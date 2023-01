Die HBO-Adaption von „The Last of Us“ geht weit über das PlayStation-Spiel hinaus

Für Schriftsteller Craig Mazin der gruseligste Moment seit HBOs The Last of Us sind nicht die Clicker, Bloater oder andere Schrecken von das legendäre Sony PlayStation-Spiel Die Serie ist adaptiert von. Es ist ein einsamer Wissenschaftler, der erkennt, dass eine Pilzinfektion des Gehirns den größten Teil der Weltbevölkerung in wilde Kannibalen verwandeln wird, in einer Rückblende, die im Spiel nicht zu sehen war oder seine Fortsetzung 2020.

„Das ist erschreckend für mich“, sagte er mir in einem Zoom-Interview vor der Premiere der Show am 15. Januar . „Es erdet alles, und je mehr wir dafür sorgen können, dass sich die Peripherie real anfühlt, desto realer wird sich das Zentrum anfühlen.“

Mazin wendete die gleiche Neugier an eine echte Katastrophe beim Erstellen Das gefeierte Tschernobyl 2019, aber die Rückblenden von The Last of Us und die pseudowissenschaftliche Ursache wurden aus Gesprächen mit dem Co-Autor der Serie, Neil Druckmann, abgeleitet. Als Autor, Creative Director und Co-Präsident des Entwicklers Naughty Dog genoss Druckmann die Gelegenheit, sein Universum über das hinaus zu erweitern, was wir in den Spielen sehen, und zwar durch die Reaktion eines Experten auf diese apokalyptische Offenbarung.

„Es ist nicht nur beängstigend, die Wissenschaftlerin sagen zu hören, dass es vorbei ist, sondern der Moment, in dem sie es für sich akzeptiert und das Drama auf ihrem Gesicht sieht, ist etwas Einzigartiges dafür [adaptation] dass ich so froh bin, dass wir es zeigen können“, sagte er.

Die Rückblenden sind jedoch nicht die einzige Änderung, die Fans des Spiels bemerken werden – die Zeitachse wurde verschoben, sodass der Ausbruch 2003 stattfand (statt 2013 des Spiels), wobei die postapokalyptische Erzählung 2023 (statt 2033) stattfand. Da das Spiel im selben Erscheinungsjahr stattfand, waren sich Mazin und Druckmann einig, dass die chronologische Neupositionierung sinnvoll war, da sie die Geschichte nicht grundlegend veränderte.

„Wenn ich mir eine Show im Jahr 2023 ansehe und sie im Jahr 2043 stattfindet, ist sie nur ein bisschen weniger real. Ich dachte, es könnte interessant sein, einfach zu sagen: ‚Hey, schau, in diesem Paralleluniversum passiert das richtig jetzt.‘ Es ging also wirklich nur darum, den Menschen zu helfen, sich ein bisschen mehr zu verbinden“, sagte Mazin.

„Praktisch hat sich nicht viel geändert, außer dass wir eine etwas andere Palette an Requisiten, Bühnenbild und Autoauswahl erhalten haben. Interessanterweise finden wir im Laufe der Serie immer wieder neue Orte und neue Relikte der alten Welt. [always] zurück zu dieser Stimmung von 2003.“

Getrieben von Trauer

Eine weitere Grundlage der Geschichte ist das nachvollziehbare menschliche Drama im Kern. In den neun Folgen der ersten Staffel folgen wir dem griesgrämigen Schmuggler Joel Miller, der damit beauftragt wurde, die fröhliche Teenagerin Ellie durch die postapokalyptischen USA zu eskortieren (wir sagen nicht warum, um Spoiler zu vermeiden). Das Paar wird von Pedro Pascal und Bella Ramsey gespielt.

Pascal, den Sie vielleicht kennen Game of Thrones und Der Mandalorianersagte, dass der tragische Verlust, den Joel erlitt, als der Ausbruch begann, ihn 20 Jahre später immer noch antreibt.

„Er ist völlig von einem Trauma getrieben, und alles, was er tut, im Guten wie im Schlechten, ist von diesem Verlust geprägt und davon, dass er diese Art von Verlust nicht noch einmal erlebt. Leider können sich so viele von uns darauf beziehen“, erzählte er mir weiter Zoomen.

„Es ist erstaunlich, in eine Adaption eines geliebten Ausgangsmaterials einzusteigen, in dessen Mittelpunkt eine so emotionale menschliche Geschichte steht, um es noch schmerzhafter zu machen. Was wir als Zuschauer anscheinend lieben … wir sind masochistisch. „

Kollege Game of Thrones Alumnus Ramsey bemerkt, dass Ellie Joels Schmerz wahrnimmt, was dazu führt, dass sie auf ihrer Reise eine Bindung eingehen.

„Ellie ist sich bewusst, dass mit diesem Typen etwas nicht stimmt – er hat mehr zu bieten, er ist nicht einfach nur ein mürrisches Arschloch“, sagte der Schauspieler. „Sie sieht eine gemeinsame Erfahrung; Ellie hat eine sehr wichtige Person in ihrem Leben verloren [as well]. Wenn Sie jemanden sehen, der so etwas auch durchgemacht hat, möchten Sie sich mit ihm verbinden [even though] Joel ist dagegen sehr resistent.“

Mehr als überleben

Das Duo sucht nach Joels idealistischem Bruder Tommy, der einen Zweck gefunden hat, indem er versucht, diese schreckliche Welt zu reparieren. Er wird von Gabriel Luna gespielt, bekannt für seine Rollen in Marvels Agenten von SHIELD und Terminator: Dunkles Schicksal.

„Er wünscht sich, was sein Bruder am Anfang hat, nämlich die Familie – einen Samen zu pflanzen und ihm beim Wachsen zuzusehen“, erzählte mir Luna per Video-Chat. „Er sucht nach einer Welt, in der man mit der Natur leben kann, und sie versucht nicht länger, dich ständig aktiv zu töten. Er glaubt, dass wir wirklich dorthin zurückkehren können.“

Scheinbar die Speerspitze dieser Rückkehr in die Zivilisation sind die Glühwürmchen, eine Gruppe von Rebellen, die sich gegen die strenge autoritäre Kontrolle des Militärs über die Überlebenden wehren. Sie werden von Marlene angeführt, die von Sons of Anarchy und The Flight Attendant-Schauspielerin Merle Dandridge gespielt wird. Sie erzählte mir, dass die Glühwürmchen „Hoffnung“ darstellen, da sie nach einem Weg suchen, den Menschen ihre Autonomie zurückzugeben.

Diese Casting-Wahl wird Fans der Spiele begeistern, da sie Marlene in den Spielen porträtierte. (Joel und Ellie spielen auch die Schauspieler Troy Baker und Ashley Johnson in unbekannten Rollen auftauchen.) Sie bestätigte auch, dass sich die Arbeit, die sie für das Original von 2013 geleistet hatte, als nützlich erwiesen hatte, als sie zu der Rolle in der Show zurückkehrte, aber der legendäre Status, den die Serie in den Jahren seitdem erreichte, eröffnete neue Wege, die es zu erkunden gilt.

„Ich habe die Vorbereitung auf jeden Fall noch einmal überprüft. Und mich bei Neil erkundigt, um sicherzustellen, dass ich es richtig gemacht habe, denn mit der Zeit kann Ihr Gedächtnis die tatsächlichen Fakten untergraben“, sagte sie. „Das große Geschenk, ein vorhandenes Quellmaterial zu haben, das so beliebt, weit verbreitet und überall ausgestrahlt wird, besteht darin, dass Sie zurückgehen, es sich ansehen und es ansehen können [immerse yourself in its rich world].“

