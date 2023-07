CNN

Das Justizministerium kündigte am Donnerstag eine zivilrechtliche Untersuchung der baufälligen und unhygienischen Bedingungen im Gefängnis von Fulton County in Atlanta sowie der Gewalt gegen Häftlinge an.

Die Abteilung wird die Haftbedingungen der Insassen, ihren Zugang zu geistiger und körperlicher Gesundheitsversorgung und die gegen Inhaftierte verübte Gewalt untersuchen.

Die Untersuchung wurde teilweise durch den Tod von Lashawn Thompson ausgelöst, einem inhaftierten Mann, der letztes Jahr „mit Läusen und Dreck bedeckt“ im Gefängnis starb, sagte die stellvertretende Generalstaatsanwältin Kristen Clarke von der Bürgerrechtsabteilung des DOJ in einer Pressekonferenz am Donnerstag.

„Um die Haftbedingungen in unserem Land anzugehen, müssen wir uns auf die Bedingungen konzentrieren, die in unseren Gefängnissen herrschen“, sagte Clarke und betonte, dass Gefängnisse „verfassungsmäßige und humane Bedingungen“ haben sollten, unter denen Menschen leben können, während sie sich im Strafprozess befinden.

„Die Inhaftierung oder Inhaftierung im Gefängnis sollte nicht dazu führen, dass man sich verfassungswidrigen Lebensbedingungen aussetzt, die Leben gefährden oder schwere Schäden oder Übergriffe riskieren“, sagte Clarke.

Michael Harper, ein Anwalt von Thompsons Familie, führte seinen Tod in der Haft im vergangenen September auf unhygienische Bedingungen zurück, unter anderem auf die Unterbringung in einer von Insekten befallenen Zelle, die laut Harper „nicht für ein krankes Tier geeignet“ sei.

„Das ist unentschuldbar und bedauerlich“, sagte er im April.

Thompsons Tod und eine vorläufige interne Untersuchung veranlassten den Sheriff von Fulton County, Patrick Labat, den Rücktritt des leitenden Gefängniswärters der Einrichtung und zweier stellvertretender leitender Gefängniswärter zu fordern. Alle drei seien im April zurückgetreten, heißt es in einer Mitteilung des Büros.

Die Sonderprozessabteilung der Civil Rights Division, die die Ermittlungen gemeinsam mit der US-Staatsanwaltschaft für den Northern District of Georgia durchführt, wird außerdem untersuchen, ob der Bezirk und das Büro des Sheriffs „Personen mit psychischen Behinderungen im Gefängnis diskriminieren“, heißt es in einer Pressemitteilung .

Laut einem zuvor an CNN gesendeten Dokument gab das Büro des Gerichtsmediziners von Fulton County an, dass Thompsons Art und Ursache für den Tod unbestimmt sei. Der Bericht listete schizoaffektive Störungen, bipolare Störungen und akute Exazerbationen als „andere Erkrankungen“ auf.

Zum Zeitpunkt seines Todes befand sich Thompson seit Juni 2022 wegen einer Körperverletzung in Haft, sagte Harper. Nach Angaben des Anwalts wurde Thompson in der psychiatrischen Abteilung des Gefängnisses untergebracht, weil er unter psychischen Problemen litt.