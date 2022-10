Die Herausforderungen für Kreditinstitute und ihre Kunden in diesem Jahr

Bankenaufsicht setzt neben Nachhaltigkeit weiterhin auf IT-Sicherheit / 8. Symposium „Bankenaufsicht“ an der Hochschule für Finanzwirtschaft & Management (HFM) mit großem Publikum. Nachdem die deutsche Wirtschaft die Corona-Pandemie auch dank staatlicher Hilfen und Sonderregelungen relativ gut verkraftet zu haben scheint, sorgen nun der Ukraine-Krieg, unterbrochene Lieferketten, die Inflation sowie der Anstieg der Energiepreise und Zinsen für hohe Belastungen. Vor diesem Hintergrund trafen sich beim 8. Symposium Bankenaufsicht an der Hochschule für Finanzwirtschaft & Management (HFM) knapp 60 Fach- und Führungskräfte aus Banken und Sparkassen mit hochkarätigen Referenten aus den Bereichen Aufsicht und Finanzen zu einem „Briefing“ dagegen Hintergrund.

Prof. Dr. Anne Böhm-Dries, Professorin für Bankbetriebslehre an der HFM: „Aufgrund der Verlangsamung der wirtschaftlichen Entwicklung und des Preisanstiegs könnten Kreditausfälle bei Firmen- und Privatkunden zunehmen. Der Zinsanstieg sollte sich stabilisieren oder verbessern.“ Zinsüberschuss mittelfristig, könnte sich aber kurzfristig verbessern, jedoch negative Auswirkungen auf die Ergebnisse einiger Kreditinstitute haben.“ Die Bankenaufsicht spielt in dieser Situation eine wichtige Rolle und beobachtet die Entwicklungen genau, um rechtzeitig und flexibel reagieren zu können.

LSI-Stresstest: BaFin und Deutsche Bundesbank sehen ausgleichende Ertragschancen

Auch wenn die neuen negativen Entwicklungen im aktuellen LSI-Stresstest nicht planmäßig berücksichtigt wurden, lässt sich aus den kürzlich veröffentlichten Ergebnissen ableiten, dass die Mehrheit der deutschen Institute gut kapitalisiert in den erwarteten wirtschaftlichen Abschwung geht. Dies gilt nach Analysen der Europäischen Zentralbank (EZB) auch für die großen systemrelevanten Institute (SI), für die sie die direkte Aufsicht ausübt.

Der LSI-Stresstest zeigt, dass der unterstellte Zinsanstieg, der inzwischen teilweise realisiert wurde, die Institute kurzfristig belasten, mittelfristig aber zu einer höheren Profitabilität führen wird. Diese Ertragschancen können Risiken aus dem schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfeld wie Energiepreise und Lieferkettenengpässe kompensieren.

Aufgrund der guten Kapitalausstattung rechnen BaFin und Deutsche Bundesbank derzeit nicht mit einer Kreditklemme. Aus diesem Grund sollte auch im nächsten Jahr an der Einführung des antizyklischen Kapitalpuffers und des systemischen Kapitalpuffers für Wohnimmobilienkredite festgehalten werden.

Die IT-Sicherheit hat weiterhin einen hohen Stellenwert in der Aufsicht

Mit der zunehmenden Digitalisierung von Geschäftsprozessen wird die IT-Sicherheit und damit die Reduzierung von IT-Risiken immer wichtiger. „Kreditinstitute sollten sich darauf einstellen, dass die Aufsichtsbehörden in der Geschäftsmodellanalyse verstärkt auf jene Digitalisierungsstrategien setzen, die zu einer besseren Kosteneffizienz und Rentabilität führen“, erklärt Böhm-Dries.

Darüber hinaus stehen das Informationssicherheitsmanagement und das Informationsrisikomanagement derzeit im Fokus der IT-Prüfungen der BaFin und der Deutschen Bundesbank. Insbesondere die gemäß BAIT einzurichtende Stelle des Informationssicherheitsbeauftragten (ISB) spielt bei der Einhaltung der Informationssicherheit eine herausragende Rolle. Daher sollte dieser Stelle ausreichend Personal und eine grundsätzliche Bedeutung beigemessen werden. Eine Auslagerung dieser Funktion ist nur für sehr kleine Institute unter bestimmten Voraussetzungen möglich.

„Um sich darauf vorzubereiten und die IT ohnehin sicher aufzustellen, ist unter anderem geschultes Fachpersonal im eigenen Haus für den Fortbestand der ‚sicheren Bank‘ unerlässlich. Insbesondere die Expertise des Informationssicherheitsbeauftragten (ISB ) ist essenziell und sollte in den Organisationsstrukturen ganz oben angesiedelt sein“, resümiert Prof. Dr. Anja Schulz, Inhaberin der Professur für Bankenregulierung an der HFM.

Mit dem geplanten Digital Operational Resilience Act (DORA) sind auf europäischer Ebene neue Regelungen in Vorbereitung. Da sie unter anderem spezifischere Anforderungen als die BAIT enthält, werden die bestehenden Ermessensspielräume von Instituten und Aufsichtsbehörden eingeschränkt. Diese EU-Verordnung soll im ersten Quartal 2023 im Europäischen Gesetzblatt veröffentlicht werden und zwei Jahre später in Kraft treten.

Neuigkeiten aus der 7. MaRisk-Novelle

Neben der Umsetzung der EBA-Leitlinien zur Kreditvergabe und Überwachung soll mit der veröffentlichten 7. MaRisk-Novelle ein regulatorischer Rahmen für das in den letzten Jahren wachsende Immobilien-(Eigen-)Geschäft der Institute geschaffen werden. Dabei überträgt die BaFin im Wesentlichen Anforderungen, die bereits für Kredite gelten, auf das neue Modul BTO 3, das für Immobilientransaktionen verwendet werden soll.

Darüber hinaus enthalten die MaRisk erstmals explizite Vorgaben zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken in Deutschland. „Institute sollten ihre Bemühungen verstärken, Nachhaltigkeitsrisiken im Risikomanagement zu berücksichtigen und entsprechend zu quantifizieren“, rät Schulz den Verantwortlichen in den Finanzinstituten.

Rückblick: Vorträge und Referenten des Symposiums „Bankenaufsicht“ am 29.09.2022 finden Sie unter www.s-hochschule.de/symposium-bankenaufsicht

Einmal im Jahr findet das Symposium „Bankenaufsicht“ statt. Die nächste Ausgabe ist für Herbst 2023 geplant.

Die Hochschule für Finanzen & Management (HFM) ist eine private, staatlich anerkannte Hochschule mit Sitz in Bonn und versteht sich als Kompetenzzentrum für angehende Führungskräfte in der Finanzbranche. Alle Ausbildungs- und berufsbegleitenden Studiengänge tragen das Gütesiegel des Akkreditierungsrates. Der enge Austausch mit Finanzdienstleistungsunternehmen sichert eine zukunftsorientierte Fach- und Führungsqualifikation durch die Bachelor- und Masterstudiengänge, vor allem aber durch vielfältige wissenschaftliche Weiterbildungsangebote. Die HFM versteht sich als Ort des lebenslangen Lernens für Finanzdienstleister. www.s-hochschule.de

Pressekontakt:

Hochschule für Finanzen & Management (HFM)

Anita Pützer, Leiterin Öffentlichkeitsarbeit, 0228/204-9956 | [email protected]

Originalinhalt von: Hochschule für Finanzwirtschaft & Management übermittelt durch news aktuell