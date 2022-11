Die Hochzeit der Enkelin von Biden bietet dem Präsidenten, der 80 wird, jugendlichen Schwung

CNN

Präsident Joe Biden wird an diesem Wochenende 80 Jahre alt, aber die große Party im Weißen Haus wird für einen ganz anderen und jugendlicheren Anlass sein. Naomi Biden, Bidens älteste Enkelin, wird am Samstag Peter Neal auf dem South Lawn des Weißen Hauses heiraten.

Einen Tag nach der Hochzeit wird Biden seinen Platz in der amerikanischen Geschichte als einziger achtzigjähriger Präsident markieren, ein zahlenmäßiger Meilenstein, der ein Hauptproblem beleuchtet, das Biden mit seinen Gegnern plagt: sein Alter. Trotz einer Reihe jüngster Siege – besser als erwartete Halbzeitwahlen für die Demokraten, eine Reise ohne Ausrutscher nach Ägypten und Asien und eine glanzlose Präsidentschaftsankündigung seines alten Rivalen Donald Trump – kann Biden nicht abschütteln, der älteste Kommandant zu sein -Chef, den Amerika je hatte.

Aber eine glänzende Hochzeit von zwei Mittzwanzigern, die mit Musik, Tanz und Feierlichkeiten ein neues Lebenskapitel aufschlagen, könnte dem 80. Geburtstagswochenende eine jugendliche Note verleihen. Zwei mit der Planung der Hochzeit vertraute Personen sagen, es sei kein Zufall gewesen, dass Naomi Bidens Hochzeitswochenende mit dem Tag des Präsidenten zusammenfällt – die Feststellung, dass das „Altersproblem“ nie etwas sei, das Biden hervorheben möchte.

„Die Hochzeit gibt etwas Deckung“, sagt einer der Leute.

Die Hochzeit, von der CNN gesagt wird, dass der erweiterte Biden-Clan auf der Gästeliste steht, sowie Freunde und Familie des Paares, wird auch eine Art Auftakt für die eng verbundenen Bidens sein, um ernsthafte Diskussionen darüber zu beginnen, ob Joe Biden kandidieren sollte für eine zweite Amtszeit.

Kurz nach der Hochzeit reisen Jill Biden und Joe Biden zum Erntedankfest nach Nantucket, Massachusetts; Weihnachten folgt schnell auf den Fersen, während die Uhr in Richtung Bidens Bedürfnis tickt zu sagen, ob er 2024 dabei sein wird oder nicht. Sowohl der Präsident als auch die First Lady haben gesagt, dass sie die Vor- und Nachteile eines zweiten Laufs abwägen werden, etwas, von dem Biden zuvor gesagt hat, dass er dies „beabsichtigt“.

Die Hochzeit selbst werde aus drei Teilen bestehen, sagte eine mit der Planung vertraute Person gegenüber CNN. Die Zeremonie findet um 11 Uhr ET auf dem South Lawn statt – einem Ort, der in der Geschichte der Hochzeiten des Weißen Hauses noch nie zuvor genutzt wurde. Es wird kein Zelt geben, bestätigt die Quelle, was für einen kühlen Morgen im Freien sorgen könnte; Temperaturen für Samstag werden in der Mitte der 40er Jahre prognostiziert. Nach dem Austausch der Gelübde findet im Weißen Haus ein kleineres Mittagessen nur für Familien und Hochzeitsfeiern statt, und später am Abend kehren die Gäste zu einem ebenfalls stattfindenden Abendempfang mit Dessert und Tanz zurück drinnen.

In gewisser Weise erlebt Naomi Biden, 28, eine Hochzeit im Weißen Haus, zum großen Teil dank ihres eigenen Verstandes. Biden, eine Mitarbeiterin der Anwaltskanzlei Arnold & Porter in Washington, DC, drängte ihren Großvater, das erste Mal zu laufen.

Obwohl er der Patriarch ist, hat Joe Biden immer seinen größeren Familienkreis, einschließlich seiner fünf ältesten Enkelkinder, in die Abwägung von Lebensentscheidungen einbezogen. Seine Sensibilität für ihre Gefühle und die invasive Natur eines fiesen politischen Kampfes lasten schwer auf ihm.

„Ich glaube nicht, dass es eine Entscheidung gegeben hat, egal wie groß oder klein, die wir nicht als Familie getroffen haben“, sagte Naomi Biden in einem Videointerview, das auf der Democratic National Convention 2020 gespielt wurde.

Obwohl sie normalerweise von den älteren Mitgliedern der Biden-Familie angerufen wird, war es Naomi Biden, die das kritischste persönliche Familientreffen mit allen Händen an Deck einberief, das den größten Einfluss auf Joe Bidens Zukunft haben würde. Biden war besorgt – sie jedoch nicht.

„Er dachte, wir würden ein Treffen einberufen, um zu besprechen, ob wir das wollen oder nicht [run,] aber wir nannten es wirklich so: „Steig in diesem Rennen! Beeil dich!’“, sagte Naomi Biden. In den Jahren seitdem war es Naomi, die sich auf ihren Social-Media-Kanälen am öffentlichsten zu demokratischen Themen äußerte und sich für ihren Großvater einsetzte. Am 12. November twitterte sie: „Demokratie gewinnt im Senat. Denke niemals, dass deine Stimme keine Rolle spielt.“

Naomi ist auch das Enkelkind, das ihren Großeltern – buchstäblich – am nächsten steht. Sie und Neal, 25, ein Absolvent der University of Pennsylvania Law School, der am Georgetown University Law Center on National Security arbeitet, zogen im vergangenen August ins Weiße Haus, sagte eine Person, die mit den Wohnverhältnissen vertraut ist, gegenüber CNN.

Die unmittelbare Nähe zum Hochzeitsort des Paares hat ihre Beteiligung an der Planung nur noch verstärkt. Der Hochzeitsplaner ist Bryan Rafanelli, Gründer von Rafanelli Events, teilte die mit den Details vertraute Quelle CNN mit. Rafanelli ist kein Unbekannter darin, fantastische Partys im Weißen Haus zu veranstalten; Während der Präsidentschaft von Barack Obama leitete er sieben Staatsdinner, darunter das Finale der Regierung für Italien, zu dem ein Zelt mit Glasdecke auf dem South Lawn und eine Aufführung von Gwen Stefani gehörten.

Er plante und orchestrierte auch die Hochzeit von Chelsea Clinton im Jahr 2010.

Eine von Rafanelli produzierte Hochzeit ist kein billiges Unterfangen. Der Preis für viele seiner Veranstaltungen beginnt bei rund 300.000 US-Dollar und kann in die Millionen gehen. „In Übereinstimmung mit anderen privaten Veranstaltungen, die von der First Family veranstaltet werden, und in Anlehnung an die Traditionen früherer Hochzeitsfeierlichkeiten im Weißen Haus in früheren Regierungen wird die Familie Biden für die Hochzeitsaktivitäten bezahlen, die im Weißen Haus stattfinden“, sagte Elizabeth Alexander, Kommunikationsdirektorin von Jill Biden CNN.

Naomis Vater ist Hunter Biden. Ihre Mutter ist Kathleen Buhle. Ihre Eltern, die sich 2017 scheiden ließen, haben jeweils Memoiren über Kämpfe in ihrer Beziehung geschrieben, von denen viele den jahrelangen Kampf von Hunter Biden gegen die Sucht betrafen.

Neals Familie stammt aus Jackson Hole, Wyoming, wo sich das Paar im September 2021 verlobte. (Der Verlobungsring enthält das Band des Verlobungsrings von Neals Großmutter und wurde von einem DC-Juwelier entworfen, teilte eine Person mit Kenntnis seiner Konstruktion CNN mit.)





Naomi Bidens Designerin für Hochzeitskleider wurde noch nicht bekannt gegeben, obwohl mehrere Mode-Insider, die von CNN kontaktiert wurden, spekulieren, dass der Job an Ralph Lauren ging, vielleicht den berühmtesten amerikanischen Modedesigner, der heute lebt. Joe Biden hat eine Vorliebe für Laurens Anzüge, nachdem er am Tag der Amtseinführung einen getragen hat, und Jill Biden wurde ebenfalls mit dem Etikett fotografiert. Im März besuchten Naomi und ihre Schwester Finnegan, 23, und Neal die Herbst-Modenschau 2022 von Ralph Lauren in New York City, die den größten Teil des Geschwätzes auslöste, dass sie den Designer für mindestens einen ihrer Hochzeitslooks tragen werde. Das Weiße Haus äußerte sich nicht zu den Kleiderspekulationen.

Fotos der Hochzeit sollen am Samstagnachmittag, irgendwann zwischen der morgendlichen Zeremonie und dem abendlichen Empfang, für die Presse freigegeben werden, sagt die mit der Planung vertraute Person.

Ohne Frage wird die Hochzeit in diesem Jahr das gesellschaftliche Ereignis des Weißen Hauses sein, vielleicht der gesamten Biden-Regierung. Es ist erst die 19. Hochzeit im Weißen Haus, die letzte war für Obamas Cheffotograf Pete Souza, der 2013 im Rosengarten getraut wurde. Die letzte Präsidententochter, die eine Hochzeit im Weißen Haus feierte, war Jenna Bush im Juni 2008. Bush hielt ihre Hochzeit und ihren Empfang Monate zuvor auf der Ranch der Familie Bush in Texas ab, aber ihr Vater, George W. Bush, beherbergte ungefähr 600 Gäste im Weißen Haus für den zweiten Empfang seiner Tochter.

Aber der Umfang und das Ausmaß der Biden-Hochzeit korrelieren am meisten mit denen von Luci Johnson, die ihren Empfang im East Room abhielt, nachdem sie Patrick Nugent geheiratet hatte, und Lynda Johnson, die 1967 Charles Robb im East Room des Weißen Hauses heiratete. Tricia Nixon heiratete im Juni 1971 Edward Finch Cox unter einem blumenbeladenen weißen Pavillon, der im Rosengarten errichtet wurde. Alle diese Hochzeiten waren Medien-Katzenminze, mit Zeitungen, die die Rezepte für die 6 Fuß hohen Hochzeitstorten druckten.

Stücke der Kuchen der Johnson-Töchter und Nixons wurden an das Smithsonian National Museum of American History geschickt. (Nixon ist zu einem 2 x 2 Zoll großen Stück verhärtet, das jetzt wie ein getrockneter Schwamm aussieht, so die White House Historical Association.)

Noch kein Wort über Bidens Kuchengeschmack oder ob die Gäste wie bei den oben erwähnten Hochzeiten im Weißen Haus am Ende des Abends ein Stück als Gastgeschenk mit nach Hause nehmen werden.