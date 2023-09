Story-Highlights Diese Seite enthält das Transkript der Show

6. September 2023

Heute werfen wir auf CNN 10 einen Blick auf die Pläne für ein Treffen der Staats- und Regierungschefs Nordkoreas und Russlands. Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten befürchten, dass das Treffen die Bemühungen Russlands gegen die Ukraine verstärken und Nordkorea mit neuer Technologie versorgen könnte. Dann untersucht CNN 10 invasive Arten und wie sie sich auf alles auswirken könnten, von unserer Wirtschaft bis hin zu unserem Wetter. CNN 10 reist auch zu den US Open, wo wir das Geschehen aus der ersten Reihe verfolgen werden. All das und ein Hühnerflügel-Esswettbewerb in der heutigen Folge.

