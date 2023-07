Ein Rettungshubschrauber in Österreich im Juni 2023 (Symbolbild). © IMAGO/Daniel Scharinger

In Osttirol löste sich die Handbremse eines Autos, das Auto mit zwei Insassen stürzte zwölf Meter in die Tiefe. Eine Baumgruppe verhinderte Schlimmeres.

Prägraten – Auf einem steilen Waldweg in Prägraten im Osten des österreichischen Bundeslandes Tirol löste sich am Dienstagnachmittag (27. Juni) aus noch ungeklärter Ursache die Handbremse eines Autos. Das Fahrzeug stürzte zwölf Meter in die Tiefe, doch die beiden Insassen hatten bei dem Unfall Glück: Eine Baumgruppe stoppte das Auto, wie der ORF Tirol berichtete. Der Hang in der Gegend war bis zu 150 Meter tief.

Der Fahrer parkte das Auto vor der Rechtskurve und stieg aus

Kurz vor dem Vorfall parkte der 63-jährige Fahrer das Auto auf einer Höhe von etwa 1.800 Metern vor einer Rechtskurve und stieg aus, um mit einem Fernglas Wildtiere zu beobachten. Nach eigenen Angaben hatte er die Handbremse angezogen. Kurz nachdem der Mann ausgestiegen war, geriet das Auto aus unbekannter Ursache ins Rollen und stürzte einen Hang hinunter.

Während sich die 62-jährige Ehefrau des Fahrers schwer am linken Unterarm verletzte, blieben der Fahrer selbst und sein 31-jähriger Sohn unverletzt. Die beiden Insassen konnten sich aus dem Auto befreien, ein Rettungshubschrauber flog alle drei Personen ins Tal. Der Einsatz von Bergrettung, Polizei und Feuerwehr dauerte mehrere Stunden. Die Einsatzkräfte bargen auch das Fahrzeug, das einen Totalschaden erlitten hatte.

Nach Angaben der Feuerwehr könnte der Sturz bis zu 150 Meter tief gewesen sein: „Wir hatten mit deutlich Schlimmerem gerechnet“

Aus Sicht der Experten endete der Vorfall glimpflich. „Als wir alarmiert wurden, hatten wir mit deutlich Schlimmerem gerechnet, denn es geschah in einem Bereich, in dem es sofort 100 bis 150 Meter in die Tiefe geht. Glücklicherweise verhinderte die Lärche den weiteren Absturz“, sagte Fabian Mair, Kommandant der Feuerwehr Prägraten Tiroler Zeitung.

Vergesslichkeit oder ein technischer Defekt: Eine nicht richtig angezogene oder sich lösende Handbremse hat oft schwerwiegende Folgen. Der Unfall in Tirol war jedoch kein Einzelfall. Im Mai verursachte eine vergessene Handbremse mehrere Verletzte, als ein Auto bei Bad Tölz eine Böschung hinunterrollte. Ein Auto, das wegen nicht angezogener Handbremse in Bewegung geriet, hat im März in der Region Nürnberg ein Kind angefahren.