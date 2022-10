Die Hitzewellenkrise in Europa nimmt zu, da es den Einheimischen an Klimaanlagen mangelt

Europa steht vor einem harten Winter, da Inflation und Energiepreise weiter steigen. Auch der Kontinent steht nach seinem sengenden Sommer vor schwierigen Entscheidungen

Hitzewellen in Europa brachen Rekorde, lösten weit verbreitete Waldbrände aus und beschädigten sogar eine stark befahrene Start- und Landebahn eines Londoner Flughafens.

Im Gegensatz zu den USA verlassen sich europäische Länder nicht auf Klimaanlagen, um mit hohen Temperaturen fertig zu werden. Laut der Internationalen Energieagentur besaßen im Jahr 2016 weniger als 10 % der Haushalte in Europa Klimaanlagen.

„Wenn wir uns den Anfang dieses Sommers ansehen, war es ziemlich ruhig. Wir erhielten normalerweise 20 Anfragen pro Tag, vielleicht von Leuten, die sich für Klimaanlagen interessieren“, sagte Richard Salmon, Direktor von The Air Conditioning Co. mit Sitz in Zentral London.

Die Nachfrage nach Klimaanlagen stieg sprunghaft an, als die Temperaturen im Vereinigten Königreich 100 Grad Fahrenheit überschritten.

„Ich bin seit 15 Jahren hier und habe noch nie etwas Vergleichbares gesehen“, sagte Salmon.

Da Länder auf der ganzen Welt schnell Wege finden, ihre Häuser und Geschäfte zu kühlen, wird es immer wichtiger, eine Kühltechnologie zu installieren, die in Zukunft nicht über Kohlenstoffemissionen zu höheren Temperaturen beiträgt.

„Es ist klar, dass diese Art von Sommer und diese Art von Veranstaltungen zur neuen Norm werden, wenn keine wirksamen Minderungsstrategien auf globaler Ebene eingeführt werden, um die Emissionen zu reduzieren“, sagte Andrea Toreti, leitender Klimaforscher bei der Europäischen Kommission , das Exekutivorgan der EU.

Sehen Sie sich das Video an, um mehr darüber zu erfahren, warum große Teile Europas keine Klimaanlage haben, wie Klimaanlagen zum Klimawandel beitragen und neue Arten effizienter Kühltechnologien, die die CO2-Emissionen mindern können.