der Debattengesellschaft. Sie können den Kandidaten aus der Sektion herausnehmen, aber Sie können den Sektionsmitarbeiter nicht aus seiner Kandidatur herausnehmen.

