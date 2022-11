Die Handelsfragen, die für die Volkswirtschaften der USA und Chinas beim Treffen in Indonesien auf dem Spiel stehen

Hongkong

CNN-Geschäft

—



Als Präsident Joe Biden im Januar 2021 sein Amt antrat, gab es auf beiden Seiten des Pazifiks Erwartungen, dass er sich von dem Handelskrieg zurückziehen würde, den sein Vorgänger fast drei Jahre zuvor mit China begonnen hatte.

Frustriert von Chinas riesigem Handelsüberschuss und dem Vorwurf, geistiges Eigentum der USA gestohlen zu haben, verhängte der ehemalige Präsident Donald Trump im Juni 2018 Zölle auf chinesische Waren im Wert von 50 Milliarden US-Dollar. Peking konterte mit seinen eigenen Zöllen, und die Spirale setzte sich fort, bis ein sogenannter Waffenstillstand vereinbart wurde im Jahr 2020.

Anstatt diese Maßnahmen rückgängig zu machen, hat Biden es getan stillschweigend den Handelskonflikt verschärft. Im Oktober verhängte seine Regierung umfassende neue Beschränkungen, um Chinas Zugang zu Technologien einzuschränken, die für seine wachsende Militärmacht von entscheidender Bedeutung sind.

Vor diesem Hintergrund des zunehmenden Wettbewerbs und angesichts der Befürchtungen einer globalen Rezession werden sich die Staats- und Regierungschefs der beiden größten Volkswirtschaften der Welt am Montag am Rande des G20-Gipfels in Bali, Indonesien, treffen.

Im Gespräch mit Reportern auf Bali sagte US-Finanzministerin Janet Yellen, das Treffen sei dazu bestimmt, die Beziehungen zu stabilisieren, und äußerte die Hoffnung, dass es den Grundstein für ein bilaterales wirtschaftliches Engagement legen werde.

Der Einsatz ist hoch für beide Seiten und den Rest der Welt. China mit seiner fast 18 Billionen US-Dollar schweren Wirtschaft war in den letzten Jahren der Hauptmotor des globalen Wachstums. Aber Covid-Lockdowns und eine Immobilienkrise haben die Expansion in diesem Jahr gebremst.

Obwohl die Erwartungen an das Treffen gering sind, ist es für beide Seiten entscheidend, sich wieder zu engagieren, sagte Mattie Bekink, der in Shanghai ansässige China-Direktor des Economist Intelligence Corporate Network, gegenüber CNN Business.

Jahrzehntelang bestanden regelmäßige Kommunikationswege zwischen US-Beamten und ihren chinesischen Kollegen, aber die meisten dieser Wege wurden abgeschnitten, nachdem die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, Taiwan im Juli besucht hatte.

„Es ist wichtig, dass Staatsoberhäupter direkt sprechen“, sagte sie. „Es fehlt an Vertrauen in dieser Beziehung. Wenn Xi und Biden das Signal senden, dass es Zeit ist, die Kommunikation wieder aufzunehmen, wird dies hoffentlich auf die unteren Ebenen durchsickern.“

Neben dem Handel sei es für beide Seiten wichtig, bei Themen wie Klimawandel und Ernährungssicherheit zusammenzuarbeiten, sagte sie.

Die Stabilisierung einer Wirtschaftsbeziehung zwischen den USA und China, die sich auf einem so niedrigen Niveau befindet, wird angesichts enttäuschter Erwartungen auf beiden Seiten schwierig sein, so Dexter Roberts, Senior Fellow der Asia Security Initiative des Atlantic Council, der einen Newsletter über die Geschäfte zwischen den USA und China herausgibt Wirtschaftsbeziehungen Handelskrieg genannt.

„Zunächst einmal war es eine große Sache, dass Biden nicht versucht hat, einen Weg zu finden, um die von Trump eingeführten Zölle in Höhe von 300 Milliarden US-Dollar zu senken, was viele von ihm erwarteten“, sagte er gegenüber CNN Business. „Sehr zum Schock und Leid von Peking hat Biden die Dinge auf der Handelsseite noch unangenehmer gemacht.“

Zu Bidens Maßnahmen gehörten: Oktobers Beschränkung des Verkaufs von fortschrittlichen Chips und Geräten zur Chipherstellung, ein Verbot aller in der chinesischen Region Xinjiang hergestellten Waren, die schwarze Liste einiger chinesischer Unternehmen und die Verhängung von Sanktionen gegen Dutzende von chinesischen und Hongkonger Beamten wegen Pekings Vorgehen gegen die Sonderverwaltung Region.

Im Jahr 2018 erhob die Trump-Administration eine Reihe von Zöllen auf chinesische Waren im Wert von Hunderten von Milliarden Dollar wie Sonnenkollektoren, Waschmaschinen, Stahl und Aluminium. China reagierte mit eigenen Zöllen auf amerikanische Kultprodukte wie Harley-Davidson und Jack Daniel’s.

Die von den USA auferlegten Steuern und der anschließende Handelskrieg trugen dazu bei, Chinas Wirtschaft zu bremsen, aber sie schmälerten auch das Endergebnis der amerikanischen Unternehmen, was zu Stellenabbau, höheren Preisen und Einbußen bei den Haushaltsbudgets führte, wie spätere Wirtschaftsanalysen zeigen würden.

Im „Waffenstillstand“ von Anfang 2020 unterzeichnete Trump ein „Phase-1“-Handelsabkommen mit China, in dem Peking versprach, 200 Milliarden Dollar mehr an amerikanischen Exporten als 2017 zu kaufen. China hielt sich jedoch nicht daran und „kaufte nichts davon zusätzliche 200 Milliarden US-Dollar an US-Exporten, die im Rahmen des Abkommens zugesagt wurden“, heißt es in einem Bericht des Peterson Institute for International Economics.

Als Biden sein Amt antrat, behielt er die Trump-Zölle zum Teil bei, weil China diese Ziele trotz des Drucks amerikanischer Unternehmen, die für Rollbacks plädierten, immer noch nicht erreicht hatte. Als die Inflation jedoch auf historische Höchststände zu steigen begann, haben US-Beamte, darunter Yellen, Gespräche mit China geführt, um möglicherweise einige Zölle aufzuheben, um Preiserhöhungen zu zähmen.

Bekink sagte, sie erwarte keine dramatischen Verschiebungen der Handelsströme infolge des Biden-Xi-Treffens. Und der Überschuss zugunsten Chinas ist nicht verschwunden.

In den ersten zehn Monaten dieses Jahres stiegen Chinas Exporte in die Vereinigten Staaten laut den neuesten chinesischen Zolldaten im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2021 um 6,6 % auf 495 Milliarden US-Dollar. Chinas Importe amerikanischer Waren stiegen im gleichen Zeitraum nur um 0,3 % auf 145 Milliarden Dollar.

Es wird jedoch erwartet, dass die beiden Staats- und Regierungschefs die Bemühungen der Biden-Regierung erörtern, die inländische Produktion von Halbleiterchips anzukurbeln, was, wie er letzten Monat feststellte, bereits Bedenken bei seinem chinesischen Amtskollegen geweckt hat.

„Ich habe von Xi Jinping gehört, dass er darüber ein wenig besorgt ist“, sagte Biden bei einer Veranstaltung in Syracuse, New York, wo er eine lokale Investition von 100 Milliarden US-Dollar in die Halbleiterfertigung ankündigte.

Die Pandemie hat die Kehrseite der jahrzehntelangen Abhängigkeit Amerikas von ausländischer Chipproduktion ins Rampenlicht gerückt. Lockdowns und Fabrikschließungen in Asien, gefolgt von einem weltweiten Anstieg der Nachfrage nach Mikrochips, führten zu einem lähmenden Mangel an den entscheidenden Halbleitern, die für die amerikanische Industrie benötigt werden, von Autoherstellern über Cybersicherheit bis hin zu medizinischen Geräten.

Die daraus resultierenden Produktionspausen in den Autowerken trugen dazu bei, dass die Preise für Neu- und Gebrauchtwagen in die Höhe schnellten und die Inflation angeheizt wurde, die auf dem höchsten Stand seit den 1980er Jahren verharrt.

Die Vereinigten Staaten haben den Chipmangel als „nationales Sicherheitsproblem“ bezeichnet, und im August unterzeichnete Präsident Biden den 200-Milliarden-Dollar-CHIPS-and-Science-Act, einen Fünfjahresplan, um die inländische Chipherstellung anzukurbeln, die Kosten zu senken und die Abhängigkeit vom Chip zu verringern weltweite Versorgungs-Kette.

Die US-Importe von Halbleitern aus China sind um 26 % niedriger als vor der Einführung von Zöllen in Höhe von 25 %, nach Peterson. Die neuesten Beschränkungen im Oktober haben das wachsende technologische Wettrüsten weiter eskaliert.

„Die größere Frage ist die nach der Zukunft der Tech-Rivalität.“ sagte Bekink. „Ich glaube nicht, dass die USA von ihrer starken Haltung zurücktreten werden, Chinas technologische Fähigkeiten einzudämmen. Der Handelskrieg war immer eine Tech-Rivalität.“

– Lucy Bayly und Alicia Wallace trugen zur Berichterstattung bei.