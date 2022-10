„Die Höhle der Löwen“: Finden die Gründer den Auslöseknopf?

Diesmal geht es in der Höhle des Löwen um folgende Fragen: Was „triggert“ Spannungspatienten zu Hause? „Wohin mit dem ganzen ‚Schwarzwasser‘?

In der Physiotherapie ist die sogenannte Triggerpunktbehandlung eine beliebte Allzweckwaffe im Kampf gegen starke Verspannungen. Die beiden Physiotherapeuten Jan Winter und Bastian Hehner und ihr Gründungspartner Lars Meyer wollen die zeitaufwändige Behandlungsmethode nun auch für zu Hause möglich machen. Mit ihrem fachkundigen Pitch und dem mitgebrachten „Trigger Button“ beeindruckten die drei „TRIGGid“-Gründer besonders Orthomol-Chef Nils Glagau. Aber auch Carsten Maschmeyer und Ralf Dümmel sind sichtlich beeindruckt und stecken interessiert die Köpfe zusammen.

„Die Höhle der Löwen“ im Fernsehen „Die Höhle der Löwen“ ist jeden Montag um 20:15 Uhr auf Vox zu sehen. Die Sendung ist auch auf RTL+ zu sehen.

Jan, Bastian und Lars brauchen 120.000 Euro und bieten zehn Prozent der Firmenanteile, um ihr neues Tool so schnell und so schnell wie möglich auf den Markt zu bringen. Nach einer kurzen Verhandlungsrunde einigte man sich schließlich auf satte 23 Prozent der Unternehmensanteile. Doch nun marschiert das Gründertrio mit zwei kompetenten Löwen (Carsten Maschmeyer und Ralf Dümmel) an ihrer Seite in die Zukunft. Großunternehmer Carsten Maschmeyer ergänzt kurz zum Abschluss des Deals: „Vergessen Sie nicht, wir sind eigentlich drei Löwen. Georg Kofler ist nicht dabei, aber natürlich auch mit an Bord.“

Was tun, wenn der stinkende Bootstank voll ist?

Apropos Boot: Von der Physiobank aus geht es hinaus aufs Meer. Jedes Jahr stehen Millionen kleiner und großer Bootsfreunde vor einem hausgemachten Problem, das zum Himmel stinkt. Wohin mit dem stinkenden Toilettenwasser, in Fachkreisen auch „Schwarzwasser“ genannt, wenn der Bootstank voll ist, der Hafen aber zu weit weg ist? Diesem Problem haben sich die vier „enteron“-Gründer Thomas Logisch und seine Kinder Josephine, Leonard und Jonas gestellt. Nach monatelanger Tüftelei präsentiert die fleißige Familie aus Kleinmachnow nun das Ergebnis, eine zertifizierte Kläranlage für Boote und Yachten, die ganz ohne Chemie auskommt.

Nico Rosberg (Mitte) schnappt sich den „enteron“-Deal. (Foto: RTL/Bernd-Michael Maurer)

Neben der großen und einer kleineren Cube-Version ihrer Erfindung haben die Gründer auch einen Trinkwasserkonverter namens „aquonic“ im Angebot. Für eine saubere Zukunft auf hoher See geben Carsten Maschmeyer und Nico Rosberg alle verfügbaren Daumen hoch: „Ich habe selbst einen Bio-Katamaran, kenne viele Leute aus der Branche und ich denke, ich wäre der perfekte Partner für dich“, posaunte der ehemaliger Formel-1-Weltmeister.

„Ich mache das lieber alleine mit dir“

Carsten Maschmeyer sieht die Pitch-Entscheidung hingegen recht gelassen: „Ich denke, Sie werden nach den Vorteilen einer Zusammenarbeit mit mir und meinem Team gefragt haben“, kontert der Großunternehmer mit einem Schmunzeln im Gesicht. Die Entscheidung fällt kurz darauf. Als klar ist, dass ein Löwen-Kombi in diesem Fall nicht in Frage kommt („Ich mache das lieber alleine mit dir“ – Zitat Nico Rosberg), holen die Gründer den vermeintlich „passenderen“ Investor ins Boot. Nico Rosberg ballt die Fäuste und startet den größten Freudensprung seit dem Sieg beim letzten Formel-1-Rennen in Japan vor sechs Jahren.

Freudensprünge machen möchte auch Familienunternehmerin Dagmar Wöhrl. Nach dem leckeren Pitch der beiden Fisch-Alternativen-Experten Martina Kühn und Sohn Alexander („Taste Like“) erntet die „zupackende“ Löwin Applaus von allen Seiten. Doch der Weg mit den veganen Fischersatzprodukten wird aller Voraussicht nach kein Spaziergang. Das weiß auch der Investor, der vor jedem „Kühlketten“-Kurs „großen Respekt“ hat. Trotzdem siegt die Überzeugung: „Du bist mutig, also bin ich auch mutig“, bringt es Dagmar Wöhrl auf den Punkt.

Die Gründer von „BrunchBag“ und „OPLE Props“ hätten sich über etwas mehr Mut seitens der Investoren gefreut. Doch weder schicke Kühltaschen „für die moderne Frau von heute“ noch Lüftungssysteme für Kostümmasken und detailverliebte Helme reißen die Löwinnen und Löwen aus ihren Sesseln.