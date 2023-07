Ein Ende der Hitzewelle in Griechenland ist nicht in Sicht. Wie das Wetteramt mitteilte, werden im Süden des Landes am Sonntag Werte von bis zu 45 Grad Celsius erwartet. In der zentralgriechischen Stadt Larisa zeigte das Thermometer am frühen Samstagnachmittag 44 Grad. Auf der Ferieninsel Rhodos mussten zwei Dörfer und mehrere Hotels evakuiert werden.

Der Rauch eines Waldbrandes in der Nähe des Dorfes Laerma war zu stark, wie der staatliche Rundfunk berichtete. „Es ist der schwerste Brand, mit dem wir zu kämpfen haben“, sagte ein Sprecher der griechischen Feuerwehr.

Rhodos: Anwohner helfen Touristen bei der Evakuierung

Nach Angaben der Küstenwache wurden 1.500 Menschen von den Stränden in Sicherheit gebracht, weil Fluchtwege abgeschnitten waren. Die meisten von ihnen waren Touristen. Auch Fischer und Privatpersonen nahmen Menschen mit ihren Booten mit. Die Touristen sollen nun in Hotels und in einer Basketballhalle untergebracht werden. Hunderte Einwohner von Rhodos meldeten sich freiwillig, um den Touristen zu helfen, berichtete das staatliche Fernsehen.

Die seit drei Tagen wütenden Waldbrände auf Rhodos waren am Nachmittag außer Kontrolle geraten. Medienberichten zufolge wurden bereits Tausende Menschen in Sicherheit gebracht. Der Staatsfunk berichtete in einer Sondersendung, 8.000 Menschen hätten den bei Touristen beliebten Süden der Insel auf dem Landweg verlassen. Die Zahl könnte sogar noch höher sein, hieß es.

Ein Sprecher der Feuerwehr hatte zuvor mitgeteilt, dass 2.000 Menschen mit Booten von den Küsten südlich von Lindos in Sicherheit gebracht worden seien. Wie viele Menschen über Land flohen, war am Samstagabend aus offiziellen Quellen noch nicht bekannt.

In der Region Rhodos weht ein Wind der Stärke sechs. „Der Rauch ist so stark, dass man kaum atmen kann. Die Menschen werden in die kleine Stadt Gennadi gebracht, von wo aus sie in anderen Hotels untergebracht werden“, sagte Konstantinos Traraslias, stellvertretender Bürgermeister von Rhodos, dem Athener Nachrichtensender Skai.

Griechenland: Erinnerungen an die Hitzewelle von 1987 mit 1.300 Toten werden wach

Wie die Regierung in Athen am Abend mitteilte, wurden acht Menschen mit Atemproblemen ins Krankenhaus gebracht. Das Feuer, das seit vier Tagen auf den Bergen von Rhodos wütete, habe sich aufgrund der veränderten Windrichtung Richtung Küste gedreht und die Feuerwehr überrascht, sagte ein Sprecher.

Auch in Nordgriechenland herrschten vielerorts Werte um die 40 Grad. Selbst auf den meisten Ägäisinseln herrschen Temperaturen über 38 Grad. Einer der führenden griechischen Meteorologen, Konstantinos Lagouvardos, schätzte im Staatsfernsehen, dass „wenn es so weitergeht“, diese Hitzewelle die längste seit den Messungen in Griechenland werden könnte. Im Juli 1987 kamen bei einer ähnlichen Hitzewelle in Griechenland schätzungsweise 1.300 Menschen ums Leben.

Die Feuerwehr warnte erneut vor der großen Waldbrandgefahr. „Vor uns liegen noch schwierigere Zeiten“, sagte ein Sprecher dem Staatsfernsehen. Die Brände im Raum Athen und auf der Halbinsel Peloponnes konnten unter Kontrolle gebracht werden. Aber sie flammen immer wieder auf, weil alles ausgetrocknet sei, sagten sie.

Mittlerweile sind Hunderte Feuerwehrleute aus Rumänien, Bulgarien, Polen, der Slowakei und Malta in Griechenland eingetroffen, um die Feuerwehr zu verstärken und gegen die Flammen zu kämpfen. Frankreich, Italien, die Türkei, Zypern, Israel und Jordanien beteiligen sich mit Löschflugzeugen und Hubschraubern an den Löscharbeiten, teilte der griechische Zivilschutz mit.

In Italien werden nächste Woche Temperaturen von bis zu 48 Grad erwartet

Den Meteorologen zufolge wird die Hitzewelle auch in der kommenden Woche mit kleinen Schwankungen anhalten. Am Mittwoch wird mit Temperaturen um die 46 Grad in Südgriechenland ein neuer Höchstwert erwartet.

Auch die italienischen Meteorologen erwarten Anfang nächster Woche eine neue Hitzewelle. Dann seien zwischen Sardinien und Sizilien Spitzentemperaturen von 47 bis 48 Grad möglich, schrieb der Wetterdienst Ilmeteo.it. Der Wetterdienst der italienischen Luftwaffe registrierte am frühen Samstagnachmittag in Palermo, der Hauptstadt Siziliens, 40 Grad. In Rom waren es 37 Grad. Am vergangenen Dienstag waren dort bereits 41,8 Grad gemessen worden. (dpa)