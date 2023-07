„Wir richten Reparatureinrichtungen in Europa ein, wir übersetzen (Schulungs- und Reparatur-)Handbücher, wir müssen noch viel mehr gemeinsam tun, also wird der Fokus stärker darauf liegen“, sagte der Beschaffungs- und Erhaltungschef des Pentagons, William LaPlante, in einem Interview.

Moderne Ausrüstung im Wert von mehreren Milliarden Dollar funktionsfähig zu halten, damit Kiew seine Gegenoffensive fortsetzen kann, ist eine der Hauptaufgaben einer 22-köpfigen Arbeitsgruppe unter der Leitung der USA, Polens und des Vereinigten Königreichs, wobei LaPlante die Führung übernimmt.

Die Arbeitsgruppe, die sich nicht nur der Erhaltung der Ukraine, sondern auch der Wiederauffüllung der US-amerikanischen und europäischen Verteidigungslager widmet, trifft sich regelmäßig im Rahmen der 50 Nationen umfassenden ukrainischen Verteidigungskontaktgruppe unter der Leitung von Verteidigungsminister Lloyd Austin, deren letztes monatliches Treffen am Dienstag stattfand, um zu besprechen, was sonst noch auf Kiews Wunschliste vereinbart werden kann.

„Wir führen regelmäßige Gespräche“ mit ukrainischen Kollegen, sagte LaPlante. „Was brauchen sie mehr? Können wir noch weitere Teile verschicken? Wir verfolgen tatsächlich die sogenannte Verfügbarkeitsrate jedes einzelnen dieser Systeme“ nahezu in Echtzeit.

Die Gruppe hat den Ukrainern bereits dabei geholfen, eine Versorgungsunterstützungsaktion einzurichten, die über 4.000 Versorgungslinien für stark nachgefragte Ersatzteile für die internationale Sammelsurium gespendeter Ausrüstung verfolgt.

Die Liste der in den letzten 17 Monaten in die Ukraine verschickten Ausrüstungsgegenstände ist sowohl hinsichtlich der Schnelligkeit als auch der Vielfalt atemberaubend. Es reicht von deutschen Panzern über amerikanische Haubitzen und italienische Luftabwehrfahrzeuge bis hin zu britischen, polnischen, kanadischen, französischen und tschechischen Fahrzeugen.

Und es kommen weiterhin Lieferungen. Beim Treffen der ukrainischen Verteidigungskontaktgruppe, das diese Woche stattfand, lag der Schwerpunkt auf Minenräumfahrzeugen und -ausrüstung sowie auf mobilen Luftabwehrsystemen mit kurzer Reichweite, so eine mit den geschlossenen Gesprächen vertraute Person, der anonym bleiben durfte, um deren Inhalt zu besprechen.

Nach dem Treffen kündigten die USA ein neues Militärhilfepaket in Höhe von 1,3 Milliarden US-Dollar für die Ukraine an, das über 300 gepanzerte Fahrzeuge und vier nationale fortschrittliche Boden-Luft-Raketensysteme für Kiew umfasst.

Der multinationale Streichelzoo moderner Fähigkeiten und internationaler Versorgungslinien würde die Fähigkeit jedes Landes, in Friedenszeiten mitzuhalten, überfordern, aber dies während eines Krieges zu tun und sich auf die Großzügigkeit ausländischer Partner zu verlassen, erhöht die Komplexität nur.

Die Einsatzbereitschaft der Ausrüstung war für Kiew seit Kriegsbeginn ein großes Anliegen. Russland war in der Lage, auf seine großen Vorräte zurückzugreifen, um bei jeder Gelegenheit mehr Ausrüstung und mehr Truppen in den Kampf zu schicken. Im Gegensatz dazu arbeitet die Ukraine mit Geräten, die entweder jahrzehntealte russische Lagerbestände haben oder noch relativ neu sind, und ein Großteil der gravierendsten Reparaturarbeiten muss noch an Orte wie Polen oder Tschechien verschifft werden, bevor die lange Reise zurück in die Ukraine angetreten wird.

Kiew äußert seit langem seine Besorgnis über die Verfügbarkeit vieler dieser gespendeten Systeme, da einige Fahrzeuge und Waffen aus US-amerikanischen und verbündeten Lagerhäusern eingetroffen sind und reparaturbedürftig sind.

Während die Nachhaltigkeitsarbeitsgruppe Fortschritte gemacht hat, haben auch die Realitäten der nationalen Politik und der Regierungsbürokratie Einfluss darauf, was wann geschieht.

Ein Plan für Berlin und Warschau, in Polen ein gemeinsames Reparaturzentrum für ukrainische Leopard-2-Panzer einzurichten, scheiterte diesen Monat an Unstimmigkeiten über die Kosten der Arbeiten, so dass einige beschädigte Panzer ungenutzt auf ihre Reparatur warteten.

Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius reiste nach Polen, um zu versuchen, den Bau des Reparaturzentrums anzukurbeln, der ursprünglich im Mai beginnen sollte. Berlin hat sich inzwischen von dem Deal distanziert, und nun sieht es so aus, als ob die Arbeiten zu einem späteren Zeitpunkt in Deutschland und Litauen durchgeführt werden.

Die britische Regierung war im Alleingang erfolgreicher und unterzeichnete diesen Monat einen 60-Millionen-Dollar-Vertrag mit dem britischen Verteidigungsunternehmen Babcock zur Reparatur von Challenger-2-Panzern und anderen Kampffahrzeugen, die der Ukraine gespendet wurden. Der Vertrag „liefert der Ukraine wesentliche Unterstützung auf dem Schlachtfeld“, sagte Verteidigungsminister Ben Wallace in einer Erklärung.

Die Gegenoffensive erwies sich für die ukrainischen Streitkräfte als schwierig, da sie sich ihren Weg durch dichte Minenfelder zu den gut verteidigten russischen Schützengräben erkämpfen mussten. Diese ersten Angriffe führten zu einigen vielbeachteten Verlusten von in den USA hergestellten Bradley-Kampffahrzeugen und riesigen minenresistenten Truppentransportern sowie einigen beschädigten deutschen Leopard-Panzern.

Wenn sie reparierbar sind, steht es ganz oben auf der Agenda, diese Fahrzeuge wieder an die Spitze zu bringen.

Mit der im vergangenen Jahr aufgebauten Reparaturinfrastruktur, so LaPlante, seien die Teams hinter den Linien in der Lage, „diese Informationen sofort zu erhalten, und dann finden wir die Lösung und bringen sie zum Laufen.“

„Und ich möchte wirklich den Ukrainern Anerkennung zollen, sie sind diejenigen, die es tun“, fügte er hinzu. „Aber wir stellen sicher, dass sie alles haben, was sie brauchen. Und wenn die Teile aus einem Land am anderen Ende der Welt kommen müssen, sorgen wir dafür, dass wir sie dorthin bringen. Die Aufrechterhaltung ist also eigentlich die meiste Arbeit, die derzeit ansteht.“

Die USA haben außerdem über 700 technische Handbücher für gespendete Waffen ins Ukrainische übersetzt und Verteidigungsfirmen auf der ganzen Welt angeworben, um technische Datenpakete für die Systeme zu sichern.

Die Arbeitsgruppe hält außerdem eine Reihe von Sitzungen mit Verteidigungsunternehmen aus den USA und Europa ab, um herauszufinden, was sie noch tun können, um kurz- und langfristig zu helfen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf der Frage liegt, wie mehr Artilleriemunition hergestellt werden kann, die die Ukrainer schnell verbrennen.

Was die Kanonen selbst betrifft, die durch den ständigen Gebrauch verschleißen, sind die Ukrainer dazu übergegangen, ihre Ersatzteile mithilfe von 3D-Druckern selbst herzustellen.

„Sie haben sie direkt vor Ort im Land gedruckt“, sagte LaPlante. „Anfangs druckten sie sie so gut sie konnten durch Reverse Engineering, und die Tatsache, dass es nicht so lange hielt wie das Originalteil, war ihnen egal, weil sie es sehr schnell bekamen.“

Für Kiew steht Geschwindigkeit im Vordergrund, wenn es darum geht, seine brandneuen Fahrzeuge und Waffen im Kampf zu halten.

Nach dem Treffen der Kontaktgruppe zur Verteidigung der Ukraine am Dienstag warnte General Mark Milley, der Vorsitzende des Oberkommandos der Streitkräfte, dass die Gegenoffensive sich noch in einem frühen Stadium befinde und „noch viel zu kämpfen“ sei.

Austin stand neben ihm im Pentagon und fügte hinzu, dass westliche Partner weiterhin Waffen und Unterstützung in die Ukraine liefern müssen. „Die Ukraine kämpft um ihr Leben“, sagte er. „Es geht um viel.“